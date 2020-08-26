​О.А. Чагин. Формирование социальной доминанты. Тезисы

Эволюционно коммуникация совершенствовалась в направлении движений, и речь есть наивысший уровень этого движения.

Два параллельных пути формирования речи — развитие линии эмоций как средства коммуникаций – один путь, и второй путь — развитие линии движений.

В антропогенезе эти две линии сошлись в одной точке и сформировали речь.

Создание речи неразрывно связано с созданием семьи и общины.

Создание письменной речи неразрывно с созданием государства.

Формирование средств коммуникации происходит на базе формирования определённых структур мозга.

Ансамбль структур мозга, действующий в настоящий момент, есть доминанта.

Архитектура доминанты постоянно меняется и эти изменения основаны как на эволюционных предпосылках, так и на основе формирования структур мозга в раннем онтогенезе.

«ХОЧУ» / «МОГУ» / «ДОЛЖЕН» – это и стадии формирования отделов мозга, связанных с движением, и стадии формирования личности (индивид/субъект/личность), и активность функциональных блоков мозга.

Индивидуальные особенности формирования доминанты каждого отдельного человека в определённых условиях сформированы как навык в индивидуальном онтогенезе в зависимости от семейных и общинных отношений. Возможности индивидуализации доминанты обусловлены антропогенезом.