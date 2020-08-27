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На последней черте: Лукашенко против XXI века

02:00. 27 августа 2020 185 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
На последней черте: Лукашенко против XXI века | Русская весна

Публицист Дмитрий Ольшанский прокомментировал ситуацию в Белоруссии.

«Батька Лукашенко в эти августовские дни — это человек-метафора. Он — это сам двадцатый век.

И этот двадцатый век — седой, хмурый, с трактором и автоматом, — стоит один против огромной толпы из двадцать первого века, толпы еврооптимистов, смм-менеджеров и авторов телеграм-каналов.

— Сдавайся! — кричат они. — Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор — ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед, с этой своей скучной картошкой. Тебе же весь цивилизованный мир говорит — сдайся уже, маразматик.

А он не сдается. Стоит и нехорошо смотрит. Ну, кто на меня?

И в этот момент уже вроде бы гарантированного победителя охватывает странное сомнение.

И будущее — такое сильное, свободное, счастливое, — вдруг понимает, что оно, пожалуй, не будет подходить близко к прошлому. Не будет слишком настаивать, а то мало ли что.

А двадцатый век где стоял, там и стоит.

Толпа смм-менеджеров, коучей персонального роста, бизнес-евангелистов и редакторок в белых кроссовках медленно пятится, она отступает, делая вид, что у нее просто другие планы на вечер, только и всего, — а двадцатый век где стоял, там и стоит.

— С ума сошел!

— Все равно скоро помрешь!

— Мы придем еще!

И они правы. Время идет, и когда-нибудь так и будет.

Но жизнь устроена так, что она иногда продолжается вопреки времени, она продолжается, когда обязана оборваться, — и этот упрямый век, этот упрямый седой человек держится на последней черте и отказывается подчиняться».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598378560

Метки: Новости

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1241 1027
    Фёдор 27 августа 2020 в 11:45

    Где этот публицист увидел цивилизованный мир? Это где идёт грабёж народов под личиной благополучия, ( благополучия небольшой кучки как правило одного хитрожопого народца) где идет варварское уничтожение природных ресурсов планеты, где с приходом “цивилизованного мира” взрывной рост преступности и наркомании, где человек человеку волк. И те кто прыгает с бело-красно-белым флагом (Флаг коллаборационистов. Тех самых, которые были правой рукой гитлеровских войск во времена Великой Отечественной Войны.) на улицах либо ******** либо купленные подонки продающие свою страну за 30 серебренников.

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    2
  • 12027 9889
    марина 27 августа 2020 в 12:06

    Вот умеют же сказать пафосно,испортили опять такой теплый август и не дали его увидеть ,дальше ведь осень и зима.Как красиво один человек написал про август:
    “Август надо цедить медленно, как грушевый ликер.
    Наливать в маленькую рюмочку, отхлебывать по капельке,
    а сквозь рюмочку смотреть на солнце.
    Августовские ночи надо разбавлять огоньками свечей,
    молоком, налитым в плошку для домового,
    мурлыканьем кота и стрекотом кузнечиков.
    Августовские дни надо закладывать меж страниц книг,
    как закладки, чтобы потом вытряхивать их жар
    в промозглом ноябре достав эту книгу с полки.
    И заклинаю вас, ну не вопите вы на всех углах
    “ой, вот и август, вот и осень”.
    Ну куда вы торопитесь?
    Остановите часы.
    Пейте по капле…
    Рэй Брэдбери

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    1
  • 9939 7763
    Павел 27 августа 2020 в 12:39

    Это капиталистический XXI век против Батьки однако.

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  • 9976 3889
    nikolay 27 августа 2020 в 14:25

    ИГОРЬ СТРЕЛКОВ: Из «6 пунктов» – «минус 1 и минус 2 в уме». Итого «минус три»
    Из «6 пунктов» – «минус 1 и минус 2 в уме». Итого «минус три».
    Поздравление от Лукашенко к Зеленскому по поводу «дня незалежности» означает, что ни о какой решительной смене курса по отношению к киевским нацистам речи не идёт, никакого осуждения карательной операции на Донбассе не будет, и – соответственно – не будет признания республик Донбасса даже «де-факто». Вместо всего этого Александр Григорьевич намерен продолжить 26-летнюю политику «ситуативного виляния жопой». Что-ж, все «четко по заветам Януковоща». И театральная беготня савтоматом – не более чем «местная специфика». При таком раскладе нам – русским патриотам и националистам – остаётся только наблюдать за финалом… никакого смысла участвовать в борьбе нет. «Насильно спасать» того, кто твёрдо собирается утонуть и утянуть за собой страну – и невозможно, и глупо, и чревато.
    Точка.

    использованы материалы: https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_526642

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