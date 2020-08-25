Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Вопрос отношения

08:43. 25 августа 2020 134 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Периодически набегают странные персонажи с криками "А вот свергнут Лукашенко, посмотрим, чего ты тогда запоешь!".
Удивляет глупость подобных деятелей.

Во-первых, Лукашенко могут свергнуть, могут не свергнуть – это не зависит от публикаций в блоге, где публикуется моя субъективная точка зрения. Это вопрос отношения.
Во-вторых, сам факт свержения Лукашенко никак не изменит отношения к тем. кто его свергает – безотносительно того, проигрывают подобные силы или побеждают в рамках цветных сценариев, отношение к ним всегда будет строго определенным.

В качестве экскурса.

Изменило ли свержение Каддафи отношение к ПНС Ливии? Никак не изменило.
Изменилось ли за 9 лет отношение к тем, кто пытался свергать Асада? Нет, не изменилось.
Изменилось ли отношение к тем, кто свергал на Украине Януковича и запускал гражданскую войну? Нет.
Изменилось ли отношение к тем, кто многократно пытался свергнуть Мадуро? Неа.

Означает ли это, что мне нравится тот же Янукович? Совсем нет, мне Янукович совсем не нравится. Но есть понимание, что на смену просто вору, пришли воры куда как большего масштаба и массовые убийцы. Ну а вот полковник Каддафи, при всех его странностях, как личность мне всегда был симпатичен – он построил не самую плохую страну, которую после его свержения уничтожили под крики о "свободе и демократии", а те кто это приветствовал тогда, потом уже стыдливо про это предпочитали не вспоминать.

И сам факт того, что кого-то свергли как Каддафи или Януковича или не свергли, как Асада, Мадуро или Лукашенко, никак не может повлиять на отношение к силам, которые этого добиваются, безотносительно того, насколько мне симпатичен или несимпатичен тот или иной государственный деятель, которого пытаются свергать в рамках очередного цветного сценария. Так что, если кто-то ждет, что тут когда-то начнут расхваливать деятелей бегающих под бело-красными флагами, то он ждет напрасно. Это столь же вероятно, как одобрение действий ПНС Ливии или ВО "Свобода".


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6121390.html

Метки: асад, белоруссия, Каддафи, лукашенко, Янукович

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Деградация российско-американских отношений
... важным вопросам, как контроль над вооружениями, стратегические и экономические отношения между...никаких дискуссий по вопросу о том, как укрепившиеся отношения Китая и ...себе контроль над ситуацией. В вопросах отношений с Россией Трампа надежно сдерживают...
Госдеп: Взгляды США и России расходятся по всем вопросам
...и Москвы расходятся по всем вопросам, отношения США и России являются сложными... в отношении Сирии и политического процесса в стране. Очевидно есть и вопросы...нашей (международной антитеррористической) коалицией в отношении этих двух группировок». Напомним, ...
Про отношение к Сталину
...творчества Кадырова. Общественное же отношение граждан России к Сталину ... это в первую очередь вопрос отношения к истории нашей страны...каждый сам определяется со своим отношением к нему на основе ...Сталина, то лучше всего отношение к ним характеризует великий ...
Путин в Турции: самые острые вопросы — отношения с Сирией и крымскими татарами
...внешне благостную картинку, острых вопросов избежать не удалось. Камнем... национальных валютах. Политические вопросы Реджеп Эрдоган и Владимир... что Кремлю такая постановка вопроса не очень-то нравится....подвижек в решении конфликтных вопросов ожидать не стоит и...
Одомашивание японцев - интервью В.В. Путина японским СМИ-2
...отойти от российско-японских отношений, задать другие вопросы.Отношения с Соединёнными Штатами. ...и России требуют нормализации наших отношений.Вопрос: Если сравнить с Президентом .... Путин: Пожалуйста.Вопрос: Вы говорите, что ваши отношения находятся на очень...
Финляндия: нейтралитет 75-летней выдержки
...негативные темы для налаживания двусторонних отношений). Депутат финского парламента Урхо... прагматичного выстраивания отношений с иностранными государствами» [3]. Вопрос НАТО остаётся ... стран. Своё мнение по вопросу отношений с Россией и НАТО президент...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)