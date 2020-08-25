Периодически набегают странные персонажи с криками "А вот свергнут Лукашенко, посмотрим, чего ты тогда запоешь!".Удивляет глупость подобных деятелей.Во-первых, Лукашенко могут свергнуть, могут не свергнуть – это не зависит от публикаций в блоге, где публикуется моя субъективная точка зрения. Это вопрос отношения.Во-вторых, сам факт свержения Лукашенко никак не изменит отношения к тем. кто его свергает – безотносительно того, проигрывают подобные силы или побеждают в рамках цветных сценариев, отношение к ним всегда будет строго определенным.В качестве экскурса.Изменило ли свержение Каддафи отношение к ПНС Ливии? Никак не изменило.Изменилось ли за 9 лет отношение к тем, кто пытался свергать Асада? Нет, не изменилось.Изменилось ли отношение к тем, кто свергал на Украине Януковича и запускал гражданскую войну? Нет.Изменилось ли отношение к тем, кто многократно пытался свергнуть Мадуро? Неа.Означает ли это, что мне нравится тот же Янукович? Совсем нет, мне Янукович совсем не нравится. Но есть понимание, что на смену просто вору, пришли воры куда как большего масштаба и массовые убийцы. Ну а вот полковник Каддафи, при всех его странностях, как личность мне всегда был симпатичен – он построил не самую плохую страну, которую после его свержения уничтожили под крики о "свободе и демократии", а те кто это приветствовал тогда, потом уже стыдливо про это предпочитали не вспоминать.И сам факт того, что кого-то свергли как Каддафи или Януковича или не свергли, как Асада, Мадуро или Лукашенко, никак не может повлиять на отношение к силам, которые этого добиваются, безотносительно того, насколько мне симпатичен или несимпатичен тот или иной государственный деятель, которого пытаются свергать в рамках очередного цветного сценария. Так что, если кто-то ждет, что тут когда-то начнут расхваливать деятелей бегающих под бело-красными флагами, то он ждет напрасно. Это столь же вероятно, как одобрение действий ПНС Ливии или ВО "Свобода".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6121390.html