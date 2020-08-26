Тот, кто правит правителями. Чего хочет Цифровой Левиафан?

"Человеческий улей" почти достроен в мировом масштабе. Как он будет управляться и что случится если этот механизм выйдет из под контроля. Как устроен "Верховный Наблюдатель" этого улья и почему невидимок не будет. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iYM5FEvLBNk