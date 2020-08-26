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Беларусь ГОТОВИТСЯ к Референдуму. Андрей Иванов про протесты против Лукашенко

15:04. 26 августа 2020 240 просмотров 7 коммент. Опубликовал:
Дельное выступление с анализом причин, приведших к сегодняшней сложной ситуации в Белоруссии.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5181956.html

Метки: Запад, Иванов, идеология, история, Культура, лукашенко, народ, Россия, русский, символ, ссср, технологии, язык

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5007 3371
    малыш 26 августа 2020 в 15:20

    Вы вначале границы откройте. Я не могу выехать, чтобы поставить свою подпись под оформлением моей квартиры. Не могу выехать, чтобы принять обещанное второе российское гражданство. Там уже все на мази и меня все ждут. А вы планируете какие то фантазии для всех. У меня в документах стояла присяга Советскому Союзу. Я согласился принять присягу белоруссии. Теперь вы хотите распи*дячить мне весь документ, чтобы с меня внуки ржали где я жил.

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    1
  • 32618 28328
    Вячеслав 26 августа 2020 в 15:31

    Счастливчики – даже у них возможен референдум…

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    1
  • 17041 12167
    Владимир 26 августа 2020 в 15:36

    Задача сложная,тем более с такими вопросами,это ведь как минимум тюрьма всем олигархам и руководителям РФии и РБ.

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  • 8413 7634
    strelez 26 августа 2020 в 15:41

    +10000%
    Хоть кто-то взялся за восстановление Союза.
    Хоть кто-то взялся за наказание cвоlочей, разваливших его.

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    1
  • 5007 3371
    малыш 26 августа 2020 в 16:28

    Приятно колхознику заставлять подметать русского с двумя университетскими образованиями во имя преданности Бацке. Искать ошибки в русском языке, и требовать отдать свои знания. Думаю, что это время истекло, и ни какие коммунисты не сплотят колхозные массы в борьбе уй знает за что. Ни какие снабженцы ( из Одессы ) не создадут дефицит продуктов. Ни какие политологи не будут объяснять колхозникам, что Белоруссия кормит Москву, поэтому куры в магазине синие. Думаю, что не вернемся во времена всеобщего пи*дежа из Одессы на уши колхозникам, чтобы они били морды друг другу.

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