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“Падение режима неизбежно” и последствия

01:25. 25 августа 2020 208 просмотров Один комментарий Опубликовал:


О задержании клоунов, которые срывали государственные символы Белоруссии, звонили с угрозами семьям ОМОНовцев, участвовали в организации массовых беспорядков и так далее. Пока брожения по улицам продолжаются, КГБ и МВД продолжают работу по отлову "особо отличившихся".


Задержанный дегенерат, который в Гомеле спустил государственный флаг Белоруссии.
Теперь под дурачка пытается косить. Светит ему до года тюрьмы.


Не в качестве злого умысла, а в качестве шутки. Отловили деятеля, который звонил с угрозами родственникам ОМОНовцев, как поучали провокаторы NEXTы. В порядке шутки надо посадить, без злого умысла конечно же.


Двое задержанных за организацию массовых беспорядков в Минске после выборов.


Финансист. Как оплачивают уличные протесты.

* * *


МВД Белоруссии о "Девушках в Белом".


Антимайданный ролик от МВД.

* * *

Также продолжаются точечные задержания.


Задержание помощника Тихановской.


Задержание двух участников координационного совета оппозиции.


Задержание на площади независимости.

* * *

И еще.
Суды начали штамповать штрафы за участие в несанкционированных митингах.
Ниже, один из примеров.

В Гомеле суд вынес решение по делу школьной учительницы Инны Борисенко, сообщает TUT.BY. Она, напомним, участвовала в мирных акциях протеста, ее задержали в прошлую пятницу прямо у дома, когда она выносила мусор.
Инну в суд привез конвой, а сопровождали сотрудники ОМОНа. Женщину поместили за стекло закрытого бокса.
Из протокола, который зачитал судья, стало известно, что на женщину составили сразу два протокола: неподчинение сотрудникам милиции и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

— Вину признаете? — спросил судья.

— Я была у цирка [на мирной акции протеста]. Но я не организовывала. Я искренне полагала, что все это законно. Милиция не просила разойтись. Люди стояли, общались.

Женщина говорит тихо, судья просит говорить громче: не слышно.

— Два дня я провела в таком месте, что, если меня можно было наказать, я уже наказана.

— С какой целью вы там [у цирка] находились?

— Я полагала, если нет милиции, то все разрешено.

Судья перечислил действия, указанные в протоколе: как группа людей шла во время митинга за Инной, как она поднимала руки, подходила к девушкам с табличками и общалась с ними.

— Я вообще очень эмоциональный человек, громко разговариваю.

Далее Инна рассказала, что произошло в день задержания.

— Я выносила мусор, мы живем в частном секторе. Когда выбрасывала, подошли два человека, показали удостоверения. Я была уверена, что что-то не так с выбросом мусора, не понимала что. Сказали: пройдемте.

— Вы согласились?

— Я была в жутком состоянии. Не понимала, что происходит.

— Вырывались?

— Там сильно не повырываешься.

— В протоколе написано, что садились на землю…

— Нет. Не садилась. У меня случилась истерика.

— Так признаете неповиновение?

— Я была в истерике, возможно, да.

В итоге суд принял решение дать учителю штраф в размере 26 базовых величин (702 рубля).

Судья удалился, бокс открыли.

— Я что, могу выходить? Я свободна? — не поверила в произошедшее Инна.

Секретарь вручила ей квитанцию. Уплатить штраф женщина должна в течение сорока дней.

https://bobr.by/news/kaleidoscope/172657

На тему законности участия в таких митингах МВД выпустило еще одно разъяснение.
За участие в таких митингах можно огрести штраф до 50 базовых величин или подвергнутся административному аресту.
За организацию таких митингов можно присесть до 15 лет.



Разумеется, когда провокаторы из Польши и Литвы зовут на подобные акции, о последствиях не предупреждают.
Они то в безопасности, а пострадают обычные граждане введенные в заблуждение.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6120846.html

Метки: белоруссия, Видео, криминал, лукашенко, цветные сценарии

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