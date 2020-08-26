В Совфеде оценили возможность вхождения Белоруссии в состав России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что заявления о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.

Он подчеркнул, что президент Александр Лукашенко не пойдет на подобный шаг, поскольку это противоречит его взглядам, которые он неоднократно декларировал.

«Лукашенко совершенно не собирается ни с кем делиться властью в Белоруссии и тем более идти на слияние с Россией. Свою систему взглядов он выражал не раз и вполне откровенно, сведя ее к двум формулам: 1. Для Лукашенко как президента самое важное — это суверенитет Белоруссии. 2. „Россия боится нас потерять“ — и поэтому должна помогать.

А теперь, по его логике, должна помогать еще больше, чтобы помочь ему, Лукашенко, преодолеть нынешний кризис.

Поэтому идея объединения с Россией вообще не стоит для него на повестке дня. Более того: такая идея способна развернуть протесты, которые далеко еще не выдохлись, в совершенно ненужное для России русло.

Таким образом, набор сценариев достаточно ограничен — и позицией Лукашенко, и самой логикой развития событий в Белоруссии», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

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