На последней черте: Лукашенко против XXI века
Публицист Дмитрий Ольшанский прокомментировал ситуацию в Белоруссии.
«Батька Лукашенко в эти августовские дни — это человек-метафора. Он — это сам двадцатый век.
И этот двадцатый век — седой, хмурый, с трактором и автоматом, — стоит один против огромной толпы из двадцать первого века, толпы еврооптимистов, смм-менеджеров и авторов телеграм-каналов.
— Сдавайся! — кричат они. — Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор — ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед, с этой своей скучной картошкой. Тебе же весь цивилизованный мир говорит — сдайся уже, маразматик.
А он не сдается. Стоит и нехорошо смотрит. Ну, кто на меня?
И в этот момент уже вроде бы гарантированного победителя охватывает странное сомнение.
И будущее — такое сильное, свободное, счастливое, — вдруг понимает, что оно, пожалуй, не будет подходить близко к прошлому. Не будет слишком настаивать, а то мало ли что.
А двадцатый век где стоял, там и стоит.
Толпа смм-менеджеров, коучей персонального роста, бизнес-евангелистов и редакторок в белых кроссовках медленно пятится, она отступает, делая вид, что у нее просто другие планы на вечер, только и всего, — а двадцатый век где стоял, там и стоит.
— С ума сошел!
— Все равно скоро помрешь!
— Мы придем еще!
И они правы. Время идет, и когда-нибудь так и будет.
Но жизнь устроена так, что она иногда продолжается вопреки времени, она продолжается, когда обязана оборваться, — и этот упрямый век, этот упрямый седой человек держится на последней черте и отказывается подчиняться».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1598378560
Где этот публицист увидел цивилизованный мир? Это где идёт грабёж народов под личиной благополучия, ( благополучия небольшой кучки как правило одного хитрожопого народца) где идет варварское уничтожение природных ресурсов планеты, где с приходом “цивилизованного мира” взрывной рост преступности и наркомании, где человек человеку волк. И те кто прыгает с бело-красно-белым флагом (Флаг коллаборационистов. Тех самых, которые были правой рукой гитлеровских войск во времена Великой Отечественной Войны.) на улицах либо ******** либо купленные подонки продающие свою страну за 30 серебренников.
Вот умеют же сказать пафосно,испортили опять такой теплый август и не дали его увидеть ,дальше ведь осень и зима.Как красиво один человек написал про август:
“Август надо цедить медленно, как грушевый ликер.
Наливать в маленькую рюмочку, отхлебывать по капельке,
а сквозь рюмочку смотреть на солнце.
Августовские ночи надо разбавлять огоньками свечей,
молоком, налитым в плошку для домового,
мурлыканьем кота и стрекотом кузнечиков.
Августовские дни надо закладывать меж страниц книг,
как закладки, чтобы потом вытряхивать их жар
в промозглом ноябре достав эту книгу с полки.
И заклинаю вас, ну не вопите вы на всех углах
“ой, вот и август, вот и осень”.
Ну куда вы торопитесь?
Остановите часы.
Пейте по капле…
Рэй Брэдбери
Классно сказано!
Это капиталистический XXI век против Батьки однако.
ИГОРЬ СТРЕЛКОВ: Из «6 пунктов» – «минус 1 и минус 2 в уме». Итого «минус три»
Из «6 пунктов» – «минус 1 и минус 2 в уме». Итого «минус три».
Поздравление от Лукашенко к Зеленскому по поводу «дня незалежности» означает, что ни о какой решительной смене курса по отношению к киевским нацистам речи не идёт, никакого осуждения карательной операции на Донбассе не будет, и – соответственно – не будет признания республик Донбасса даже «де-факто». Вместо всего этого Александр Григорьевич намерен продолжить 26-летнюю политику «ситуативного виляния жопой». Что-ж, все «четко по заветам Януковоща». И театральная беготня савтоматом – не более чем «местная специфика». При таком раскладе нам – русским патриотам и националистам – остаётся только наблюдать за финалом… никакого смысла участвовать в борьбе нет. «Насильно спасать» того, кто твёрдо собирается утонуть и утянуть за собой страну – и невозможно, и глупо, и чревато.
Точка.
использованы материалы: https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_526642