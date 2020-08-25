Кто такие есть германцы?

Интересно, что в доримскую эпоху (почему-то упорно называемую «дохристианской») в Европе существовало только два реально крупных и сильных племенных союза: германцы и скифы. Причём одни существовали в Западной Азии, а другие проживали в Азии Восточной… От Испании до Скандинавии находят следы племён, которых относят к германцам, а значительную часть европейских языков вводят в германскую языковую группу.

Доказав, что на территории современной Голландии жили славянские племена , и население Нижних земель говорило когда-то на прото-славянском языке, я задалась вопросом: а почему хисторики называют эти племена «германцами»?

Огромный, целостный континент разделили на Европу и Азию. Затем Европу поделили на западную и восточную, воспользовавшись маркером «свой-чужой». Древнюю историю поделили на различные археологические культуры , основываясь на… горшках; людей подразделили на народы; народы разделили по языкам.

В свете последних археологических, генетических, лингвистических и исторических находок всё больше кристаллизуются те истинные исторически процессы, имевшие место быть на территориях Западной Азии, названной когда-то кем-то «Европой». Приходит понимание геополитических процессов, стёрших с лица земли огромное количество племён и родов и переформатировавших историю мира.

Вот давайте сейчас разберёмся, кем же были эти племена свевов, гельветов, алемантов, готов, батавов и фризов (предков голландцев), лангобардов и иных, которых хитрые историки обозвали именем «германец». Кто такие вообще были германцы?

Происхождение термина «германцы» озвучено, в целом, так: жили-были некие варвары, пришли цивилизованные римляне в тогах, но без нижнего белья, «облагородили» покорённых, оставшихся «обозвали» германцами… Появилась германская группа языков. Всё просто. Но в реальности мало понятно. Исходная информация завуалирована тонко, невнятно и изящно хитро.

Давайте попробуем разобраться, а как же всё было на самом деле?

Чёткой этимологии и понимания происхождения слова «германец» у историков нет. Есть несколько версий, одну из которых выдвинули официальной, закрепили её в сознании людей, но от этого менее бредовой она не стала и по-прежнему входит в разряд предположений.

По официальной версии слово «германец» в латыни является заимствованным и происходит от кельтского слова, которым жители Галлии обозначали отличные от них соседние племена, в частности, живущие за Рейном.

Враки. Есть серьёзные основание думать, что всё было несколько иначе.

Кельты тут не причём. От слова «вооообще». Ещё живший в том же веке, что и Цезарь, грек Страбон, пытаясь дать своё объяснение слову «германец», считал, что именно римляне называли некоторые племена «германцами», чтобы отличать их от схожих с ними в образе жизни кельтов!

Цитата из Страбона:

«Области за Рейном, обращенные на восток и лежащие за территорией кельтов, населяют германцы. Последние мало отличаются от кельтского племени: большей дикостью, рослостью и более светлыми волосами; во всем остальном они схожи: по телосложению, нравам и образу жизни они таковы, как я описал кельтов. Поэтому, мне кажется, и римляне назвали их «германцами», как бы желая указать, что это «истинные» галаты. Ведь слово germani на языке римлян означает «подлинные». (Страбон. География, книга 6, глава 1).

Обратите внимание: КЕЛЬТЫ И ГЕРМАНЦЫ ОБЛАДАЛИ СХОЖИМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ!

Зачем кельтам придумывать слово "германец", чтобы отсекать себя от других сородичей? Это могло быть необходимо только третьей стороне, чтобы через иное наименование различать «родственников».

Когда Страбон говорит, что германцами называют племена, проживающие за Рейном, он пользуется уже введённым в обиход его предшественниками территориально-географическим обозначением – те, кто за Рейном, т.е. непокорённые. Но об этом подробнее далее. И ещё, обратите внимание на фразу: «римляне назвали их «германцами», как бы желая указать, что это «истинные» галаты. Ведь слово germani на языке римлян означает «подлинные». Мы к этим странным словам Страбона тоже ещё вернёмся.

Греческие авторы вообще не разделяли германцев и кельтов. Для них это был некий единый народ. Так, Диодор Сицилийский, писавший в середине 1 века до н.э., относит к кельтам также и те племена, которые уже в его время римляне (а именно, Цезарь и Соллюстий) именовали германскими. (Источник: Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книга 5). Т.е. понятие «германец» придумано и закреплено самими римлянами (а не заимствовано у кельтов). Если бы оно было заимствовано у кельтов или было бы самоназванием, им бы пользовались и греки.

Обратите внимание на фразу, брошенную поздним древнеримским автором 2-го века Дионом Кассием: « Некоторые из кельтов, которых мы зовём германцы .»

Даки. Предки румын, молдаван, народов нижнего Дуная.



А советский археолог А.Л. Монгайт в 70-х годах прошлого века писал:

«Язык местного населения, судя по топонимике, не был ни кельтским, ни немецким. Археологические находки и топонимика свидетельствуют о том, что Рейн до прихода римлян не был никакой племенной границей, и по обе стороны жили родственные племена» (источник: А.Л. Монгайт. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. Изд. «Наука», 1974, стр. 331).

Спустя 50 лет современные независимые исследователи подтверждают тезис советского археолога, доктора исторических наук А.Л. Монгайта: однородные, родственные племена заселяли весь бассейн рек Рейн и Маас. Эти племена не были кельто-германами. Кем они могли бы быть, попробуем разобраться ниже. Со 100% уверенностью можно утверждать, что Германец – искусственно созданное обозначение. Но для кого?!

А давайте углубимся в цифры и даты. Кто из древнейших и когда впервые применил слово (термин) «германец»? Учебники честно называют нам следующие имена:



Тацит (56 г. – 120 г.)



Плутарх (46г. – 127 г.)



Плиний Старший (22 г. – 79 г.)



Страбон (64 г. до н.э. – 20 г.)



Гай Соллюстий (86 г. до н. э. – 35 г. до н.э.)



Юлий Цезарь (100 г. до н.э. – 44 г. до н.э.)



Посидоний (135 г. до н.э. – 50 г. до н.э.)



Первые три автора, хоть и древние, но поздние историки и не первые, кто говорит о германцах – они только повторяют уже утвердившиеся в имперском обществе парадигмы. Нам интересны последние четыре персоны – при внимательном рассмотрении все они оказываются современниками. А Соллюстий был ещё и соратником Цезаря.



Смотрите, несмотря на разные годы жизни, все эти люди пересекаются во времени: в 58 г. до н.э., когда Цезарь упоминает о своём первом столкновении с теми, кого он назвал «германцами», Посидонию около 77 лет, Страбону около 6 лет от роду, а самому Цезарю – около 42-х. Это означает, что все они прямо или опосредствованно (через родителей) знают, что происходит в Римской империи, какие законы принимает сенат, с кем дружит или воюет Рим.



На окраинах империи неспокойно. Рим силён как никогда, но и ему нужны союзники и крепкие тылы. Понятие «германец» возникает где-то в это время при дебатах сенаторов и отчётах римских полководцев то по одному, то по другому поводу.

Первое упоминание о германцах, краткий фрагмент, встречаем в труде философа Посидония из Массилии (ок. 135—50 гг. до н. э.). Сравнивая пищу кельтов, вполне нормальную с его точки зрения, Посидоний отмечает: «Германцы употребляют в пищу жареное ломтями мясо и при этом пьют молоко и неразбавленное вино». (Источник: Б.Н. Граков, С.П. Моравский, А.И. Неусыхин. Древние германцы. Рипол Классик, 2013).



Ну, это как сравнивать украинца, обожающего сало, и белоруса, который сало просто уважает – оба стопроцентные славяне, и делить их на разные породы людей по кулинарным пристрастиям – бред некомпетентного человека. При этом у Посидония нет никаких сведений о локализации германцев. Оно и понятно, ведь «германец» – это пока не территориальная принадлежность и не племенное объединение. Это… сохраним пока интригу.

В голландском и немецком языках приставка -GE означает совершившееся действие (ge-slapen=по-спал, ge-staan=по-стоял). Во многих языках слово «Рим» пишется как «Рома» (Roma). Гласные в процессе словообразования имеют особенность выпадать. Сравните: «молоко» (рус.) и «млеко» (польск.). А теперь смотрим, что у нас получилось: GE- RMA-N, где срединное RMA есть РОМА. Т.е. "GE- RMA-N" есть "РОМА-нский / Рим-ский (в прошедшем времени -GE-)". Получается, GE-RMA-НЕЦ – это СТОЯЩИЙ или вставший НА СЛУЖБУ РИМА (Рома).

Германцы – изначально, это некое племя или объединение племён, заключившие союз с Римской империей о ненападении и охране её границ, получавшие за это некие милости и привилегии от сената и консула, но обязавшиеся выполнять повеления Рима.



Одной из обязанностей их союзнического соглашения была поставка юношей в римские легионы, чьими руками подавлялись следующие свободные (негерманские) племена и покорялись территории; они были этакими римскими янычарами. Другими словами, германцы – это не народ, это пока ещё и не наименование некой территории; германец – это военно-политический термин, условное обозначение союзника, поклонившегося Риму (Рому) и ставшего к нему на службу.



Именно поэтому Страбон упомянул, что латиняне называли их «истинными», «подлинными» галатами (то же, что и кельтами). Они оставались для римлян галлами-кельтами, но выделялись среди других «варваров» как особенные, разумные, послушные, подлинные друзья Рима. Итак, германец – это военно-политический термин изначально! Ге-рома-низированный [в прошедшем времени (-ge) – уже как свершившийся факт] – значит союзник.

Из чего вытекает данное утверждение? Обратимся к Цезарю, который не столько ввёл, сколько закрепил в обиходе слово «германец». На основе отчётов о своих военных походах в Галлию, которые он посылал сенату, тиран и кровопроливец «написал» «пособие по захвату и истреблению не желавших германизироваться». Отредактированный вариант получил название «Галльские войны».

В уста «варвара» Ариовиста, вождя племени свевов, объединившего вокруг себя ряд других племён, он вкладывает следующие слова: «Пусть Цезарь идёт когда хочет: тогда убедится, что значит храбрость непобедимых германцев, этих очень опытных воинов…». Римлянин причисляет свевов к германцам. Но эти племена никогда не называли себя таким образом, в их союзе не наблюдается и одноимённого племени с подобным названием. Т.е. Ариовитса не мог так говорить и так себя называть. Эти слова вложены в его уста Цезарем и записаны в книге. Зачем тиран это делает?

Читая внимательно дальше об инциденте между вождём Ариовистом и Цезарем, выясняется, что Ариовист уже ранее «получил от нашего сената титул царя и друга и что ему посылались самые почётные дары», что «обыкновенно даётся в награду только за большие заслуги…, однако он получил такое отличие только благодаря милости и щедрости Цезаря и сената».



Т.е. до конфликта двух полководцев Ариовист был уже подкуплен титулом царя (!) и дарами и умудрился уже даже оказать неоценимые услуги римской империи, за что на него пролилась милость сената. Он и его племя уже было причислено к «ге-рома-нцам» – политическим союзникам на службе Рима.



Цезарь напоминает этот факт Ариовисту дважды, упорно подчёркивая вождю, что он уже «истинный», «подлинный» галл. Цитата: «…он снова отправляет к Ариовисту послов со следующим поручением: за великую милость со стороны его, Цезаря, и римского народа, именно за то, что в его консульство сенат признал его царем и союзником…». При этом эдуи, за которых, якобы, заступился в этой истории Цезарь, «…получали от нашего сената титул единокровных братьев римского народа…».

Да, вождь свевов продался Риму, печать дьявола поставлена. В итоге даже титул царя, подаренный римской империей, ему не помог. Стал союзником Рима? Получил привилегии? Назван "германцем"? Не рыпайся – ты уже в сетях. Участь Ариовиста печальна: его племя было разбито, часть свевов со своим вождём смогли уйти за Рейн, а оставшиеся в живых мужчины, женщины и дети были проданы римлянам в рабство. (Источник: Ю. Цезарь. Записки о Галльской войне).

Повторюсь, могучее, большое племя свевов и их союзники были разбиты, они бежали с поля боя, но погибли не все. Ариовиста и часть соплеменников перебрались на другой берег реки, поведали другим «варварам» о коварстве и предательстве «союзников» римлян и смогли консолидировать вокруг себя непримиримые силы. Факт. И вот здесь начинаются перипетии истории, которые делают эту самую историю столь непредсказуемой, неуловимой и запутанной.

Свевы-германцы разбиты, но не уничтожены. Вождь жив и всё ещё представляет для империи опасность. В отчётах Цезаря сенату эти люди по-прежнему называются под прежним наименованием – «германцы». Но теперь это уже не столько политический термин, сколько обозначение конкретных людей, бежавших за Рейн и представляющих опасность для Рима. Понятие «германец» трансформируется из военно-политического в этно-территориальное.



Так волею судьбы и по иронии истории племена за Рейном, сохранившие свободу и самозабвенно боровшиеся с Римом, остались в анналах под ником «германец» = «истинный»… В итоге «германец» стало символом непокорности и неподвластности римскому миропониманию. Произошла смена парадигм.

И вот уже для Цезаря «Германия» — это конкретно зарейнская область, на которой проживали 16 известных ему племен-союзников Ариовиста. За ним и Тацит, спустя приблизительно 150 лет, исполняя заказ империи, пишет специальное сочинение «О происхождении и местожительстве германцев» (98 г.), где он первым точно очерчивает современное ему территориальное пространство земель, названных им «Германия» (к северу — от Рейна и Дуная до берегов Балтийского и Северного морей, на восток — от устья Рейна до Карпат).



Через Тацита политическая карта Европы была закреплена в сознании масс. Тацит выполнил политический заказ. При этом он роняет странную фразу: «Германцы являются коренными жителями, совсем не смешанными с другими народами»…(!)

Выдержка из пособия "История Германии" (Бонвеч Б., Галактионов Ю.В., 2008, Том 1):

«В надгробных надписях особого корпуса германских телохранителей императоров I в. н. э. всегда особо подчеркивается племенное происхождение гвардейца: убий, фриз или даже так: Валент, германец, батав по племени. Подобная самоидентификация позволяет говорить о том, что термин «германцы» отражает не единую этническую реальность, а восходящую к римлянам учёную и политическую конструкцию».

Очень важно НЕ ПУТАТЬ понятия "ГЕРМАНЕЦ" и "РОМАНИЗАЦИЯ"! Они имеют общий извод, но разные цели! Германец – это союзник. Он продолжает жить по законам своего племени и рода. Поставить себе на службу для Рима мало – надо уничтожить. Поэтому важнейшим политическим шагом империи была романизация завоёванного населения (!) – подмена ценностей, религии, культуры, ЯЗЫКА покорённого народа! Иными словами – романизация – есть латинизация.

Вот как римский историк Тацит описывает политику романизации, которую проводил Агрикола, наместник императора в Британии (ну, просто пособие по дебилизации местного населения!):

«…он частным образом и… оказывая поддержку из государственных средств (финансируя, – прим. автора), … настойчиво побуждал британцев к сооружению храмов, форумов и домов, и соревнование в стремлении отличиться заменило собой принуждение (поощрение зависти, – прим. авт.). Больше того, юношей из знатных семейств он стал обучать свободным наукам…, и те, кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия (подмена языка и ценностей – прим. авт.). За этим последовало и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу (мода – прим. авт.). Так мало-помалу (не спеша, не заметно, непринуждённо, как бы мимо ходом… – прим. автора) наши пороки соблазнили британцев… И то, что было ступенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими, неискушенными и простодушными, образованностью и просвещённостью». (Источник: О происхождении германцев и местоположении. Жизнеописание Юлия Агриколы. Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Том I. «Анналы. Малые произведения». Науч.-изд. центр «Ладомир», М., 1993)

С нами «работают» всё по той же методичке…

Важно, что сами свободные племена (в моём представлении – славянские или около-славянские) в какой-то момент поняли, что их не просто покоряют, а сознательно истребляют. Причём их покоряют руками же бывших, романизированных соплеменников! Вспомните о «янычарах» римских военных легионов. Поэтому племена (не зависимо от их родового названия и принадлежности), сохранившие свободу и независимость,

стали называть себя «Deutsh» (или «Duits» – по-голландски), что в общем смысле обозначает «НАРОД». И те батавы и фризы (голландцы), которые ещё некоторое время сопротивлялись римской экспансии, тоже стали называть себя Duits (что сохранилось в английском – dutch). И не удивительно, что из сохранившегося, первое упоминание слова «deutsch» как «свободный народ», встречается в 4 веке в готской Библии Вулфилы.

Эти племена противопоставляли себя римскому понятию «германец».

Но и это ещё не всё. Deutsch-еры как единый «народ», увы, не смогли противостоять «дранг нах остен» (drang nach оsten = наступление на восток). Они сражались мужественно и упорно против римско-католических легионов. Но они всё-таки были романизированы (читай: латинизированы). ВОТ С ЭТОГО МОМЕНТА, ПОТЕРЯВ СВОЮ СВЯЗЬ С ОБЩИМИ ПРЕДКАМИ И БОГАМИ, ЗАБЫВ ОБЩИЙ ЯЗЫК, DEUTSCH-ЕРЫ СТАНОВЯТСЯ ДЛЯ НАС НЕМЦАМИ.



Во всех славянских языках второе название для германца – немец. Подчёркиваю – во всех славянских языках! Славяне-германцы, потерявшие возможность общаться со своими сородичами, стали для тех, кто выстоял или ушёл на восток, НЕМЫМИ, не имеющими, потерявшими!!! Немец – это не название нации, это кличка, которую дали славяне племенам, потерявшим не только свой РОДной язык, но и свою СУЩность. По-белорусски «не мець» означает «не иметь», т.е. потерять всё, забыть язык предков, потерять родовую память.

Читатель вдумчивый, придирчивый должен после всего выше сказанного задаться вопросом: но ведь приставка -ge – это приставка прошедшего времени у голландцев и немцев, её не было в латинском языке! И будет абсолютно прав.



У латинян была приставка -de! И как вы думаете, что она означала? Точно! – отдаление, устранение, лишение, уничтожение, отсутствие. Латинская приставка -de переводится на русский как : -о; -от; -де. Примеры: де-морализовывать, де-монтировать, де-градировать, де-токс.



То есть приставка -de использовалась для прошедшего времени в понятии «лишить / устранить». Ну, а дальше включаем наши знания о каллиграфическом написании букв, искажении понятий, переходе согласных, о различии диалектов.

Итак. С моей точки зрения, «германец» – есть «ге-рома-нец» – союзник Рима (Рома) в его военных претензиях на доминирование в Европе. Основой этого слова является часть «рма» или «рома», что указывает на причастность Рима в появлении данного термина.



«Германец» – это, изначально, не этно-территориальное, а военно-политическое понятие, вводившее маркер «свой-чужой». Как и теперь трепетно поддерживается маркер «Западная Европа» версус «Восточная Европа». «Германец» подразумевался как «свой», но в итоге так стали называть «чужих», выбравших свободу и собственное миропонимание.

Между прочим, древние авторы в своих трудах продолжали называть свободные племена словом «варвары» и/или самоназванием «даутсеры» = «duits». Так, например, биограф Карла Первого пишет: «…want de Saksen zijn, аls alle Duitsland bewonende volksstamen…». Перевод: «… ибо саксы, подобно всем народам, населяющим Даутсландию …». (Источник: Liek Mulder, Anne Doedens, Yolande Korlever. Geschiedenis van Nederland’. Apeldoorn, 1989).

Понятие «германец» для древних европейских племён стало активно вводиться в оборот только с 18 века, когда заказные хисторики стали писать заказную хисторию (хитрую историю) Европы.

Ну, а кем же были все те племена, которые населяли западную Азию во времена негодяя Юлия Цезаря? Про всех не скажу. Но значительную их долю составляли славянские и около-славянские племена. На востоке от Апеннин (на Балканском полуострове) жили иллирийцы, даки – предки современных балканских славян.



На северо-востоке прибывали норики – тоже иллирийское племя, названное Нестером в «ПВЛ» славянским. Рядом обитали венеты, основавшие Венецию. На севере находилась Реция, а ретов считают потомками расенов/этрусков.



На востоке жили племена, которых обозвали галло-кельтами. А вот севернее, бассейн рек Маас и Рейн занимали славянские племена склавов и вилтов-вилетов (о чём я писала в своей статье «Славянские города Голландии»). Этническое население крайней западной Азии было иным, нежели нам его хотят представить.

Вывод из всего выше сказанного следующий: не было никаких германцев. Были скифы-славяне и западно-азиатские славяне. Они, вероятно, по-другому назывались и иначе группировались… Но и мир был другим. Мир был единым!

Olga Rotterdam



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