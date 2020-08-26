Главная » Мировоззрение, Творчество

​О.А. Чагин. Формирование социальной доминанты. Тезисы

10:23. 26 августа 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Эволюционно коммуникация совершенствовалась в направлении движений, и речь есть наивысший уровень этого движения.

Два параллельных пути формирования речи — развитие линии эмоций как средства коммуникаций – один путь, и второй путь — развитие линии движений.

В антропогенезе эти две линии сошлись в одной точке и сформировали речь.

Создание речи неразрывно связано с созданием семьи и общины.

Создание письменной речи неразрывно с созданием государства.

Формирование средств коммуникации происходит на базе формирования определённых структур мозга.

Ансамбль структур мозга, действующий в настоящий момент, есть доминанта.

Архитектура доминанты постоянно меняется и эти изменения основаны как на эволюционных предпосылках, так и на основе формирования структур мозга в раннем онтогенезе.

«ХОЧУ» / «МОГУ» / «ДОЛЖЕН» – это и стадии формирования отделов мозга, связанных с движением, и стадии формирования личности (индивид/субъект/личность), и активность функциональных блоков мозга.

Индивидуальные особенности формирования доминанты каждого отдельного человека в определённых условиях сформированы как навык в индивидуальном онтогенезе в зависимости от семейных и общинных отношений. Возможности индивидуализации доминанты обусловлены антропогенезом.


Одним из важнейших (с точки зрения целого организма – важнейшим) механизмов управления организма человека в антропогенезе является подчинение адаптации доминанте. Физиологические механизмы стресса в антропогенезе всё более подчиняются зрелой доминанте.

Это происходит за счёт физиологических и биохимических механизмов влияния на метаболизм.
Итогом этого в эволюции является формирование метаболических стереотипов.

Совокупность метаболических, физиологических и психологических стереотипов проявляет себя в анатомических особенностях и рисунке движений.

В антропогенезе появление учителя у неандертальцев привело к формированию принципиально новых взаимоотношений, не имевших аналогов в мире.

Это привело к формированию глутаминового стереотипа.

Появление семьи, общины и речи привело к формированию тауринового стереотипа. Формирование государства, точнее, образ жизни и форма взаимоотношений, привели к усреднению метаболического стереотипа. Тем не менее каждый индивид проходит эти этапы.

Недостаточность развития соответствующего отдела мозга на каждом этапе приводит к постоянной активации соответствующего метаболического стереотипа на протяжении всей жизни (в разной степени).

Формирование преобладающей высшей доминанты и её устойчивость в обществе определяется культурой этого общества.

Культура – механизм передачи знаний о формировании высших отделов мозга в обществе.

Ядром культуры является воспитательная среда, создаваемая обществом для его членов в каждом возрасте. Целью воспитательной среды является доминанта каждого. Эта доминанта обеспечивает устойчивость государства.

Особенностью высшей доминанты западного мира является «ХОЧУ».

Низшие структуры легко воспринимают призыв родственной доминанты и следуют за ней.

«ХОЧУ» хорошо развито абсолютно у всех.

Особенностью высшей доминанты является «ДОЛЖЕН».

«ДОЛЖЕН» – как формирование своих интересов в интересах высшей цели!

Это трудно, таких мало.

«ДОЛЖЕН» в русском мире встречается чаще, чем где-либо ещё.

«ДОЛЖЕН» – стратегия за границу жизни.

Но общественная доминанта, сформированная человеком как ценность, воспринимается во всём мире как цель, которая либо принимается, либо отвергается.

Способные к высшей доминанте принимают или отвергают осознанно, неспособные – принимают или отвергают бессознательно.

Формирование социальной доминанты основано на средствах общения…



О.А. Чагин

***

Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5180723.html

Метки: Воля, общество, развитие, русский, человек

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Взрослый ребенок» и конкуренция, как источник дегенерации
... синдром - ДС), сопровождающиеся нарушениями формирования речи, коммуникаций, социализации требующие больших... нет, то развитие и формирование личности происходит с дефектом. ..., 2010.- 432 с. Чагин О.А. "НИИ Социального антропогенеза" по «вступительному слову...
О.А. Чагин: Вызов мозга
...для создания полноценной личности необходимо формирование педагогической среды. Эта среда ...действий. Говорящие жили в обществе, социально и технически - человеческом.Неговорящие ...человечество.Ответ мы дадим несимметричный...О.А. Чагин***Источник.НАВЕРХ.
Осваивать космос должна личность
...данном случае можно говорить о формировании у представителей живой ...В то же время формирование социальной лагуны создаёт определённую внутрипопуляционную...вид.Он обязан позаботиться о том, чтобы человечество ...место во Вселенной.О.А. Чагин***Источник.НАВЕРХ.
Школа штампует неполноценных. Олег Чагин
... рассказал директор НИИ социального антропогенеза Олег Чагин. Антропология — это наука о человеке вообще... момента образования речи, с момента формирования определенной зоны в мозге, которая...
Главная беда русских
...для создания полноценной личности необходимо формирование педагогической среды. Эта среда формируется...действий. Говорящие жили в обществе, социально и технически - человеческом.Неговорящие были...человечество.Ответ мы дадим асимметричный…О.А. Чагин***Источник.
Человекообразные обязательно мешают выходу из кризиса, а Люди востребованы в периоды кризисов
Олег Александрович Чагин, директор НИИ Социального антропогенеза, прислал следующий очерк. В ... уровня организации предковых форм.Благодаря формированию различных идиоадаптаций, животные близких видов.... И у каждого свои приспособленности.О.А. Чагин***НАВЕРХ.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)