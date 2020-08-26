Новости Украины и Новороссии 26 августа 2020

Алексей Дзермант — политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов об украинком факторе в белорусском кризисе.

«Белорусский кризис имеет один важный внешний фактор — Украину. К сожалению, его влияние стоит оценивать как деструктивное.

Он зримо и незримо проявился почти во всех событиях последнего времени и это новая ситуация. Украина вместе с другими участниками Люблинской тройки: Польшей и Литвой активно включилась в борьбу за Беларусь.

Цель понятна — они реально хотят создать геополитический блок для противостояния с Россией и втянуть туда Беларусь.

И белорусам теперь нужно исходить из этого. Цена стабильности в стране — удержание баланса сил в Западной Евразии.

И на будущее нужно понимать, что нам придется активно включаться в работу по Украине, но уже в ином качестве. Не просто миротворчество, но содействие возвращению в наш геополитический блок. Иначе она будет для нас постоянным фактором дестабилизации».

Как сообщала «Русская Весна», в Киеве, поторопившись с политическими похоронами Лукашенко, испугались открытия второго фронта на севере страны и призвали политиков помолчать, чтобы не получить войну с Белоруссией.

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