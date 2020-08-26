Задержания в Минске. 26.08.2020

Сегодня в Минске ОМОН разогнал небольшой митинг оппозиции. Как говорил сам Лукашенко на прошедших выходных – "Пускай думают, а с понедельника пусть не обижаются".Аресты в центре Минска. Акцию фактически разогнали, арестовано около 20 человек.На этот раз обошлось без жести.Вчерашний арест члена координационного совета оппозиции Ковальковой.Как представляется, это далеко не последние задержания. Перехватывая инициативу у оппозиции, Лукашенко последовательно демонстрирует свои силовые инструменты и что они работают. В текущих реалиях эти инструменты направлены на дезорганизацию оппозиции и снижение численности протестов. Менее заметна работа по выявлению реальных организаторов и каналов финасирования, но она наверняка ведется.* * *Территории Белоруссии, на которые потенциально претендует Польша.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6124956.html