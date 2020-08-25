Шах и мат в борьбе за Арктику: армия и секретная технология России оставят конкурентов далеко позади

Российские ученые создали технологию, которая позволит изменить структуру льда и построить из него в Арктике взлетно-посадочные площадки.

Ледовые аэродромы обеспечат самолеты различного назначения полосами, которых так не хватало в тех краях. Об этом рассказал один из руководителей проектов по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгений Сторожук.

В проекте, получившем название «Площадка», приняло участие и Министерство обороны РФ.

Это объясняется тем, что наличие аэродромов в Заполярье может сыграть существенную роль в успехе нашего присутствия в Арктике.

Как известно, за контроль над ней идет непрестанная борьба. И выиграет тот, у кого будет больше всего возможностей для ее покорения.

Лед будет модифицироваться с помощью химических реагентов, что исключит его таяние или разрушение. Кроме этого, в него будут помещены волокно-оптические сенсоры, которые в случае чего дадут знать о малейших изменениях в состоянии льда. За этим удаленно будет следить оператор системы.

Примечательно, что разработанная технология позволяет возводить аэродромы в сжатые сроки. Также уже идет речь о создании с ее помощью плоскостей и камер хранения крупногабаритных предметов.

Сложно представить, как это все будет делаться, но нам об этом обязательно расскажут. Однако уже захватывает дух от таких инноваций. Все мы знаем, как выглядит ледовые музеи, а тут что-то, что будет применяться на таком уровне. Недаром Минобороны заинтересовалось проектом.

В ближайшем будущем российские ледовые аэродромы будут смогут усадить на свои «плечи» такие мощные и тяжелые военно-транспортные самолёты, как Ил-76 и многие другие.

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Эва Иванова, специально для «Русской Весны»