Новости Украины и Новороссии 27 августа 2020

Позавчера, 25 августа, в Раде дали старт конкурсу на разработку большого герба Украины. И, соответственно, общественной дискуссии по этому поводу.

Украинским государственным гербом является тризуб. Но не всем известно, что это малый герб, а большой пока не утвержден.

В отношении инициативы создать большой герб власть действует в рамках закона. Наличие такого символа предусмотрено Конституцией.

Зе и команда — не первые, кто хотели внедрить большой государственный герб. За годы независимости таких конкурсов было четыре.

Отбор активно проводился, определялись победители. Но на выходе парламент не давал нужное число голосов за его принятие. А за последний законопроект, который предлагал Кабмин Юлии Тимошенко в 2009 году, так и не проголосовали.

Какие гербы рисовали ранее и почему власть решила вновь озадачиться этим вопросом именно сейчас — разбиралась «Страна».

Дискуссия в Раде о большом гербе

Вчера в парламенте было принято постановление, которое дает право объявлять конкурс на разработку эскиза большого герба. Документ коллегам представлял глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко и был немногословен. Он рассказал, как важны символы, что необходимость их наличия описывает Конституция, поэтому — большому гербу быть.

Корниенко напомнил, что на Украине уже ранее проводились конкурсы на большой герб. О тех эскизах он никак не высказался, но отметил, что в новом конкурсе участвовать смогут все, в том числе и победители прошлых лет.

До 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза, а до 1 декабря определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.

При обсуждении документа активнее других был против Владимир Вятрович. Он прочитал мини-лекцию о том, как коммунисты хотели добавить на украинский герб серп и молот. Сказал, что этот вопрос вообще не на повестке дня — нужно сконцентрироваться на победе в войне.

Правда, куда более интенсивная война была и когда Вятрович проводил по всей стране декоммунизацию. Однако этому процессу она не помешала.

Также он добавил, что под нынешним гербом воюют сейчас украинские военные на Донбассе, поэтому на этом малом символе и нужно остановиться.

Против выступил и представитель «Батькивщины» Иван Крулько. Он также помянул коммунистов:

«Я хочу напомнить: там, где сейчас сидит фракция „Слуга народа“, раньше сидели коммунисты. Их было много. Именно тризуб не утвердили как единственный государственный герб. Потому что они хотели размывать государственные символы и советчину впихнуть в большой герб».

Завершил свое выступление нардеп Крулько предложением: с понедельника «Батькивщина» хочет начать собирать подписи, чтобы утвердить тризуб единственным гербом — без приставки малый или большой.

Однако за решение о конкурсе на новый вариант герба проголосовали 279 депутатов, и решение было принято. 217 голосов «за» дали в «Слуге народа», 19 — в ОПЗЖ, 1 — «Евросолидарность», 8 — «Голос» и по 13 — группы «Доверие» и «За будущее». Плюс восемь внефракционных.

А вот принять новый герб — это будет уже сложнее. Для утверждения нового государственного символа нужно собрать не менее чем две трети от конституционного состава Рады (300 + 1 депутат).

Зачем у Зе реанимировали тему большого герба

О намерении принять большой герб в «Слуге народа» заговорили в начале зимы.

«За 28 лет независимости мы еще не выполнили требование Конституции Украины, которое предусмотрено в 92 статье, и не имеем закона, который бы регламентировал Большой государственный герб Украины», — заявил тогда первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Требования к большому гребу очень кратко описаны в 20-й статье Конституции. Обязательно на нем должны быть два элемента: малый государственный герб (это нынешней тризуб) и элементы герба Войска Запорожского, на котором изображен казак с мушкетом.

Герб Войска запорожского, который должен быть учтен при создании Большого герба

Поэтому казак с мушкетом появился на эскизе герба, который победил на последнем конкурсе и попал в законопроект Кабмина Тимошенко от 2009 года. Позже, уже при Януковиче, он был отозван.

Каким был предыдущий эскиз герба

Герб, который хотели принять 11 лет назад, был такой: синий щит с золотистым знаком княжества Владимира (трезубец), по бокам щитоносцы: справа — казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева — коронованный лев (герб Галичины), над щитом — княжеский венец, под щитом — переплетенные с гроздью калины колосья пшеницы и сине-желтая лента.

Как в штуку прозвали этот эскиз в 2009 году — «дрессировщик со львом».

Не нужно быть геральдистом, чтобы обратить внимание: в данным гербе представлена западная Украина и Гетманщина, а восток и юг, у которых есть свои исторические «мемы» — нет.

Также герб архаичен: есть отсылки ко временам средневековья, о нынешней же Украине напоминает лишь сине-желтый флаг.

Такой подход уместен для стран с давней государственностью, Украина же сравнительно молодая страна и может сформировать герб, чуть более устремленный в будущее.

Другие вопросы к рисунку высказывались еще на момент попытки его принять.

Например, украинский писатель и историк Олесь Бузина считал, что княжеский венец к галицкому льву не подходит — это нарушение геральдических правил.

«Галицкий лев на рисунке символизирует Галичину. Но Галичина имела статус королевства. Во времена Австро-Венгрии она официально именовалась „Королевство Галиция и Лодомерия“ и вместе с „герцогством Буковина“ (да-да, было и такое, если кто забыл!) входила в состав империи Габсбургов. А так называемая Киевская Русь — это не королевство, а всего лишь княжество.

То есть, по западноевропейской терминологии, — герцогство — более низкое по статусу государственное формирование. Значит, нужно либо убирать из проекта большого герба вздыбленного льва и заменять его чем-нибудь менее статусным — например, гуцулом с трембитой или одесским рыбаком, или же вместо княжеской короны размещать вверху королевскую.

В противном случае, получится международный скандал, и Украина станет посмешищем в глазах Западной Европы, являющейся родиной геральдики и очень дотошно блюдущей все ее тонкости», — анализировал эскиз герба в 2009 году Олесь Бузина.

По его мнению, корона в гербе вообще не нужна.

«Да и вообще, если честно, идея с любой короной — хоть княжеской, хоть королевской, никак геральдически не оправданна. Современная Украина — не монархия, а республика. Значит, сверху герба, в лучшем случае, можно бросить гетманскую шапку — символ выборной власти. В Европе в бывших монархиях, ставших республиками, оставляя традиционные геральдические символы, убирали с них все императорско-королевские прибамбасы», — писал Бузина.

Разберем и другие варианты гербов из предыдущих конкурсов — правда, они до Рады так и не доходили.

Например, в одном из них присутствует двуглавый орел.

Ниже еще один вариант, который претендовал на утверждение.

А вот два следующих герба, которые также готовились, не могли быть утверждены, потому что на них нет казака с мушкетом, как того требует Конституция.

На этом эскизе тризуб плавно перетекает в крест, а на обрамляющей ленте надпись: «С нами Бог и Украина».

В варианте герба 1991 года изображены Архангел Михаил и опять-таки коронованный лев. Правда, уже почему-то справа — то есть «на востоке», хотя лев — символ Галичины, которая на западе страны.

Кто на Украине рисует гербы

На Украине есть немало профессиональных специалистов, которые занимаются конкретно подготовкой гербов, эмблем, флагов. Большинство из них состоят в Украинском геральдическом обществе, которое насчитывает около 300 членов.

В основном это художники, архитекторы, историки, архивисты и работники музеев.

В 2008 году эскизом-победителем большого государственного герба Украины (БГГУ) стал коллектив таких авторов:

– члены Национального союза художников Александра Ивахненко и Виталия Митченко;

– доктор исторических наук Мария Дмитриенко;

– старший научный сотрудник НАНУ Юрий Савчук;

– народный художник Украины Сергей Якутович (был художником в фильме «Тарас Бульба» российского режиссера Бортко).

Координатором того проекта выступил председатель Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина XXI века» Богдан Губский (в те времена — близкий соратник Юлии Тимошенко).

После того, как в Раде объявили конкурс на большой герб, упомянутый Фонд и коллектив авторов, а также директор Института истории НАНУ академик Валерий Смолий написали открытое письмо Владимиру Зеленскому.

Они отметили, что их герб выигрывает в таком конкурсе не впервые. А последняя работа, которую в Раде хотели принять 11 лет назад, «свидетельствует об исторической преемственности государственной традиции».

По их мнению, символ «олицетворяет собой главные этапы ее становления и многовекового развития и служит воплощением ведущей национальной идеи — идеи соборности украинских земель и их демократического устройства».

В качестве резюме коллектив авторов призывает президента не проводить больше никаких конкурсов, а утвердить в парламенте тот герб-победитель, который они подготовили в 2008 году. Тем самым, считают геральдисты, нужно «поставить логическую точку в многолетней неопределенности по вопросу изрядной государственной важности».

Неизвестно, примут ли во внимание предложение геральдистов. Однако уже очевидно, что закон все равно предписывает использовать в большом гербе элементы казацкой символики. Поэтому там однозначно стоит ждать появления казака с мушкетом.

Также, как мы убедились выше, весьма популярный элемент — галицкий лев, чье возвращение не исключено в новом варианте герба. А далее — посмотрим на результаты конкурса.

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Мария Романова