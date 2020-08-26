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На Украине узаконили инженерок и социологинь

15:00. 26 августа 2020 98 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

На Украине официально разрешили использовать феминитивы в качестве названия профессий в кадровой документации, сообщает «Страна.ua».

Изменения в классификаторе профессий узаконило своим приказом министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно документу, названия профессий в классификаторе приводятся в мужском роде за исключением тех, что используются исключительно в женском: нянька, горничная, швея.

Однако работница может потребовать при внесении записи в кадровую документацию использовать феминитив. В приказе приводятся примеры женских вариантов названий профессий: инженерка, станочница широкого профиля, социологиня.

Издание напоминает, что еще в 2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы. Был издан специальный словарь, включающий такие наименования профессий, как спасательница, пожарная, пресс-офицерка.

 

Кроме того, в мае 2019 года сообщалось, что министерство образования и науки Украины приняло новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов. В качестве примеров приводились такие слова, как поэтка, членкиня и критикесса.

Источник Lenta.Ru

Источник: https://news.mail.ru/politics/43114648/?frommail=1

Метки: противостояние

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