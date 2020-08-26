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Советские автомобили попали в британский список самых долговечных машин

22:37. 26 августа 2020 165 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Советские автомобили попали в британский список самых долговечных машин | Русская весна

В британском списке самых долговечных автомобилей оказались сразу две советские машины: «Нива» и ВАЗ-2105.

Рейтинг составило одно из старейших британских изданий об автомобилях «Autocar».

Как пишет издание, «Нива» была разработана, чтобы удовлетворить спрос на прочный, серьезный внедорожник, способный преодолевать сибирские просторы. Внедорожник выпускается уже 43 года и является наиболее экспортируемой моделью ВАЗ.

Также отмечается, что машина настолько прочная, что использовалась десять лет в качестве транспортного средства для российской базы в Антарктике.

Кроме того, пишет «Autocar», ВАЗ-2105 остается одним из самых продаваемых автомобилей среди разработок компании. Эта модель экспортировалась в Канаду и Британию, где продавалась под названием «Riva».

Предприятие выпустило 14 миллионов таких авто. Как отмечают эксперты, если прибавить к этому все произведенные Fiat 124, то получится 20 миллионов экземпляров.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598470634

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1241 1027
    Фёдор 27 августа 2020 в 11:49

    А рынок не подраузумевает что бы товар долго служил. Рынок по своей сути перевод природных ресурсов(зачастую не восполняемых) в бумажки.

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    • 9939 7763
      ПавелФёдор 27 августа 2020 в 12:37

      Это разработки СССР – там всё служило достаточно долго.
      У меня вот на даче холодильник аммиачный: уже всё, что могло, сгнило и заржавело, а мотор всё жужжит и морозит:)

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