Новости Украины и Новороссии 27 августа 2020
- 09:42 СРОЧНО: В Ракетных войсках стратегического назначения найден украинский шпион, — ФСБ (+ВИДЕО).
- 09:00 «Будет коллапс»: Зеленский попросил помощи у раввинов Украины (ФОТО).
- 04:30 Тогда не было бы войны на Донбассе: полковник ЛНР о событиях в Белоруссии (ВИДЕО).
- 01:30 «Дрессировщик со львом»: Зачем Рада решила создать новый герб Украины (ФОТО).
- 01:00 Почему политические украинцы так переживают за белорусский майдан.
- Вчера 23:30 «Импотентные институции»: Экс-глава СНБО Украины пожаловался на некомпетентность силовиков.
СРОЧНО: В Ракетных войсках стратегического назначения найден украинский шпион, — ФСБ (+ВИДЕО)
В Барнауле арестован военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), передававший на Украину сведения, составляющие гостайну.
Об этом утром 27 августа сообщили в ФСБ России.
«В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в заявлении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» УК России, подозреваемый арестован, ему грозит до 20 лет колонии.
Читайте также: В Совфеде оценили возможность вхождения Белоруссии в состав России
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Будет коллапс»: Зеленский попросил помощи у раввинов Украины (ФОТО)
Владимир Зеленский собрал раввинов Украины и попросил их помочь уговорить верующих не ехать в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана (Новый год для иудеев).
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах», — подчеркнул он.
Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже обращался к Киеву с просьбой закрыть Умань для паломников, опасаясь, что вернувшиеся на родину хасиды спровоцируют вспышку заболевания уже в Израиле.
Раввинов, пришедших на встречу, Зеленский попросил обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году. Чтобы никому не было обидно он напомнил, что ограничения вводили и на христианскую Пасху.
Как говорят в Офисе президента, представители иудейских религиозных организаций понимают ситуацию и пытаются донести это до верующих.
«Мы сделаем все возможное, чтобы передать ваш месседж. Мы понимаем, что происходит, и насколько это важно», — сказал в частности председатель Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер.
А главный раввин Киева Яков Дов Блайх заявил о важности «нормативного регулирования ситуации», а также предложил ограничить въезд не только для иностранных паломников, но и для внутренних.
Напомним, всего лишь в прошлом году Яков Блайх обижался на Зеленского, утверждая, что он «ведёт себя так, будто сам не еврей».
Тогда это было связано с тем, что Зеленский проигнорировал годовщину трагедии Бабьего Яра и не пришёл на официальную часть мероприятия с женой.
«Это первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Что, он — еврей, ему не надо? Нужно уважать память, то, что было. А сегодня президент, слава Богу, прислал корзину цветов. А следующий президент, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр», — тогда заявил Блайх.
Читайте также: Украина закрывает границы
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Тогда не было бы войны на Донбассе: полковник ЛНР о событиях в Белоруссии (ВИДЕО)
События в Белоруссии встревожили очень многих бывших и действующих бойцов на Донбассе. Много претензий можно предъявлять Лукашенко, но суть не в этом. А в том, что если его свергнут, то, как мы видим, пророссийских кандидатов там нет и в стране можно ожидать нечто подобное тому, что было на Украине.
Кроме того, «пооранжевевшая» Белоруссия, превращённая в такой же плацдарм, как и Украина, объединившись с ней, доставит немало хлопот России и Донбассу. Военкор Геннадий Дубовой попросил прокомментировать ситуацию военного эксперта, ветерана ополчения, полковника запаса Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
«Когда вообще смотришь на Белоруссию, то такое лёгкое чувство дежавю. Когда я смотрел на то, что в 2014 году происходило на майдане, вот буквально по тем же лекалам, по тем же методичкам происходит сейчас и в Белоруссии», — сказал Марочко.
По его словам, «уже понятно, откуда растут ноги и кто вообще взбунтовал массы в Белоруссии».
«Естественно, нашли какие-то больные вопросы, на них начали давить. Но здесь действуют напрямую политтехнологи, которые раскачивают ситуацию в Белоруссии. И если в Белоруссии получится такой же госпереворот, как и в Украине, то мы сразу можем увидеть — что по истечению этого времени произошло на Украине и что ожидает Белоруссию.
Всё-таки очень хотелось бы надеяться, что народ Белоруссии более благоразумен. Он пророссийски настроен. А, скажем так, большая часть недовольна из-за того, что Лукашенко начал вести агрессивную политику в отношении Российской Федерации. Он не раз высказывался негативно по поводу братской страны. Это также взбунтовало массы.
Но вместе с тем — исключать, что всё-таки какая-нибудь очередная попытка — «помаранчевая» революция или майдан — она состоится в Белоруссии. И тогда нам надо быть очень-очень внимательными», — добавил военный эксперт.
Марочко подчеркнул, что ему не хочется «на это смотреть с такой точки зрения» и «всё-таки очень хочется надеяться, что там всё нормализуется». Будет так — «буквально в течение двух-трёх недель станет понятно, поскольку первая волна так называемого «майдана» сдулась».
«Не нашли поддержки всё-таки такой поддержки, как националисты на Украине. Хотя они активно работают сейчас в Белоруссии», — отметил Марочко.
А вот по мнению Дубового, «есть для нас один весьма утешительный момент». Он указал, что «после событий 08.08.08 и много раз потом Владимир Владимирович Путин произносил свою знаменитую фразу: «Медведь свою берлогу не отдаст!».
«Суть в том, что Белоруссия вся в берлоге», — иронично заметил военкор. На что Марочко сказал:
«Ну, вы знаете, уже в средствах массовой информации была информация о том, что действительно Владимир Владимирович поддерживает Лукашенко. Он не даст в обиду, если вдруг будет какая-то агрессия извне страны. Он естественно защитит свой братский народ. Но я думаю, что он защитит свой братский народ, если будет агрессия и внутри страны, если там будет чётко доказано и понятно: внешние силы. И очень много фактов таких.
Я думаю, что более жёсткие и крайние меры дадут результат», — заметил он.
По мнению полковника, «Лукашенко поступил правильно». Даже «несмотря на всю жёсткость».
«Так надо было поступить в 2014 году на майдане. Тогда не было бы ни майдана и тогда не было бы войны в Донбассе, и было бы всё абсолютно по-другому!» — уверен Марочко.
Дубовой заметил, «Лукашенко сейчас надо срочно разобраться со своим силовым окружением».
«Потому что эта история с так называемыми “вагнеровцами” показывает, как я понимаю и это моя точка зрения, (“вагнеровцы”, — прим. РВ) ехали как раз предупреждать возможную “оранжевую” революцию. Силовики их подставили. Так доложили “батьке”, что возник скандал и недоразумение с Россией! Разберётся и тогда всё будет в порядке», — поделился мнением военкор.
«Так действует Вашингтон всегда, — согласился с ним Марочко. — Он (Вашингтон, — прим. РВ) сначала внедряет своих людей во все вертикали власти… Это происходит не за год, не за два! Это десятилетиями длится… Он ставит своих людей — и потом через этих людей — плавно очень воздействует на лидера той или другой страны».
По словам Марочко, «то же происходит сейчас и в Белоруссии». И он уверен, что «соответствующие компетентные органы разберутся со всем этим и тогда всё это сведётся на нет».
Читайте также: На пути к большой войне: «План Б и ещё 19 планов Украины по Донбассу» (ВИДЕО)
На видео с 00:05:25
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Дрессировщик со львом»: Зачем Рада решила создать новый герб Украины (ФОТО)
Позавчера, 25 августа, в Раде дали старт конкурсу на разработку большого герба Украины. И, соответственно, общественной дискуссии по этому поводу.
Украинским государственным гербом является тризуб. Но не всем известно, что это малый герб, а большой пока не утвержден.
В отношении инициативы создать большой герб власть действует в рамках закона. Наличие такого символа предусмотрено Конституцией.
Зе и команда — не первые, кто хотели внедрить большой государственный герб. За годы независимости таких конкурсов было четыре.
Отбор активно проводился, определялись победители. Но на выходе парламент не давал нужное число голосов за его принятие. А за последний законопроект, который предлагал Кабмин Юлии Тимошенко в 2009 году, так и не проголосовали.
Какие гербы рисовали ранее и почему власть решила вновь озадачиться этим вопросом именно сейчас — разбиралась «Страна».
Дискуссия в Раде о большом гербе
Вчера в парламенте было принято постановление, которое дает право объявлять конкурс на разработку эскиза большого герба. Документ коллегам представлял глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко и был немногословен. Он рассказал, как важны символы, что необходимость их наличия описывает Конституция, поэтому — большому гербу быть.
Корниенко напомнил, что на Украине уже ранее проводились конкурсы на большой герб. О тех эскизах он никак не высказался, но отметил, что в новом конкурсе участвовать смогут все, в том числе и победители прошлых лет.
До 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза, а до 1 декабря определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.
При обсуждении документа активнее других был против Владимир Вятрович. Он прочитал мини-лекцию о том, как коммунисты хотели добавить на украинский герб серп и молот. Сказал, что этот вопрос вообще не на повестке дня — нужно сконцентрироваться на победе в войне.
Правда, куда более интенсивная война была и когда Вятрович проводил по всей стране декоммунизацию. Однако этому процессу она не помешала.
Также он добавил, что под нынешним гербом воюют сейчас украинские военные на Донбассе, поэтому на этом малом символе и нужно остановиться.
Против выступил и представитель «Батькивщины» Иван Крулько. Он также помянул коммунистов:
«Я хочу напомнить: там, где сейчас сидит фракция „Слуга народа“, раньше сидели коммунисты. Их было много. Именно тризуб не утвердили как единственный государственный герб. Потому что они хотели размывать государственные символы и советчину впихнуть в большой герб».
Завершил свое выступление нардеп Крулько предложением: с понедельника «Батькивщина» хочет начать собирать подписи, чтобы утвердить тризуб единственным гербом — без приставки малый или большой.
Однако за решение о конкурсе на новый вариант герба проголосовали 279 депутатов, и решение было принято. 217 голосов «за» дали в «Слуге народа», 19 — в ОПЗЖ, 1 — «Евросолидарность», 8 — «Голос» и по 13 — группы «Доверие» и «За будущее». Плюс восемь внефракционных.
А вот принять новый герб — это будет уже сложнее. Для утверждения нового государственного символа нужно собрать не менее чем две трети от конституционного состава Рады (300 + 1 депутат).
Зачем у Зе реанимировали тему большого герба
О намерении принять большой герб в «Слуге народа» заговорили в начале зимы.
«За 28 лет независимости мы еще не выполнили требование Конституции Украины, которое предусмотрено в 92 статье, и не имеем закона, который бы регламентировал Большой государственный герб Украины», — заявил тогда первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Требования к большому гребу очень кратко описаны в 20-й статье Конституции. Обязательно на нем должны быть два элемента: малый государственный герб (это нынешней тризуб) и элементы герба Войска Запорожского, на котором изображен казак с мушкетом.
Герб Войска запорожского, который должен быть учтен при создании Большого герба
Поэтому казак с мушкетом появился на эскизе герба, который победил на последнем конкурсе и попал в законопроект Кабмина Тимошенко от 2009 года. Позже, уже при Януковиче, он был отозван.
Каким был предыдущий эскиз герба
Герб, который хотели принять 11 лет назад, был такой: синий щит с золотистым знаком княжества Владимира (трезубец), по бокам щитоносцы: справа — казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева — коронованный лев (герб Галичины), над щитом — княжеский венец, под щитом — переплетенные с гроздью калины колосья пшеницы и сине-желтая лента.
Как в штуку прозвали этот эскиз в 2009 году — «дрессировщик со львом».
Не нужно быть геральдистом, чтобы обратить внимание: в данным гербе представлена западная Украина и Гетманщина, а восток и юг, у которых есть свои исторические «мемы» — нет.
Также герб архаичен: есть отсылки ко временам средневековья, о нынешней же Украине напоминает лишь сине-желтый флаг.
Такой подход уместен для стран с давней государственностью, Украина же сравнительно молодая страна и может сформировать герб, чуть более устремленный в будущее.
Другие вопросы к рисунку высказывались еще на момент попытки его принять.
Например, украинский писатель и историк Олесь Бузина считал, что княжеский венец к галицкому льву не подходит — это нарушение геральдических правил.
«Галицкий лев на рисунке символизирует Галичину. Но Галичина имела статус королевства. Во времена Австро-Венгрии она официально именовалась „Королевство Галиция и Лодомерия“ и вместе с „герцогством Буковина“ (да-да, было и такое, если кто забыл!) входила в состав империи Габсбургов. А так называемая Киевская Русь — это не королевство, а всего лишь княжество.
То есть, по западноевропейской терминологии, — герцогство — более низкое по статусу государственное формирование. Значит, нужно либо убирать из проекта большого герба вздыбленного льва и заменять его чем-нибудь менее статусным — например, гуцулом с трембитой или одесским рыбаком, или же вместо княжеской короны размещать вверху королевскую.
В противном случае, получится международный скандал, и Украина станет посмешищем в глазах Западной Европы, являющейся родиной геральдики и очень дотошно блюдущей все ее тонкости», — анализировал эскиз герба в 2009 году Олесь Бузина.
По его мнению, корона в гербе вообще не нужна.
«Да и вообще, если честно, идея с любой короной — хоть княжеской, хоть королевской, никак геральдически не оправданна. Современная Украина — не монархия, а республика. Значит, сверху герба, в лучшем случае, можно бросить гетманскую шапку — символ выборной власти. В Европе в бывших монархиях, ставших республиками, оставляя традиционные геральдические символы, убирали с них все императорско-королевские прибамбасы», — писал Бузина.
Разберем и другие варианты гербов из предыдущих конкурсов — правда, они до Рады так и не доходили.
Например, в одном из них присутствует двуглавый орел.
Ниже еще один вариант, который претендовал на утверждение.
А вот два следующих герба, которые также готовились, не могли быть утверждены, потому что на них нет казака с мушкетом, как того требует Конституция.
На этом эскизе тризуб плавно перетекает в крест, а на обрамляющей ленте надпись: «С нами Бог и Украина».
В варианте герба 1991 года изображены Архангел Михаил и опять-таки коронованный лев. Правда, уже почему-то справа — то есть «на востоке», хотя лев — символ Галичины, которая на западе страны.
Кто на Украине рисует гербы
На Украине есть немало профессиональных специалистов, которые занимаются конкретно подготовкой гербов, эмблем, флагов. Большинство из них состоят в Украинском геральдическом обществе, которое насчитывает около 300 членов.
В основном это художники, архитекторы, историки, архивисты и работники музеев.
– члены Национального союза художников Александра Ивахненко и Виталия Митченко;
– старший научный сотрудник НАНУ Юрий Савчук;
– народный художник Украины Сергей Якутович (был художником в фильме «Тарас Бульба» российского режиссера Бортко).
После того, как в Раде объявили конкурс на большой герб, упомянутый Фонд и коллектив авторов, а также директор Института истории НАНУ академик Валерий Смолий написали открытое письмо Владимиру Зеленскому.
Они отметили, что их герб выигрывает в таком конкурсе не впервые. А последняя работа, которую в Раде хотели принять 11 лет назад, «свидетельствует об исторической преемственности государственной традиции».
По их мнению, символ «олицетворяет собой главные этапы ее становления и многовекового развития и служит воплощением ведущей национальной идеи — идеи соборности украинских земель и их демократического устройства».
В качестве резюме коллектив авторов призывает президента не проводить больше никаких конкурсов, а утвердить в парламенте тот герб-победитель, который они подготовили в 2008 году. Тем самым, считают геральдисты, нужно «поставить логическую точку в многолетней неопределенности по вопросу изрядной государственной важности».
Неизвестно, примут ли во внимание предложение геральдистов. Однако уже очевидно, что закон все равно предписывает использовать в большом гербе элементы казацкой символики. Поэтому там однозначно стоит ждать появления казака с мушкетом.
Также, как мы убедились выше, весьма популярный элемент — галицкий лев, чье возвращение не исключено в новом варианте герба. А далее — посмотрим на результаты конкурса.
Читайте также: На Украине двоих детей подозревают в изнасиловании 4-летней девочки
Мария Романова
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Почему политические украинцы так переживают за белорусский майдан
Одесский журналист Юрий Ткачев в своем Telegram-канале объясняет, почему политические украинцы ратуют за победу белорусского майдана.
«А вы никогда не задумывались, почему политические украинцы так переживают за белорусский майдан?
У меня есть версия: страстное желание победы белмайдана сродни чувствам, с которыми отслужившие полгода срочники ожидают прибытия в часть „духов“ нового призыва. Мол, больше они не самые младшие и зачморенные в части, есть ещё большие терпилы.
Помните, как у нас в своё время заносили хвост разным грузинам, с позором изгнанным из своей страны? Но Украина, будучи „младше“ в ранге отмайданенных, с восторгом их принимала, давала должности, гражданства, зарплаты…
Так и тут: уверяю вас, все эти дети майдана, которых, кстати, из Украины чем дальше, тем более активно просят, уже представляли себе, как они с пафосом будут получать соответствующие блага в постмайданной Белоруссии, чтобы применить там свой бесценный опыт превращения государства в навозную кучу.
И при всём моём негативном отношении к Лукашенко — здорово, что их мечтам не суждено осуществиться».
Читайте также: СРОЧНО: Как армия России гоняла военных США в Сирии — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Импотентные институции»: Экс-глава СНБО Украины пожаловался на некомпетентность силовиков
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что все правоохранительные органы в стране некомпетентны.
«У нас импотентные институции. Все правоохранительные органы у нас никакие. Даже если им напишешь, предоставишь полные доказательства, они не смогут слова прочитать», — сказал он в эфире украинского телеканала NewsOne.
Экс-чиновник посетовал, что Государственное бюро расследований Украины так и не продвинулось в расследовании исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в Офисе президента.
В мае 2019 года бывший тогда на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты.
Позже пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко опроверг данную информацию. Госбюро расследований в связи с инцидентом возбудило уголовное дело.
Читайте также: Стрельба в Киеве: нацисты против соратников Кивы (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Малороссию продали. Украину пpocpaли. Беларусь пока держится, но это пока.
ПыСы
ФСБшникам стоит поискать хохлов в сортире плешивца. Открою для ФСБшников великую и страшную тайну: в очке сидит хохол и слизывает генетический материал обнулка.
и ты злобствующий хохол
Типу хохлушка хохлові написала, або бульбашка бульбаша наводзіць на розум, или русская Русича вразумляет.
Каждый делится на сайте своим опытом.
Беларусы не ХОХЛЫ.
Очень заметно.
Так и отношение России к ним другое:
“Президент России Владимир Путин про просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, об этом глава государства сказал в интервью на телеканале «Россия 1».
«Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», – передает слова Путина РИА «Новости».
«Он [резерв сотрудников правоохранительных органов] не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», – пояснил президент.
Вот тут я категорически против и это глупость и безумие.
В Беларуси полно АДЕКВАТНЫХ которых можно использовать для наведения внутреннего порядка
Кстати, могу допустить , что в резерве – часть спецназа Кадырова ( около 75 тыс. вооружённых абреков) , который мается без дела. Даже хотели подрядиться никарагуанский канал охранять..
Старлей дурак. Сменял Россию на Украину. Про’бал жизнь.
Сменял на ДЕНЬГИ.
Пусть теперь тратит.
Маленькие украинцы говорят, чтобы не происходило в Белоруссии, всё равно белорусы живут лучше нас.
“В ракетных войсках стратегического назначения найден украинский шпион”. Хохол всегда останется хохлом, где бы он не проживал. А сколько таких понабирали с Украины под предлогом “великих” специалистов.После киевского майдана в 2014 году и бегства Януковича за ним последовал украинский ОМОН в РФ. Их всех Путин пристроил в ряды россиского ОМОНа. Сейчас эти украинские омоновцы избивают дубинками русский народ на митингах в городах России.
А еврей всегда саяним , Колька. !
Хохлы в российском ОМОНЕ лупят дубинками ХОХЛОВ-СКАКУАСОВ.
Сами всё сами