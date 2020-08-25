Радио Аврора 25.08.2020

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я рад приветствовать вас на радиостанции “Аврора”. Так же рад приветствовать нашего постоянного гостя эксперта, политического консультанта Анатолия Александровича Вассермана. Анатолий Александрович добрый день.

Здравствуйте.

В первую очередь, я хотел бы поинтересоваться у вас об Алексее Навальном. Ваше мнение о нём в принципе. Как вы считаете, что это за персонаж? И то что с ним произошло не так давно. Действительно ли это отравление? Если это так, то как вы считаете, кто может стоять за этим?

Из-за того, что эфир не прямой, начну не с него. Начну с сообщения только что проскочившего. Несколько средств массовой рекламы, агитации и дезинформации сообщило, что дочь Владимира Владимировича Путина умерла от инъекции второго компонента коронавирусной вакцины и естественно Кремль об этом будет молчать. Я не знаю. Боюсь, что придётся Владимиру Владимировичу, как когда-то Ким Чен Ын показал на публике свою жену после сообщения о том, что он её казнил, так придётся Владимиру Владимировичу своих дочерей тоже вывести на публику и показывать. Потому-что такую степень лжи уже нельзя оставлять безнаказанной. Конечно “собака лает – ветер носит”, но от этого ветра ещё и вонь поднимается. Ну а теперь, что касается Алексея Анатольевича. Прежде всего скажу, что впервые за всё время его политической деятельности у меня появились основания ему сочувствовать. Диабет – болезнь крайне неприятная и чревата колоссальным букетом осложнений. А у него, судя по клинической картине – гипогликемическая кома. То есть потеря сознания вызванная катастрофической нехваткой глюкозы в организме. На начальных стадиях диабета, когда клетки вырабатывающие инсулин по большей части ещё живы, но уже разрегулированы, собственно именно их перенапряжение из-за разрегулирования, как правило и вызывает эту болезнь. Так вот, на ранних стадиях диабета гипогликемическая кома, вероятней гипергипогликемическая вызванная избытком глюкозы, а он судя по анамнезу перед тем, как сесть в самолёт ещё основательно в Омске перепил, причём перепил, в основном самогона со всякой дрянью. Ну, обычно люди делающие достаточно чистый самогон, делают его для себя, а на продажу, как правило идёт что позабористее, то есть с кучей примесей.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-25-08-2020/