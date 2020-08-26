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Новости Украины и Новороссии 26 августа 2020

11:27. 26 августа 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Украина как фактор белорусского кризиса

Украина как фактор белорусского кризиса | Русская весна

Алексей Дзермант — политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов об украинком факторе в белорусском кризисе.

«Белорусский кризис имеет один важный внешний фактор — Украину. К сожалению, его влияние стоит оценивать как деструктивное.

Он зримо и незримо проявился почти во всех событиях последнего времени и это новая ситуация. Украина вместе с другими участниками Люблинской тройки: Польшей и Литвой активно включилась в борьбу за Беларусь.

Цель понятна — они реально хотят создать геополитический блок для противостояния с Россией и втянуть туда Беларусь.

И белорусам теперь нужно исходить из этого. Цена стабильности в стране — удержание баланса сил в Западной Евразии.

И на будущее нужно понимать, что нам придется активно включаться в работу по Украине, но уже в ином качестве. Не просто миротворчество, но содействие возвращению в наш геополитический блок. Иначе она будет для нас постоянным фактором дестабилизации».

Как сообщала «Русская Весна», в Киеве, поторопившись с политическими похоронами Лукашенко, испугались открытия второго фронта на севере страны и призвали политиков помолчать, чтобы не получить войну с Белоруссией.

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Зеленский пожаловался на нежелание ряда стран ЕС принять Украину

Зеленский пожаловался на нежелание ряда стран ЕС принять Украину | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все государства — члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе.

«Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства — члены ЕС хотят этого, это правда», — сказал он в интервью телеканалу Euronews.

«Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине», — отметил Зеленский, добавив, что для украинцев важна «стопроцентная четкая позиция Европы по Украине».

«И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ — они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас», — заключил украинский президент.

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Зеленский заявил, что «вернёт» Крым, а виновные в том, что его «отобрали» понесут ответственность

Зеленский заявил, что «вернёт» Крым, а виновные в том, что его «отобрали» понесут ответственность | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна была позволить отобрать Крым. При этом он выразил надежду, что «в один прекрасный день» виновные за это понесут ответственность.

«Мы не должны были позволить им отобрать Крым. Вот это большая проблема. Мы не должны были этого позволить. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность… Но Крым — наша территория. Мы вернем его обратно», — заявил он в интервью Euronews.

Он также добавил, что очень благодарен международным партнерам за введение и продление санкций против России за присоединение Крыма.

«Мы их обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США и другие страны, которые очень помогают. Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? — Да, собираюсь», — заявил Зеленский.

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Зеленский призвал белорусов не повторять украинский сценарий

Зеленский призвал белорусов не повторять украинский сценарий | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хотелось бы, чтобы события в Белоруссии развивались, как на Украине во время Майдана.

«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», — сказал он в интервью телеканалу Euronews.

Зеленский выразил уверенность, что белорусским властям и обществу еще не поздно начать диалог, чтобы разрешить ситуацию «тем или иным способом».

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Как гении повысили налоги


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Охраняя Ким Чен Зе


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