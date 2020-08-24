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Тут я встаю, убираю от него руки, показываю…

23:24. 24 августа 2020 159 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


История происхождения самого нашумевшего мема связанного с протестами в Белоруссии, где омоновец разводит руками.
Рассказывает сам герой мема.

«У нас был один задержанный. У него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Нам потом уже передали, что слава богу, что вы нашли медиков, потому что могла быть беда. Его задержали — он находился в нашем транспорте.
Он отметил, что увидел скорую помощь примерно в 100 метрах от него.
«И я дал команду своим парням, что надо его в эту скорую доставить… Он просто был без сознания. Лёг и лежит на земле. Я пытаюсь привести его в чувство. И тут же, справа, метрах в 50, стоят люди и кричат: «Отпусти его!» Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил, и что теперь?.. Я сказал своему товарищу, чтобы бежал за медиками… и эвакуировали его в скорую».

https://russian.rt.com/ussr/news/776970-belorussiya-fotografiya-sotrudnik – цинк (там же видео)

Ну а так, мем конечно получился в меру забавным.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6120497.html

Метки: белоруссия, мемы, омон, протесты, юмор

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