Беларусь ГОТОВИТСЯ к Референдуму. Андрей Иванов про протесты против Лукашенко
15:04. 26 августа 2020 240 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Дельное выступление с анализом причин, приведших к сегодняшней сложной ситуации в Белоруссии.
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Вы вначале границы откройте. Я не могу выехать, чтобы поставить свою подпись под оформлением моей квартиры. Не могу выехать, чтобы принять обещанное второе российское гражданство. Там уже все на мази и меня все ждут. А вы планируете какие то фантазии для всех. У меня в документах стояла присяга Советскому Союзу. Я согласился принять присягу белоруссии. Теперь вы хотите распи*дячить мне весь документ, чтобы с меня внуки ржали где я жил.
Счастливчики – даже у них возможен референдум…
Задача сложная,тем более с такими вопросами,это ведь как минимум тюрьма всем олигархам и руководителям РФии и РБ.
+10000%
Хоть кто-то взялся за восстановление Союза.
Хоть кто-то взялся за наказание cвоlочей, разваливших его.
Если проведут, то к батьке из россиянии потянутся ходоки уламывать его не баллотироваться в президенты объединённого с белорусами государства…
Приятно колхознику заставлять подметать русского с двумя университетскими образованиями во имя преданности Бацке. Искать ошибки в русском языке, и требовать отдать свои знания. Думаю, что это время истекло, и ни какие коммунисты не сплотят колхозные массы в борьбе уй знает за что. Ни какие снабженцы ( из Одессы ) не создадут дефицит продуктов. Ни какие политологи не будут объяснять колхозникам, что Белоруссия кормит Москву, поэтому куры в магазине синие. Думаю, что не вернемся во времена всеобщего пи*дежа из Одессы на уши колхозникам, чтобы они били морды друг другу.
Ещё – ни коня, ни воза, а ты размечтался…