О.А. Чагин. Формирование социальной доминанты. Тезисы
Эволюционно коммуникация совершенствовалась в направлении движений, и речь есть наивысший уровень этого движения.
Два параллельных пути формирования речи — развитие линии эмоций как средства коммуникаций – один путь, и второй путь — развитие линии движений.
В антропогенезе эти две линии сошлись в одной точке и сформировали речь.
Создание речи неразрывно связано с созданием семьи и общины.
Создание письменной речи неразрывно с созданием государства.
Формирование средств коммуникации происходит на базе формирования определённых структур мозга.
Ансамбль структур мозга, действующий в настоящий момент, есть доминанта.
Архитектура доминанты постоянно меняется и эти изменения основаны как на эволюционных предпосылках, так и на основе формирования структур мозга в раннем онтогенезе.
«ХОЧУ» / «МОГУ» / «ДОЛЖЕН» – это и стадии формирования отделов мозга, связанных с движением, и стадии формирования личности (индивид/субъект/личность), и активность функциональных блоков мозга.
Индивидуальные особенности формирования доминанты каждого отдельного человека в определённых условиях сформированы как навык в индивидуальном онтогенезе в зависимости от семейных и общинных отношений. Возможности индивидуализации доминанты обусловлены антропогенезом.
Одним из важнейших (с точки зрения целого организма – важнейшим) механизмов управления организма человека в антропогенезе является подчинение адаптации доминанте. Физиологические механизмы стресса в антропогенезе всё более подчиняются зрелой доминанте.
Это происходит за счёт физиологических и биохимических механизмов влияния на метаболизм.
Итогом этого в эволюции является формирование метаболических стереотипов.
Совокупность метаболических, физиологических и психологических стереотипов проявляет себя в анатомических особенностях и рисунке движений.
В антропогенезе появление учителя у неандертальцев привело к формированию принципиально новых взаимоотношений, не имевших аналогов в мире.
Это привело к формированию глутаминового стереотипа.
Появление семьи, общины и речи привело к формированию тауринового стереотипа. Формирование государства, точнее, образ жизни и форма взаимоотношений, привели к усреднению метаболического стереотипа. Тем не менее каждый индивид проходит эти этапы.
Недостаточность развития соответствующего отдела мозга на каждом этапе приводит к постоянной активации соответствующего метаболического стереотипа на протяжении всей жизни (в разной степени).
Формирование преобладающей высшей доминанты и её устойчивость в обществе определяется культурой этого общества.
Культура – механизм передачи знаний о формировании высших отделов мозга в обществе.
Ядром культуры является воспитательная среда, создаваемая обществом для его членов в каждом возрасте. Целью воспитательной среды является доминанта каждого. Эта доминанта обеспечивает устойчивость государства.
Особенностью высшей доминанты западного мира является «ХОЧУ».
Низшие структуры легко воспринимают призыв родственной доминанты и следуют за ней.
«ХОЧУ» хорошо развито абсолютно у всех.
Особенностью высшей доминанты является «ДОЛЖЕН».
«ДОЛЖЕН» – как формирование своих интересов в интересах высшей цели!
Это трудно, таких мало.
«ДОЛЖЕН» в русском мире встречается чаще, чем где-либо ещё.
«ДОЛЖЕН» – стратегия за границу жизни.
Но общественная доминанта, сформированная человеком как ценность, воспринимается во всём мире как цель, которая либо принимается, либо отвергается.
Способные к высшей доминанте принимают или отвергают осознанно, неспособные – принимают или отвергают бессознательно.
Формирование социальной доминанты основано на средствах общения…
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