Главная » Невероятное в мире, Политика

Замглавы Госдепа США встретился с Тихановской

07:00. 25 августа 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Замглавы Госдепа США встретился с Тихановской | Русская весна

Первый заместитель главы Госдепа США Стивен Бигэн в Вильнюсе провёл встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 

«Первый заместитель госсекретаря встретился с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в республике и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране», — сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что Бигэн подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Белоруссии а также «суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее».

В ходе своего визита в Литву замгоссекретаря США встретился также с главами МИД и Минобороны страны Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом. Они обсудили сложившуюся ситуацию в Белоруссии, «противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии».

25 августа Бигэн в России встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Темой их переговоров также станет обсуждение ситуации в Белоруссии. 

Читайте также: Зеленский присвоил батальону ВСУ позорное наименование (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1598327375

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...аналитиками близкими к Пентагону и Госдепу США, Хасан Роухани победит на ... накануне? Накануне, 30 мая, замглавы пресс-службы Белого Дома опроверг...оборотням» временно приостановить операции, однако встретил неожиданное сопротивление. Веско боялся потерять...
Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2018
... Украине будет значительной, — Госдеп Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил... внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности...статусе частного предпринимателя. «Дедушка встретил 70-летие в тюрьме. А...
Новости Украины и Новороссии 17 марта 2016
...фильтровальная станция возобновила свою работу Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ...когда зашли «вежливые люди» я встретился с одним человеком, и он...выполнения Киевом Минских соглашений, — Госдеп США Госдепартамент США в среду признал, что отмена...
Новости Украины и Новороссии 11 сентября 2017
... Саакашвили на Украину В Госдепе США прокомментировали пересечение экс-губернатором...«Это любовь». Публика восторженно встретила выступление певицы, дончане с ...неутешительной статистике рассказал журналистам замглавы нацполиции Украины Константин Бушуев....
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 сентября 2016
...прокомментировали заявление США об остановке сотрудничества по Сирии Замглавы МИД России...устроили засаду под землей и встретили их огнем. Двоих ликвидировали...Захарова прокомментировала слова официального представителя Госдепа США Джона Кирби, который заявил,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 февраля 2016
...Женеве. Представителю «Русской Весны» удалось встретиться с одним из активных участников...сетей для сбора средств», — заявил замглавы всемирной организации. Как говорится в...пропаганды со стороны Запада. Глава госдепа США Керри, канцлер Германии Меркель, глава...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)