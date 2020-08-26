Тот, кто правит правителями. Чего хочет Цифровой Левиафан?
10:24. 26 августа 2020 120 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
"Человеческий улей" почти достроен в мировом масштабе. Как он будет управляться и что случится если этот механизм выйдет из под контроля. Как устроен "Верховный Наблюдатель" этого улья и почему невидимок не будет. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.
ЦИФРОВОЙ ИММУННЫЙ ПАСПОРТ РАБА
Цифровой иммунный паспорт вакцинированного раба от СOVID-19 раба в виде QR-кода
Мировые олигархические паразитические кланы, запустившие проект «коронабесия», с массовой принудительной вакцинацией от КОВИД-19 хотят навязать электронные иммунные паспорта, которые будут привязаны к биометрическим данным…
Цифровой иммунный паспорт раба: каждый вакцинированный от СOVID-19 получит QR-код и будет привязан к специальному приложению
Мировые олигархические кланы, запустившие проект «коронакризис», уже не скрывают что мир после коронабесия уже никогда не будет прежним. Вместе с массовой вакцинацией от КОВИД-19 человечеству навязываются электронные иммунные паспорта (сертификаты прививок), которые будут привязаны к цифровому идентификатору человека (личному ID, может быть записан в виде QR-кода) и его биометрическим данным. Такие иммунные паспорта являются пропусками в привычную жизнь, гарантирующими человеку сохранение базовых возможностей. А вот что касается прав, свобод и законных интересов – о них архитекторы нового мирового порядка предлагают забыть. Следующим этапом после проверки иммунного статуса и вакцинации будет жесткая социальная сегрегация отказавшихся входить в цифровое стойло. Все эти процессы подробно расписаны в международных документах и осуществляются прямо на наших глазах. И судя по вчерашней новости из Центра им. Гамалеи, российские власти в первых рядах потребуют от своих граждан получить «золотой билет» в «светлое будущее».
В четверг 20 августа замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал о том, что в рамках пострегистрационного исследования на 40 тыс. пациентах вакцину от коронавируса привяжут к человеку через приложение.
Цифровой иммунный паспорт вакцинированного раба от СOVID-19 раба в виде QR-кода
«Каждую пробирку с вакциной «Спутник V» отметят уникальным QR-кодом, который будет содержать информацию обо всем пути – когда ее сделали, куда отправили, где и кого вакцинировали. Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек – к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшим контролем», – сообщил Логунов.
На самом деле Логунова надо немножко поправить – под жесточайшим контролем в конечном счете будет находиться не приложение и не вакцина, а каждый вакцинированный/не вакцинированный человек. Нам фактически раскрыли алгоритм грядущей тотальной вакцинации в России. Если пробирка с QR-кодом привязывается к человеку, следовательно, этот код в дальнейшем закрепляется за привитым гражданином. Одновременно данные о вакцинации вносятся в приложение для гаджетов, таким образом у всех органов власти и прочих лиц будет доступ к информации об иммунном (прививочном) статусе конкретного индивида. Более того, это приложение потребует сбора персональных (вероятно, в т.ч. биометрических) данных человека для его точной идентификации. Для подтверждения иммунного статуса индивида может быть использован тот самый QR-код, который присвоен пробирке с вакциной. Соответственно, появляются неограниченные возможности для учета, контроля и сегрегации населения по признаку вакцинации – от КОВИД-19 и не только…
http://коронавирус.ru-an.info/новости/цифровой-иммунный-паспорт-вакцинированного-раба-от-сovid-19-раба-в-виде-qr-кода/