“Падение режима неизбежно” и последствия

О задержании клоунов, которые срывали государственные символы Белоруссии, звонили с угрозами семьям ОМОНовцев, участвовали в организации массовых беспорядков и так далее. Пока брожения по улицам продолжаются, КГБ и МВД продолжают работу по отлову "особо отличившихся".Задержанный дегенерат, который в Гомеле спустил государственный флаг Белоруссии.Теперь под дурачка пытается косить. Светит ему до года тюрьмы.Не в качестве злого умысла, а в качестве шутки. Отловили деятеля, который звонил с угрозами родственникам ОМОНовцев, как поучали провокаторы NEXTы. В порядке шутки надо посадить, без злого умысла конечно же.Двое задержанных за организацию массовых беспорядков в Минске после выборов.Финансист. Как оплачивают уличные протесты.* * *МВД Белоруссии о "Девушках в Белом".Антимайданный ролик от МВД.* * *Также продолжаются точечные задержания.Задержание помощника Тихановской.Задержание двух участников координационного совета оппозиции.Задержание на площади независимости.* * *И еще.Суды начали штамповать штрафы за участие в несанкционированных митингах.Ниже, один из примеров.В Гомеле суд вынес решение по делу школьной учительницы Инны Борисенко, сообщает TUT.BY. Она, напомним, участвовала в мирных акциях протеста, ее задержали в прошлую пятницу прямо у дома, когда она выносила мусор.Инну в суд привез конвой, а сопровождали сотрудники ОМОНа. Женщину поместили за стекло закрытого бокса.Из протокола, который зачитал судья, стало известно, что на женщину составили сразу два протокола: неподчинение сотрудникам милиции и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.— Вину признаете? — спросил судья.— Я была у цирка [на мирной акции протеста]. Но я не организовывала.Милиция не просила разойтись. Люди стояли, общались.Женщина говорит тихо, судья просит говорить громче: не слышно.— Два дня я провела в таком месте, что, если меня можно было наказать, я уже наказана.— С какой целью вы там [у цирка] находились?Судья перечислил действия, указанные в протоколе: какДалее Инна рассказала, что произошло в день задержания.— Я выносила мусор, мы живем в частном секторе. Когда выбрасывала,— Вы согласились?— Я была в жутком состоянии. Не понимала, что происходит.— Вырывались?— Там сильно не повырываешься.— В протоколе написано, что садились на землю…— Нет. Не садилась. У меня случилась истерика.В итоге суд принял решение дать учителю штраф в размере 26 базовых величин (702 рубля).Судья удалился, бокс открыли.— Я что, могу выходить? Я свободна? — не поверила в произошедшее Инна.Секретарь вручила ей квитанцию. Уплатить штраф женщина должна в течение сорока дней.На тему законности участия в таких митингах МВД выпустило еще одно разъяснение.За участие в таких митингах можно огрести штраф до 50 базовых величин или подвергнутся административному аресту.За организацию таких митингов можно присесть до 15 лет.Разумеется, когда провокаторы из Польши и Литвы зовут на подобные акции, о последствиях не предупреждают.Они то в безопасности, а пострадают обычные граждане введенные в заблуждение.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6120846.html