Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 августа 2020

Турция нанесла ответный удар после атаки совместного с РФ патруля в Идлибе

Турция нанесла ответный удар после взрыва на пути следования совместного с РФ патруля в сирийской провинции Идлиб. «По району незамедлительно был нанесен удар. Операция продолжается», — сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu со ссылкой на военное ведомство. Как сообщала «Русская Весна», патруль был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета в районе Урум-Эль-Джауз, двое военнослужащих Армии РФ получили легкие контузии, повреждён бронетранспортер БТР-82 ВС РФ. Читайте также: Опубликованы кадры перехвата в небе над Белоруссией (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Минобороны России сообщило о последствиях атаки боевиков на патруль в Сирии

На месте атаки боевиков в Идлибе 25 августа



Двое российских военнослужащих получили лёгкую контузию, а бронетранспортёру военной полиции России оказался повреждённым в результате нападения боевиков на российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе, сообщили сегодня, 25 августа, в Центре примирения враждующих сторон в Сирии при Минобороны РФ.

Совместный патруль обстрелян боевиками из ручного противотанкового гранатомёта. Личный состав российской части патруля был незамедлительно возвращён в пункт постоянной дислокации. Раненым военнослужащим на месте оказана медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное. Поврежденный БТР эвакуирован.

Инцидент произошёл во вторник во время совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 (Алеппо — Латакия) в районе населённого пункта Урум-аль-Джауз в южной части Идлибской зоны деэскалации.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

СРОЧНО: Атака на российско-турецкий патруль в Сирии (ФОТО)

Российско-турецкий патруль попал под обстрел в сирийской провинции Идлиб. О происшествии сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Как уточнили в Центре, патруль был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета в районе н. п. Урум-Эль-Джауз. В результате обстрела двое военнослужащих Армии РФ получили легкие контузии. После инцидента они вернулись на базу, где им была оказана необходимая помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также был поврежден российский бронетранспортер БТР-82, он эвакуирован с места обстрела. Читайте также: Опубликованы кадры перехвата в небе над Белоруссией (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии

За последние несколько суток силы ВКС России нанесли серию ударов по позициям и объектам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Как сообщает новостное агентство Al Masdar News, большинство бомбардировок пришлось на пустынный регион Бадия аш-Шам в провинции Дейр эз-Зор, где базируются остатки боевиков ИГ.



Помимо этого, совместный удар ВКС России и ВВС Сирии был нанесен по позициям ИГИЛ в провинции Хомс неподалеку от границы провинции Дейр эз-Зор.



Предполагается, что активизация действий российских военных связана с оживлением активности боевиков в центре и на востоке Сирии, а также с гибелью в результате подрыва на мине генерал-майора Вячеслава Гладких.



Доктор исторических наук и военный аналитик Калаат аль-Мадик на своей странице в Twitter сообщил, что в провинции Дараа на юге Сирии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Наличие жилета смертника указывает на причастность к спрятанным предметам боевиков ИГИЛ.



Прошлой ночью произошел взрыв на «Арабском газопроводе», идущем из Египта в Иорданию и Сирию. Авария случилась на участке между населенными пунктами Думайр и Адра к северо-западу от Дамаска. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганема в беседе с журналистами информационного агентства SANA заявил, что взрыв произошел в результате теракта и привел к отключению электроэнергии.



На месте аварии произошло возгорание, который попал на видео. Вскоре пожар удалось потушить.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru