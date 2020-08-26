Графиня Бузова, Богатейший из людей, Защитник Арктики // Галопом по Европам #283

В этом выпуске:- Песков не видит причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального;- В глобальной битве за Арктику Россию будет представлять Медведев;- Почти половина опрошенных ВЦИОМом граждан боятся чипизации;- Осенью будет вторая волна, а к нормальной жизни после коронавируса страна вернется не раньше следующего лета;- Чистая прибыль главного производителя титана – уральского ВСМПО Ависма рухнула почти до нуля;- Американские Авиалинии объявили о планах уволить 19 000 сотрудников с 1 октября, если правительство не поможет компании;- В Красноярском крае с начала года стало в пять раз больше безработных;- Министерства экономики России и Китая хотят довести товарооборот до 200 миллиардов долларов;- Тайвань готов защищаться от Китая до последнего солдата;- Певица и блоггерша Бузова обнаружила у себя дворянские корни;- Основатель Амазон Безос стал первым в истории человеком с состоянием больше 200 миллиардов долларов;- Протоиерей Смирнов покнул должность главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства по состоянию здоровья._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6Z0sPmz9Pxo