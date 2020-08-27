На последней черте: Лукашенко против XXI века

Публицист Дмитрий Ольшанский прокомментировал ситуацию в Белоруссии.

«Батька Лукашенко в эти августовские дни — это человек-метафора. Он — это сам двадцатый век.

И этот двадцатый век — седой, хмурый, с трактором и автоматом, — стоит один против огромной толпы из двадцать первого века, толпы еврооптимистов, смм-менеджеров и авторов телеграм-каналов.

— Сдавайся! — кричат они. — Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор — ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед, с этой своей скучной картошкой. Тебе же весь цивилизованный мир говорит — сдайся уже, маразматик.

А он не сдается. Стоит и нехорошо смотрит. Ну, кто на меня?

И в этот момент уже вроде бы гарантированного победителя охватывает странное сомнение.

И будущее — такое сильное, свободное, счастливое, — вдруг понимает, что оно, пожалуй, не будет подходить близко к прошлому. Не будет слишком настаивать, а то мало ли что.

А двадцатый век где стоял, там и стоит.

Толпа смм-менеджеров, коучей персонального роста, бизнес-евангелистов и редакторок в белых кроссовках медленно пятится, она отступает, делая вид, что у нее просто другие планы на вечер, только и всего, — а двадцатый век где стоял, там и стоит.

— С ума сошел!

— Все равно скоро помрешь!

— Мы придем еще!

И они правы. Время идет, и когда-нибудь так и будет.

Но жизнь устроена так, что она иногда продолжается вопреки времени, она продолжается, когда обязана оборваться, — и этот упрямый век, этот упрямый седой человек держится на последней черте и отказывается подчиняться».

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