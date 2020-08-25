Замглавы Госдепа США встретился с Тихановской

Первый заместитель главы Госдепа США Стивен Бигэн в Вильнюсе провёл встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«Первый заместитель госсекретаря встретился с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в республике и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране», — сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что Бигэн подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Белоруссии а также «суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее».

В ходе своего визита в Литву замгоссекретаря США встретился также с главами МИД и Минобороны страны Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом. Они обсудили сложившуюся ситуацию в Белоруссии, «противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии».

25 августа Бигэн в России встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Темой их переговоров также станет обсуждение ситуации в Белоруссии.

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