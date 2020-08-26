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В Совфеде оценили возможность вхождения Белоруссии в состав России

22:59. 26 августа 2020 152 просмотра Один комментарий Опубликовал:
В Совфеде оценили возможность вхождения Белоруссии в состав России | Русская весна

Сенатор Алексей Пушков заявил, что заявления о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.

Он подчеркнул, что президент Александр Лукашенко не пойдет на подобный шаг, поскольку это противоречит его взглядам, которые он неоднократно декларировал.

«Лукашенко совершенно не собирается ни с кем делиться властью в Белоруссии и тем более идти на слияние с Россией. Свою систему взглядов он выражал не раз и вполне откровенно, сведя ее к двум формулам: 1. Для Лукашенко как президента самое важное — это суверенитет Белоруссии. 2. „Россия боится нас потерять“ — и поэтому должна помогать.

А теперь, по его логике, должна помогать еще больше, чтобы помочь ему, Лукашенко, преодолеть нынешний кризис.

Поэтому идея объединения с Россией вообще не стоит для него на повестке дня. Более того: такая идея способна развернуть протесты, которые далеко еще не выдохлись, в совершенно ненужное для России русло.

Таким образом, набор сценариев достаточно ограничен — и позицией Лукашенко, и самой логикой развития событий в Белоруссии», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598471988

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14640 8818
    Maleos 27 августа 2020 в 14:53

    Всё логично: Лука – сепаратист, жыдосаксы его сепаратизм поддерживают, поэтому на Луку рассчитывать было бы глупо – предавал много раз, предаст и ещё. Ждём, когда созреет население и потребует референдума за воссоединения с Россией.

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