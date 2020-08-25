Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

А.В. Пыжиков. Кто и почему скрыл древнюю цивилизацию Сибири

10:42. 25 августа 2020 215 просмотров Один комментарий Опубликовал:
17 сентября будет годовщина непонятной смерти талантливого историка Александра Владимировича Пыжикова. Он прошёл замечательный творческий путь сильной личности от идущего в русле весьма приблизительной академической истории до ярого её оппонента, копнувшего глубинные пласты истории и мировоззрения русского и других народов России. А вход туда запрещён, и Александра Владимировича не стало…



***


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5179265.html

Метки: золото, история, мировоззрение, народ, Пыжиков, сибирь, цивилизация

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Иллюзия управления собственным сознанием
... человеческого сознания. Почему более древние цивилизации имели возможность взаимодействовать... с реальностью на более высоком уровне. Почему...переосмыслить историю философии нашей цивилизации? Ответ – в ...
Ужин в Кремле — дело принципа!
... бесспорным лидером для всех, кто пришел на Чистые пруды,...можно сделать из этой ситуации. Кто-то, например, отчётливо видит...  изобличает их яростных нарушителей. Кто-то другой обидится до глубины...своими врагами. Ну, а кто-то самый недальновидный, продолжит ...
ВОСЕМЬ СВЯЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ
...Семь священных растений было у древних славян: дуб, орешник, верба... и единственный из них, кто, судя по всему, дожил... гаданиях народная память сохранила осколки древнего знания языческих жрецов. «Любит ... лепестков, будто на ней кто-то уже успел погадать! ...
Державы русов и ариев. Часть 1
...Греческой цивилизаций и очень быстро христианизировавшейся. Общепринятая история Древней Руси,... не правы те, кто говорит о некой Славяно... сам выбирал тех, кто будет представлять его интересы...динлины? Откуда возникли тюрки? Почему Монголия, например, не имеет...
Славянская мифология – кто нас РОДил?:
...верить в то, что древние славяне произошли от Богов... кипит. Кто- то в корабельщики подался, кто-то купцом...своими потомками, чтобы помнили, почему прозываются они Старшиновы, берегли...многих поколений. Таковой является древняя славянская мифология. Конечно, на...
Почему Россия выбрала социализм
... кооперативных учреждений Ярославской губернии. Но кто ж из нынешних ярославских властей... экономическом отношении. Зададимся вопросом – а почему? А потому что фактически это...набивает собственные карманы сверхприбылью. И кто тут из либерально-оранжевых вякает...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 32578 28308
    Вячеслав 25 августа 2020 в 13:11

    Дохристианскую Русь он знал слабовато, все свои беседы проводил только с попами и всё время, то ли по ошибке, то ли целенаправленно путался в терминах…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)