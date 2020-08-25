Почему Лукашенко взял автомат? Как Батька давит цветную революцию в Беларуси
10:43. 25 августа 2020 183 просмотра 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Когда враг гнездится в душе, тогда надо больше МОЛЧАТЬ, ибо тогда мы недостойны слов, которые есть дар. Прогони врага, водвори мир в сердце и тогда говори.
Напомним, в Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол голосования.
То что член избиркома отказался подписывать протокол, это не значит что его застрелил Бацка.
Его калаш был без магазина. Там и обронил.
Опять же по слухам, силовики взяли под контроль крематории сразу после бойни.
С учётом клипового мышления стада (любого) с помощью ОБС можно раздёргать любую ситуацию.
Клипы штампуют и те и эти.Причем АГЛ учится на глазах.
Вообще то , я о мышлении , т.е. о тупизне стада буратин.