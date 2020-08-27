Мнение: Символы «святых девяностых»

Тотальная нищета, полное беззаконие и страх перед завтрашним днем. Пожалуй, тремя этими определениями вполне можно описать девяностые годы прошлого века в России. Находятся те, кто утверждает — это нормально. Рушилось одно государство — СССР, с социалистическим строем, строилось новое — Россия, со строем капиталистическим. Шло так называемое «первоначальное накопление капитала»…

Но если вспомнить, что это было за «первоначальное накопление», то становится жутковато. Для тех, кто этот период благополучно забыл — расскажу.

Сначала случилась приватизация. В нормальном понимании, приватизация — это процесс превращения государственных активов в частные. В обычной ситуации в экономике большая часть производительных активов, большая часть предприятий, большая часть всего, что можно использовать для создания чего-то нового или для оказания услуг, принадлежит частным лицам. В той ситуации, когда в руках правительства оказывается слишком много активов, проводят приватизацию.

Вот только приватизировались не излишние активы, а все. И как приватизировались!

Да, население получило ваучеры. Ваучер — ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на долю в государственной собственности. Во время ваучерной приватизации всем гражданам раздали ваучеры, в обмен на которые можно было получить акции каких-то предприятий. Вот только люди не знавшие что с ним делать ил подавали ваучеры моментально, или вкладывали их в мошеннические организации.

А большую часть госсобственности получили те, кто позже начал называться олигархами. Как получали? А, по-всякому.

Первоначальное накопление капитала же. Рейдерские захваты, убийства, подлоги — самые «продвинутые» олигархи (тогда еще будущие олигархи) не гнушались ничем. Если наглядно — историю «первоначального накопления капитала» (и не только первоначального) одним из самых известных деятелей того времени — Ходорковского, почитайте или посмотрите в сериале «Метод олигарха: документальные хроники». Мы все (мое поколение так точно) еще прекрасно помним, что все его «подвиги» — далеко не выдумка.

Всем тем, кто забыл, что такие бандиты творили в девяностые – также рекомендую. И всем, кто сейчас видит в таких бандитах «борцов с кровавым режимом».

Рекомендую просто для того, чтобы вспомнить — сколько на них крови, и задуматься, сколько крови они готовы пролить сейчас ради собственного благополучия.

Олег Сидоров

Источник: http://voicesevas.ru/news/53840-mnenie-simvoly-svyatyh-devyanostyh.html