Графиня Бузова, Богатейший из людей, Защитник Арктики // Галопом по Европам #283
22:15. 26 августа 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Песков не видит причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального;
- В глобальной битве за Арктику Россию будет представлять Медведев;
- Почти половина опрошенных ВЦИОМом граждан боятся чипизации;
- Осенью будет вторая волна, а к нормальной жизни после коронавируса страна вернется не раньше следующего лета;
- Чистая прибыль главного производителя титана – уральского ВСМПО Ависма рухнула почти до нуля;
- Американские Авиалинии объявили о планах уволить 19 000 сотрудников с 1 октября, если правительство не поможет компании;
- В Красноярском крае с начала года стало в пять раз больше безработных;
- Министерства экономики России и Китая хотят довести товарооборот до 200 миллиардов долларов;
- Тайвань готов защищаться от Китая до последнего солдата;
- Певица и блоггерша Бузова обнаружила у себя дворянские корни;
- Основатель Амазон Безос стал первым в истории человеком с состоянием больше 200 миллиардов долларов;
- Протоиерей Смирнов покнул должность главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства по состоянию здоровья.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Песков не видит причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального;
- В глобальной битве за Арктику Россию будет представлять Медведев;
- Почти половина опрошенных ВЦИОМом граждан боятся чипизации;
- Осенью будет вторая волна, а к нормальной жизни после коронавируса страна вернется не раньше следующего лета;
- Чистая прибыль главного производителя титана – уральского ВСМПО Ависма рухнула почти до нуля;
- Американские Авиалинии объявили о планах уволить 19 000 сотрудников с 1 октября, если правительство не поможет компании;
- В Красноярском крае с начала года стало в пять раз больше безработных;
- Министерства экономики России и Китая хотят довести товарооборот до 200 миллиардов долларов;
- Тайвань готов защищаться от Китая до последнего солдата;
- Певица и блоггерша Бузова обнаружила у себя дворянские корни;
- Основатель Амазон Безос стал первым в истории человеком с состоянием больше 200 миллиардов долларов;
- Протоиерей Смирнов покнул должность главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства по состоянию здоровья.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
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