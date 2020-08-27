Лукашенко: Мы договорились с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании в текущем году 1 млрд долларов из долга перед РФ.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования.

То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — заявил Лукашенко на совещании в Минске.

«Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее.

Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля.

Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну.

Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации.

Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — продолжил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что значительные валютные поступления ожидаются в ближайшее время от экспорта.

«Мы пережили эти выборы, мы пережили призывы к забастовкам. Мы пережили блицкриг на улицах, когда они 9-го, 10-го хотели задушить страну. Мы это все пережили. Переживем и это», — резюмировал Лукашенко.

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