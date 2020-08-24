В Нарьян-Маре из мерзлоты оттаял древний корабль

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Плакат в Коми.Традиционные предпразничные "девочки-дизайнеры". На фото финский солдат в Лапландии с 1944-м году. Есть стойкое мнение, что пока за подобное не будут выписывать огромные штрафы и заводить уголовные дела, все это будет повторяться из раза в ...
Израильский публицист о привязке темы коронавируса к теории заговора. Тезисы опубликованной на днях статьи Исраэля Шамира. — Анти-конспирологи ведут себя как невежественные люди (в лучшем случае). В худшем – как средневековые инквизиторы. Следуя логике ...
Президент России Владимир Путин перед началом совещания с членами правительства обратился к россиянам по итогам прошедшего голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. «Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Понимаю и тех, кто проголосовал ...
Источник: stoletie.ru @ Андрей Соколов В России активно действуют, вводя людей в заблуждение, настоящие «фабрики дезинформации», широко распространяя фальшивки под крышей «социологических центров». Так, самый крупный из них – «Левада-центр» на днях сообщил...
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