Русские снова сделали это — первыми запустили «Спутник»: в Бельгии восхитились Путиным и российской наукой

Бельгийское издание Modern Diplomacy в своём свежем материале пишет о российской вакцине от коронавируса и критикует коллег, нападающих на российских учёных.

Можно сколько угодно смеяться над карикатурами, над «Путиным со шприцем», но факт остается фактом: миру нужна вакцина, причем как можно скорее. Поэтому пожелаем русским успехов, призывает автор статьи в Modern Diplomacy. А попытки поймать Россию на лжи о вакцине — не более чем фейковые новости.

Все уже слышали, что русские опять сделали это — первыми запустили «Спутник».

Но теперь так называется не космический аппарат и не государственное информационное агентство, а экспериментальная вакцина от covid-19, официально зарегистрированная в России и анонсированная Путиным для широкого применения.

С фантазией на бренды в Москве на фоне эпидемии явно что-то не так, но вот с современными биотехнологиями (разработка гибридной вакцины с ограничением репликации на основе аденовируса), похоже, все в полном порядке. Путин может заносить это себе в политический актив, а российская наука — в своеобразное репутационное досье. Достаточно напомнить, что даже сообщение о том, что препарат был испытан на дочери российского лидера, уже наделало шума и продемонстрировало серьезность подхода к решению поставленной задачи.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — заявил Путин.

Газета The Washington Post немедленно написала по этому поводу: «Чиновники пообещали провести вакцинацию для миллионов людей этим летом и осенью, включая десятки тысяч учителей и медицинских работников в ближайшие недели, еще до завершения клинических испытаний. Рецепт разработан Институтом имени Гамалеи в Москве».

Картина достойна фантастического боевика из серии «альтернативное будущее» в стиле старого доброго «Разрушителя». Но тут же возникает вопрос, насколько такая интерпретация событий соответствует действительности, — как в изложении Москвы, так и с точки зрения скептиков, готовых спорить об успехах и рисках чужой научной работы, руководствуясь собственными геополитическими и деловыми интересами.

Факты же таковы.

В России по закону нельзя начать третью клиническую фазу испытаний новой вакцины, включающую испытуемых из так называемых групп риска, без временной регистрации вакцины.

Регистрация осуществляется после первой и второй клинических фаз, которые подтверждают исключительно то, что препарат не несет серьезных угроз здоровью человека. То есть на самом деле «Спутник V» зарегистрировали временно — до 1 января 2021 года. Смысл не в том, чтобы «русские стали первыми в мире», как об этом пишут в интернете, а в том, чтобы испытать вакцину на эффективность: в третьей фазе должны участвовать 2 тысячи человек из групп риска на протяжении трех месяцев. Не «миллионы» — откуда, кстати, возьмется такое количество доз экспериментальной вакцины и добровольцев?

Есть, правда, еще одна группа, которой предложат вакцину, — это врачи. Как показала эпидемия по всему миру, среди них процент заболевших и умерших значительно выше, но при этом ответственность и информированность о возможностях вакцины и ее рисках — тоже. Вот как раз среди них с конца августа и начнется добровольное вакцинирование, не входящее в официальную третью фазу клинических испытаний.

Именно о них Кирилл Дмитриев, глава государственного фонда, который финансировал разработку и производство вакцины, сказал, что «десятки тысяч добровольцев будут привиты в течение месяца». Эта статистика вряд ли может быть использована для общей оценки качества вакцины, но некоторую дополнительную картину эффективности она, без сомнения, тоже даст.

Кстати, почему русские микробиологи сразу заявили о высокой эффективности будущего препарата? Именно это заставило экспертов опасаться, что новая русская вакцина «может нанести вред здоровью и дать людям ложное чувство уверенности в своем иммунитете». Однако те, кто так думает, не в курсе или не хотят признавать, что столь быстрые темпы разработки вакцины в Москве стали возможны благодаря двум вещам — существующей научной школе и научному везению.

Технологически русские ученые использовали уже разработанный ими ранее, испытанный и сертифицированный «аденовирусный движок», обкатанный на эффективных вакцинах от лихорадки Эбола и MERS (ближневосточный респираторный синдром — вирус, родственный Covid-19). Именно к нему русским удалось прикрутить белок короновируса, который должен стать мишенью для иммунитета и создать устойчивую защиту. Современные биотехнологии позволяют работать подобным образом. Удастся ли русским этот трюк? Третья фаза покажет, но оснований для скептицизма, как говорят специалисты, не так уж и много (на это косвенно указывает и тот факт, что у всех 100% добровольцев первой и второй фаз после вакцины были найдены антитела).

Не будем при этом забывать и о том, что в условиях пандемии лучше иметь вакцину, эффективную на 4 из 5, чем не иметь никакой.

Многие это понимают: как ни странно, среди первых экспериментальную русскую вакцину получат иностранные граждане. ОАЭ, Саудовская Аравия, Филиппины, Бразилия и ряд других стран уже заявили о желании участвовать в третьей фазе клинических испытаний «Спутника V».

Так что написанное The Washington Post — это постправда или, говоря по-простому, фейковые новости. Не в первый раз, впрочем. В свою очередь Москва, конечно, спешит заработать политические очки и застолбить мировой рынок вакцины от covid-19, но она делает это строго в рамках собственного правового поля, логики и обоснованных предыдущим опытом методологии научных разработок.

Очень точно об этом пишет издание Atlantico со ссылкой на французского ученого: «Мы, разумеется, ждем прозрачности от российских специалистов, но они обязаны соблюдать лишь свои собственные регламентные правила. Отчасти это объясняет и их большую скорость работы по сравнению с европейскими странами, которые скованы множеством правил Европейского союза (они вызывают немалое недовольство)». Так называемое «глубинное государство» — всегда враг прогресса и настоящей науки, разве вы этого не знали?

Так что можно сколько угодно смеяться над карикатурами, над «Путиным со шприцем», но факт остается фактом: миру нужна вакцина, причем как можно скорее.

Глобальная экономика может не пережить второго массового карантина. Поэтому пожелаем русским успехов, равно как и другим ученым, в какой бы стране или при каком политическом режиме они ни работали.

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