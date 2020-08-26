Два в одном: цветная и дегенеративная „революции”

Основной принцип человеческой цивилизации, который мы видим на протяжении всей истории человечества, после его выделения из животного мира – соответствие возможного и желаемого, путём превращения желаемого из невозможного в возможное. Цивилизация методами множества переходов, переделов (разделив большую задачу на последовательность множества маленьких) делает невозможное возможным, если оно изначально было желательным.

Дегенератизм человека, ослабление умственных способностей к анализу, пониманию причинно-следственных связей, реальной картины мира, устройства жизни, замена в голове трезвого реализма пьяными примитивными фантазиями – как бы умело не пользовался этим враг, сам по себе всегда внутренняя проблема человека.

Дегенеративная деволюция, преследующая цели фундаментальной примитивизации существующего общества под уровень мышления дегенератов – не сливается с «цветной», даже если они протекают вместе (а они, чаще всего, протекают вместе) . «Цветной путч» – диверсия извне, продукт действий шпионов, агентов влияния, оплачиваемой «пятой колонны» и т.п. Это инфекция, проникающая в организм снаружи. А все мы со школы знаем, что инфекции снаружи легче всего проникнуть в больной, ослабленный организм, с подавленным внутренним иммунитетом к любому заражению…



Прежде всего, вся описанная выше схема будет обесточена, если мы не сформулируем свои ЖЕЛАНИЯ очень чётко, ясно, недвусмысленно и устойчиво. Например, прежде чем создавать авиацию – нужно твёрдо решить, что хочешь летать. Потому что если каждый день начнёшь «перерешивать», то хочу, то не хочу, то надо, то не надо – прогресс запутается на уровне заказа, проекта.



Вообразите себе волшебника, который исполняет желания: как он может выполнить желания того, кто сам не знает, твёрдо не решил, чего он хочет?! И претензии тут не к волшебнику, а к заказчику «чудес».

Ясное и устойчивое, неизменно-стабильное представление о собственных нуждах, желаниях, чаяниях – прояснительная задача цивилизации. Она требует здравого ума и твёрдой памяти (у современных майдаунов нет ни того, ни другого!), упорства в целеполагании.

Если человек имеет отчётливые и ему самому понятные желания – тогда (не раньше!) включается вторая задача цивилизации: накопительная. Если мы прояснили цель, и более в ней не сомневаемся, то мы начинаем искать, собирать, копить средства, рецепты, полезные знания для достижения ранее поставленной цели.

Понимаете, надо вначале захотеть пирога – и только потом уже искать рецепты приготовления пирогов. Поскольку, коли вы пирогов не желаете – зачем вам тонкости их приготовления?! Они же ведут вас, тратя средства, силы и время – к ненужному и нежеланному вам итогу!

Накопительная задача цивилизации, собирающая и систематизирующая средства для ранее поставленных целей – в просторечии называется «наукой». Иногда её пытаются отделить от целеполагания в «чистую науку», но в таком вымороченном и выхолощенном виде она и невозможна, и не нужна, и попросту не востребована.

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Если свобода исторического, цивилизованного человека есть осознанная необходимость, то свобода животного – предельно краткосрочные горизонты планирования и поведенческий произвол. По сути – уравнивание сиюминутных желаний конкретной особи – и представлений о потребностях человека вообще, как такового. По формуле – «чего я хочу сейчас, того все хотят всегда. Что мне нынче неприятно – всегда и всем неприятно» и т.п.

Особь не соотносит себя с требованиями культурной среды (инфраструктуры). Наоборот, она методом Прокруста соотносит всю эту среду с собственным, зачастую крайне примитивным, миром личных потребностей. Чего не не нужно – то непотребно. Чего не понятно – то глупо и ни к чему.

Свобода животного, зоологическая свобода движется в обратном цивилизации порядке: не от желаний к возможностям, а от наличных возможностей – к сокращающимся, звериной структуры, желаниям. Когда та или иная ВОЗМОЖНОСТЬ цивилизации пропадает – дегенерата это не беспокоит, потому что она ему и НЕЖЕЛАННА. И вообще за крайне узким кругом его представлений о жизни.

Предельно узкому кругозору животного для удовлевторения хватает т.н. «естественных», то есть врождённых возможностей его организма. Например, для познания зоологического уровня задач и решений не нужна грамотность, они посильны (в силу своей зоологической, первичной природы) и неграмотному.

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В ходе деволюции, принимаемой им самим за «революцию» деградировавшее существо (т.е. находящееся в состоянии более примитивном, чем его предки) стремится свести окружающую сложность к собственной внутренней простоте. Оно стремиться переделать непонятное в понятное, а на его уровне – это означает откат на несколько исторических эпох назад.

Дело в том, что существует принципиальная разница, скажем так, «между рукой и домкратом». Домкрат поднимает тяжести, которые не под силу поднять рукой. Но, с другой стороны – домкрат не всегда с тобой, в отличие от «врождённой» руки. Домкрат, прежде чем использовать, нужно обрести.

Этой аллегорией (домкратом) я описываю разницу между врождёнными и приобретаемыми в ходе приобщения к культуре, коллективному разуму человечества возможностями особи. Естественные средства слабее – но они всегда при тебе и безусловны. Искусственные средства усиления – мощнее, но они требуют целого ряда условностей.

В процессе дегенеративной деволюции происходит «дедомкратизация подъёма». Которую называют и путают с «демократизацией». И важно объяснить, чтобы каждому было понятно, в чём разница между уровнями цивилизованности общества и «демократическим балаганом» в нём…

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Уровень цивилизованности среды – это уровень N в формуле N(ПМГ), где ПМГ – Прожиточные Минимальные Гарантии, а N – их количество на душу населения. Понятно, что два прожиточных минимума, гарантированные тебе обществом, лучше, чем один, три – лучше, чем два. Ключевое слово тут – «гарантии» – то есть научно обоснованное и изученное досконально контролируемое предоставление.

Рыночная экономика, близкая к хаосу и произволу дикой природной среды, не даёт никаких гарантий – ни десяти, ни одного прожиточных минимумов средств к существованию. В ней нет ненавистным животным обязанностей, с их ликвидацией исчезают и права. Остаются только «свободы» – как розыгрыш в лотерею больших выигрышей и смертей. В точности, как в первобытных джунглях, нетребовательных и ничего не гарантирующих: можешь найти много или совсем ничего.

В итоге эта естественная, она же наиболее примитивная среда (дегенератам она наиболее понятна – и потому наиболее привлекательна) не даёт гарантий ни минимальных средств к существованию, ни минимальной безопасности.



Здесь всё сложится, как сложится, будет, как будет, придёт к тому, к чему придёт. А к чему – мы заранее не знаем, потому что не планируем: не хотим и не умеем. Притом, что планинование – синоним Разума и одушевлённости[1].

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Разум и цивилизация, научное мышление двигались бы тем путём, что сперва достигли бы гарантированного минимума благ, а потом искали бы средств его расширить. То есть цивилизация возлагает на государство и власть ОБЯЗАННОСТЬ обеспечивать тот уровень обеспечения благами и безопасностью, который достижим на данном уровне развития науки.



Если есть техническая возможность дать каждому хлеб или квартиру – то попросту преступно их не давать в таком случае.

Дегенеративная деволюция, движимая энергией и сумрачным сознанием дегенератов, снимает эти объективно-важные задачи, и заменяет их всяким вздором, мусором…

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Если за вашим окном виден глухой забор, то вообразите, что вам дали клятвенное обещание:



1). Регулярно его перекрашивать.



2). Согласовывать с вами цвет.



Что вам это даёт? Допустим, забор за вашим окном действительно будут перекрашивать регулярно. Допустим также, что безукоризненно будут следовать тому цвету, который вы выбрали. Если вы проголосовали за фиолетовый – то забор будет фиолетовым, а если за серо-буро-малиновый, то изловчаться покрасить его в серо-буро-малиновый.

Но даже если это будет соблюдаться предельно тщательно – чего вам это даст?! Разве цвет забора за окном решит проблемы вашего заработка и квалификации, ваши проблемы со здоровьем или расширением жилплощади, все вопросы вашего материального и духовного развития?!

Как бы свято не оберегали ваше право на регулярную перекраску забора за окном в выбранные вами цвета – это не как не влияет на корневую суть вашей жизни.

Но – продолжая аналогию – ведь и вся буржуазная демократия, за которую так рьяно сражаются на майданах социальные дегенераты – не более чем обещание регулярной перекраски забора в выбранные вами цвета!



Какую связь это имеет с коренными проблемами вашей жизни, и с потребностями цивилизации, культуры, общего развития? Да, забор не держат синим больше четырёх лет, и вы действительно голосовали, чтобы ему быть на этот раз жёлтным – но что из этого следует?! Да почти ничего!

Жёлтый забор, в урочные сроки став жёлтым по вашей воле – не добавить вам безопасности по сравнению с синим. И тем более его цвет никак не прибавит вам средств к существованию.

Буржуазный демократизм уводит вас от сути проблем в область сувенирную, декоративную, от уровня жизни, уровня культуры, образованности, безопасности – к бесполезной и малозначимой схоластике.

Совершенно очевидно, что реальная власть у частных собственников, приватизаторов системы, которые распределяют реальные блага и распоряжаются людьми в реальном времени. Нет никакой «сменяемости власти» в корпорации, или на заводе, где вы работаете. Зато есть сменяемость «аватарок» – то есть смена людей, которых вы никогда в жизни не встречали и никого из них не знаете…

Задача роста материального и культурного уровня жизни – подменяется пустой и выхолощенной, верхушечной, задачей «многопартийности и сменяемости власти», от которых вам в реальной жизни ни жарко, ни холодно. Ибо в буржуазной демократии меняются клоуны, а не собственники.



А раз собственники, с властью и тиранией которых вы сталкиваетесь, неизменны, к тому же ещё и запуганной перевыборами власти не боятся – то никакой сменяемости реальной власти нет.

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Конечно, «человек разумный», продукт цивилизации, легко понимает это. Он прекрасно понимает, чем несменяемый Лукашенко лучше сверхсменяемого Зеленского! Потому что вопрос – работают или не работают заводы гораздо важнее вопроса, поменяли или не поменяли вы аватарку в соцсетях.

Подменить вопрос о хлебе насущности, о выживании – на демагогию и пустые символы может только человек, совсем заигравшийся и инфантильный, утративший самые базовые представления о сути жизни на земле.

Разумный человек будет стремиться превратить Украину в Белоруссию; безумец и дегрод – наоборот, Белоруссию в Украину.

Речь идёт о зоологизации отношений под видом «демократизации», избавлении от наследия цивилизации, социально одичании. Разбазариваются средства прогресса, накопленные развитием разума прежних эпох, но это не беспокоит дегенератов, потому что ведь и цели у них размыты, смутны, ум находится в сумрачном состоянии.



Устойчивое целеполагание сменилось на маразматическую капризность, ветренную переменчивость желаний, которую и обслуживает льстивый к идиотам демократический балаган и вся его клоунада.

Вы променяли и хлеб насущный, и безопасность собственных детей[2] на идиотские гарантии регулярной и согласнованной с вами перекраски забора за окном.

Того, который не имеет никакого отношения, возможности или желания РЕАЛЬНО повлиять на качество вашей жизни! Может, вам приятнее видеть его из окна жёлтым вместо синего, но что это даст вам на столе, в гардеробе, в гараже, в кошельке, в перспективе?!

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Дегенеративная «революция» (т.е. деволюция, но участники называют её «революцией») имеет главной движущей силой не Запад и его шпионов, а стремление возросшей массы дегенератов, людей умственно отсталых и недоразвитых, избавиться от сложности цивилизованной жизни и её институтов. Вернуться в дикий лес – в котором «всё понятно».



И – полная свобода, пожирать кого угодно или убегать от пожирателя в любую сторону…

В этом смысле дегенеративная деволюция бьёт и по западным обществам, в частности, по американскому – где её явно не пытается насаждать ЦРУ и американское посольство.



Стремление дегенерата к наиболее примитивным формам общественной организации (а племенное самоуправление, «вече у костра» – одна из наиболее архаичных и примитивных форм общественного устройства) может быть оседлано врагами страны, но тем не менее, имеет свои источники и движущие силы.

Заигрывание с этой стихией в высшей степени опасно для культуры и цивилизации. И горе тем, и на Западе, и у нас, кто этого ещё не понял!





Высокий уровень преступности и наркомании, иных рисков – ПЛАТА ЗА СВОБОДУ, учат нас либералы. [1] Полёт птицы отличается от полёта опавших листьев или полиэтиленового пакета по ветру тем, что птица летит, куда сама решит, а за листок или пакет это решают воздушные потоки. [2] Высокий уровень преступности и наркомании, иных рисков – ПЛАТА ЗА СВОБОДУ, учат нас либералы.



А. Леонидов

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