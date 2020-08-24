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В Нарьян-Маре из мерзлоты оттаял древний корабль

20:32. 24 августа 2020 234 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=msQEZ3jv1ag&feature=emb_logo

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