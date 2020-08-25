А.В. Пыжиков. Кто и почему скрыл древнюю цивилизацию Сибири
10:42. 25 августа 2020 215 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
17 сентября будет годовщина непонятной смерти талантливого историка Александра Владимировича Пыжикова. Он прошёл замечательный творческий путь сильной личности от идущего в русле весьма приблизительной академической истории до ярого её оппонента, копнувшего глубинные пласты истории и мировоззрения русского и других народов России. А вход туда запрещён, и Александра Владимировича не стало…
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Дохристианскую Русь он знал слабовато, все свои беседы проводил только с попами и всё время, то ли по ошибке, то ли целенаправленно путался в терминах…