Региональное отделение общества «Мемориал» закрыли в Твери

В Твери Минюст закрыл Тверское региональное отделение общероссийского правозащитного общества «Мемориал». Формальным поводом к этому послужило заявление тверских правозащитников о самоликвидации. Но, как выяснилось, надзорное ведомство выявило в работе Тверской правозащитной организации серьезные нарушения федерального законодательства и Устава организации.

Тверское отделение «Мемориала» насчитывает 12 членов и в Едином государственном Реестре до недавнего времени было зарегистрировано, как юридическое лицо, то есть в своей деятельности должно соблюдать Устав организации и федеральное законодательство. Но в этом году во время плановой проверки региональное Управление Министерства юстиции выявило, что ни тем, ни другим Тверской «Мемориал» не руководствовался.

«Тверское отделение не располагается по адресу, сведения о котором содержатся в Едином Реестре юридических лиц. В 2019-м-2020-м году Правление проводило свои заседания неправомочным составом. Управление по результатам проверки составило акт проверки и вынесло в адрес регионального отделения письменное предупреждение за выявленные нарушения, установило срок для их устранения», — отметила Светлана Сидорова, начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления министерства юстиции РФ по Тверской области.

Но правозащитники решили, что им закон не писан, и ничего исправлять не стали. Тверской «Мемориал» свою деятельность в регионе начал ещё в конце восьмидесятых, но официальную регистрацию получил лишь в начале 2000-го года. Одна из целей организации — восстанавливать историческую справедливость. Однако этой проблемой правозащитники занимались очень избирательно. На волне популярной в 90-е годы темы репрессий «Мемориал» озаботился судьбой, якобы, репрессированных польских граждан, содержавшихся во время Второй Мировой войны в Осташковском лагере на территории монастыря Нилова Пустынь. По версии правозащитников, которую во время развала СССР обнародовал Михаил Горбачев, тысячи поляков были убиты в здании Тверского медуниверситета. Там перед войной размещалось областное Управление Наркомата внутренних дел. Позднее эта версия не нашла убедительных подтверждений, однако, на ней настаивают и поляки, и руководство правозащитного «Мемориала», многие из которого удостоены польских государственных наград. Раскопки в Медном показали, что характерные для расстрела пулевые отверстия обнаружили у десятка погибших. При этом идентифицировано лишь 16 польских граждан. Несмотря на результаты расследования, поляки построили в Медном масштабный мемориал с шестью тысячами именными табличками. Здесь же поисковики нашли и братские могилы отдавших за Родину жизнь советских воинов. В прошлом году удалось найти документы с именами погибших. Но вопрос об увековечивании их памяти правозащитники Тверского Мемориала никогда не поднимали. Вот как они сами это объясняют.

В 90-е годы для увековечивания памяти польских военнопленных правозащитники установили в Твери на фасаде медуниверситета памятную плиту. Деньги на неё выделила польская общественная организация «Катынские семьи». Но, как выяснилось, достаточных оснований на то не было.

«К нам обратились из прокуратуры центрального района, попросили поделиться, откуда у нас сведения, что именно там находилась тюрьма, именно там расстреливали людей и кто санкционировал установление этих досок», — рассказал Сергей Глушков, представитель правозащитного общества «Мемориал».

Слова Глушкова об отсутствии оснований для установки польской таблички подтвердила проверка прокуратуры. Весной этого года плиту демонтировали, а Тверской «Мемориал» заявил о своей самоликвидации. На этом основании региональный Минюст и исключил правозащитную организацию из Единого государственного Реестра юридических лиц.

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Источник: https://nstarikov.ru/regionalnoe-otdelenie-obshhestva-memorial-zakryli-v-tveri-118480