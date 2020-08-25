«Каспийский монстр»: как советский экраноплан напугал натовских генералов

Советский экспериментальный экраноплан «Каспийский монстр» (КМ) послужил основой для разработки и создания экраноплана-ракетоносца «Лунь».

В середине 60-х годов на стол к натовским генералам попали несколько десятков фотографий, сделанных американскими спутниками-шпионами. На кадрах в акватории Каспийского моря был запечатлен странный летательный аппарат, который буквально скользил над водным пространством. Аналитики из Пентагона назвали этот объект «Каспийским монстром».

На пленке был зафиксирован испытательный полет советского экспериментального экраноплана , который послужил основой для разработки и создания экраноплана-ракетоносца «Лунь», спущенного на воду в 1987 году.

«Шокировало то, что появился новый образец вооружения. И на этом образце явно просматривались элементы ударного оружия, то есть ракетного оружия», — отмечает военный эксперт Константин Сивков.

Тяжелый экраноплан, способный лететь над водой на высоте всего несколько метров со скоростью в 500 км/час, и при этом незаметный для радаров противника, нес на своем борту шесть пусковых установок сверхзвуковой ракеты «Москит». На Западе её прозвали «Солнечный ожог».

«Ракета «Москит», стартующая с надводного корабля, имела дальность порядка 100-120 километров при полете на малых высотах. И самое главное, что на этой скорости и на этой высоте она имела скорость, близкую к гиперзвуковой ракете. Естественно при таких параметрах, когда она шла на высоте буквально 10-12 метров над поверхностью воды, и при такой скорости она была абсолютно неуязвима для зенитных огневых средств США», — объясняет Сивков.

Ударный экраноплан, подобравшийся на расстояние залпа, представлял собой большую угрозу. Выпущенные им ракеты «Москит» в облаке водяной пыли, зигзагами, двигались к назначенной цели. Рассмотреть их было фактически невозможно. При подлете к кораблю ракета поднималась на несколько метров вверх и наносила мощный удар, пробивая палубу или надстройку. Основной взрыв происходил уже внутри судна, не оставляя ни одного шанса на спасение.

Чуть позже ученые модернизировали экраноплан. Так появился его «младший брат» — экранолет «Орленок». Он мог двигаться в двух режимах – как в самолетном, так и в режиме экраноплана. Для перехода в самолетный режим включалась максимальная тяга двигателей.

«Лунь» и «Орленок» должны были войти в состав Черноморского флота СССР. Основными задачами новых машин, помимо высадки десанта или доставки груза, были поиск и уничтожение подводных и надводных кораблей противника.

В 1979 году экранолеты даже были приняты на вооружение Военно-морского флота СССР. Это была единственная в мире серийная боевая машина такого типа. «Орленок» мог перебрасывать морской десант в количестве до 200 морских пехотинцев в полном вооружении или две бронированные гусеничные машины. Он развивал скорость до 400 километров в час и преодолевал расстояние до полутора тысяч километров.

Всего было изготовлено пять экранолетов, которые составили 11-ю отдельную авиагруппу, подчинявшеюся Главному штабу морской авиации. Но на полную мощность проект так и не вышел.

Сегодня, единственный оставшийся экраноплан «Лунь» стоит на причале в дагестанском Каспийске.

Обложка: © Фото: Ok.ru

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Источник: https://nstarikov.ru/kaspijskij-monstr-kak-sovetskij-jekranoplan-napugal-natovskih-generalov-118439