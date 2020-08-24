Санскрит – это русский язык!
09:57. 24 августа 2020 300 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
А.А. Клёсов. ДНК-генеалогия раскрывает Фатьяновские находки
Санскрит – это русский язык!
В начале 60-х годов 20 века Россию посетил индийский санскритолог Дурга Прасад Шастри. После двух недель он сказал переводчику (Н.Гусева): Stop translating! I understand what you are saying. You are speaking here some corrupted form of the Sanskrit! (Не надо переводить! Я понимаю, что вы говорите. Вы говорите на измененной форме санскрита!). Вернувшись в Индию он опубликовал статью о близости русского и санскрита.
«Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит. И не потому, что некоторые слова … похожи… Общие слова могут быть найдены в латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языке… Удивляет то, что в двух наших языках схожи структура слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики. Это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием…
«Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали «dwesti tridsat chetire». В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Уджайне где-то две тысячи лет назад. На санскрите 234 будет «dwishata tridasha chatwari». Возможно ли большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие – столь близкое произношение – до наших дней.
«Мне довелось посетить деревню Качалово, около 25 км от Москвы, и быть приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина представила мне молодую чету, сказав по-русски “On moy seen i ona moya snokha” (Он – мой сын и она – моя сноха).
*
Санскрит – это русский язык!
В начале 60-х годов 20 века Россию посетил индийский санскритолог Дурга Прасад Шастри. После двух недель он сказал переводчику (Н.Гусева): Stop translating! I understand what you are saying. You are speaking here some corrupted form of the Sanskrit! (Не надо переводить! Я понимаю, что вы говорите. Вы говорите на измененной форме санскрита!). Вернувшись в Индию он опубликовал статью о близости русского и санскрита.
«Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит. И не потому, что некоторые слова … похожи… Общие слова могут быть найдены в латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языке… Удивляет то, что в двух наших языках схожи структура слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики. Это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием…
«Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали «dwesti tridsat chetire». В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Уджайне где-то две тысячи лет назад. На санскрите 234 будет «dwishata tridasha chatwari». Возможно ли большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие – столь близкое произношение – до наших дней.
«Мне довелось посетить деревню Качалово, около 25 км от Москвы, и быть приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина представила мне молодую чету, сказав по-русски “On moy seen i ona moya snokha” (Он – мой сын и она – моя сноха).
«Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями!
«Русское слово seen (сын) – это son в английском и sooni в санскрите… Русское слово snokha – это санскритское snukha, которое может быть произнесено так же, как и в русском. Отношения между сыном и женой сына также описывается похожими словами двух языков…
«Вот другое русское выражение: To vash dom, etot nash dom (То – ваш дом, этот – наш дом).
На санскрите: Tat vas dham, etat nas dham… Молодые языки индоевропейской группы, такие как английский, французский, немецкий и даже хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны применять глагол is, без чего приведенное выше предложение не может существовать ни в одном из этих языков. Только русский и санскрит обходятся без глагола-связки is, оставаясь при этом совершенно верными и грамматически и идеоматически. Само слово is похоже на est в русском и asti санскрита.
И даже более того, русское estestvo и санскритское astitva означают в обоих языках «существование»… Схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном начальном виде…
«В европейских и индийских языках нет таких средств сохранения древних языковых систем, как в русском. Пришло время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевропейской семьи и открыть некоторые темные главы древней истории на благо всех народов.»
Призыв этого ученого воодушевил немногих исследователей глубже проникнуть в древнюю связь Русского севера, прародины индоевропейцев, с современными культурами Европы и Азии.
Русский язык – Санскрит (транскрипция русскими буквами)
А
ад(ъ) – ад (есть, глотать)
артель – арати (корень, “рьта” — “порядок”)
Б
баловство, ребячество – балатва (детство)
белый, светлый – балакша
блестеть – бхлас
бог (милостивец) – бхага
богиня, дева – дэви, дэвикабодрый – бхадра
боязнь – бхая, бхияс
бояться – бхи, бхьяс
брань, битва – рана
брат – бхратрь, бхратра
братство – бхратрьтва
брать – бхрь
брезжить – бхрэдж
бровь – бхрува
будить, пробуждаться – будх
булькать, нырять, тонуть – бул
буран – бхурана
бус (туман) – буса
быть – бху
бывание – бхавания, бхавья
В
вага (вес, тяжесть) – ваха (несение груза)
вал – вал
валик – вали
вапа (краска, украшение) – вапус (красота)
варить – вар (вода)
варок (загон для скота) – вара (ограда)
вас – вас
ведать, введенье (знание) – вид, вед, веда, ведана
ведун – ведин
вдова – видхава
весна – васанта
весь (селение) – виш
весь – вишва
ветер (веющий) – вата(р), ваю
вешательная петля – вешка
вещание (речь) – вачана
вещать – вач
веять – ва
вертеть – врьт, варгана
вода – удан, вар, пива
водить, руководить – вад
возить (на возу) – вах
волк – врька
волна, волнение – валана
волос – вала
вопрос (спрашивать) – прашна, праччх
ворот, поворот – вартана
всадник – садин
всегда – сада
выпадать – авапад
выставить, удалить – виштха
вязать петлёй – вешт
вякать (говорить) – вак
Г
гадать – гад (говорить по желанию)
галить, тошнить (В.Даль) – гал (изливать)
гать (путь) – гати (хождение)
гласить, звучать – хлас
гнать, бить – гхна
говор – гави
гора гир, гири gir, giri
горение, пламя гхрьни ghrini
гореть гхрь ghri
горло гала gala
грабить, хватать, загребать – грабх
грива, загривок – грива
гроза, гром – гарджа
Слова “говядина” в санскрите нет, но возможный путь сложения
этого русского слова следует усматривать в двух словах санскрита:
“гавья” – “взятый от коровы” и “адана” – “поедание (ядение)”.
грудь – хрьд
грызть, пожирать – грае
грызение, челюсти – грасана
гукать, звать – гху
гуля – гула
гусь – ханса
Д
давать, дать – да, дай
даванье – давай
давить, понуждать – дабх
дань, дар – дана
дающий – дада, дади
два, две, двое – два, дви, двая
дверь – двар
деверь – дэврь
дева – дэви
дёготь – дагдха (выплавленный жаром)
день – дина
дерево, бревно – дару
держать – дхрь
десять – дашан
диво (небо, сиянье) – дива
дивный – дивья
доля (часть) – дала
дом – дам
драть, рвать – дрь
драть, удирать – дра
дровяной, деревянный – дравья
другой – друха
дудить (сосать) – дух
дурной, плохой – дур
дуть (идти, стремиться) – ду
дуть (раздувать) – дху
дым – дхума
дыра – дара
дырка – дрька
Е
еда (яденье) – ада, адана
есть, поедать – ад
Ж
жало – джал (острие)
жена – джани
живой – джива
жизнь (живот) – дживатва
жить – джив
(из)житый, старый – джита
З
заря (восхваляемая) – джарья
звать – хва, хвэ
злить, зелье – хел
зов, званье – хвана
земля – хема
зима – хима
зимний, снежный – химья
знать – джна
знание – джнана
знатный (знаемый) – джната
знаток – джанака
зорить, разорять – хрь
И
идти – и
иго, ярмо – юга
ил – ила (почва)
истреблять, убивать – труп
итак – итас
К
кадка – кандука (вместимость)
казать (сказать) – катх
как, какой, кто – ка
канючить – кан
каруна (птица печали) – каруна (горестный)
касаться, щупать – чхуп
кашлять – кас
клин, кол – кила
когда – када
коза – мэка, букка
кол, шест – кхила
копанка, пруд – купака
корявый – кхарва
коса (волосы) – кеша
который – катара
кошель – коша
крепить – клрип
кратный – крату
крестьянин – крьшака
крик – крька (горло)
кровь – кравис
кровавый – кравья
крошить – крьш
кручёный – крунча
(о)круглый – крукта
(со)крушаться – круш
крючить, сгибать – крунч
крыть, кроить – крь (делать)
куда – ку, кутас
кулак – кулака (пять вместе)
кулик – кулика
курлыкать (журавль) – кур (куранкура)
курчавый – курча (завиток)
куток – кута
куча – куча (выпуклость)
Л
ладить, играть – лад
ласкать, обнимать – лас
лёгкий – лагху
лепить, налепить – лип
лепка – лепа
лечь, лежать – ли
лизать – лих
липкий – липтака
лишь (немного) – лиш, леша
лов, собирание – лава
лопотать, лепетать – лап
любить – лубх
лупить (повредить) – луп
луч, блеск – руч
льнуть – ли
лялить, нежить – лал
М
мастак – мастака (голова)
матерь, мать, мама – матрь, мата, ма
мга – магна (гаснущий)
мёд – мадху
менят – мэ
мереть, умирать – мрь
мерить – ми
меркнуть, мрачнеть – мрьч
мёртвый – мрьта
месяц – мас
мех, руно – меша
мешалка – мекшана
мешать, перемешивать – микш
мешать, смешивать – мишр
мешок (кожаный) – машака
млеть – млаи
мнение – манас
мнить, полагать – ман
мокнуть – мок
морда, облик (голова) – мурдхан, мурти murdhan, murti
мочить – муч
мышка – мушка
мошенничать, воровать – муш
мясо – мас
мять, мельчить – матх
Н
нагой – нагна
небо – набха
небеса – набхаса
нет – нэд
ни – ни
низка бус – нишка
низина – нихина
низкий – нича
никнуть, гибнуть – никун (завершать)
нить – нитья
нишкнуть, замолчать – никшип
новый – нава
новина (луны) – навина
нас, наш – нас
ноготь – нагха
нос – наса
ночь – накта
ну – ну
О
оба – убха
огонь – агни
овечка – авика
око – акша
ость – астхи
от – уд, ут
отдать – удда
отделить – уддал
откашляться – уткас
открыть – уткрь
открытый, вскрытый – уткрьта
отчалить, отойти – утчал
П
падать – пад
пал (горение) – палита
папа – папу (защитник)
пара (другой) – пара
пасти – паш
пекота, жар – пака
пена – пхена
первый – пурва (изначальный)
пёс – пса (голодный, жрущий)
печь – пач
печение – пачана
писать – пиш
пить, питать – пи, па
питый – пита
плаванье – плавана
плескать – плуш
плыть, плавать – плу
плывущий (плот) – плута
полный – пурна
праматерь – праматрь
приятный, милый – прия
пробудить(ся) – прабудх
прогнуть – праджну
прознать – праджна
простираться – прастрь, стрь
простор – прастара
протопить, прогреть – пратап
протянуть – пратан
прыскать прьш prish
против – прати
прохлаждаться – прахлад
прянуть – прани
путь – патха
путник – патхика
пухнуть, прирастать – пуш
Р
радоваться – храд
развеивать, вихрить – вихрь
рана – врана
раненый – вранин
расти – pox
рев – рава
реветь – рав
род, родить – родас (земля)
роса, сок – раса
рост – рохат
рубить – ру
рудый (красный, рыжий) – родхра
рушить – руш
рыдать – руд
рыскать – рь
С
с, со – са
садить, сидеть – сад
сам, самый – сама
свара (крик, шум) – свара
сверкать – свар
свет, белизна – швит (свит)
светлый, белый – швета (света)
свой – сва
свойство – сватва
свояк – свака
свёкор, свекровь – свакр (усвоить, обрести)
сердце – хрьдая
семь (1 л.ед.ч.) – асми
семя, зерно – хирана
сила духа – шила (сила)
сказитель – кахала
скучивать, смешивать – куч
сливать, извергать – сридж
славление – шравания
слухи (слава) – шрава
слушать, слышать – шру
смертный – марта
смерть – мрьтью, марана
смеяться – сми
снег – снехья (скользкий)
сноха – снуша
собор, собрание – сабха
совещание (общее мнение) – самвачана
солёный, горький – сола
сочить, изливать – сич, сик
соха – спхья (палка-коралка)
спать – свап (яз. хинди- «сонна»
спрыснуть – спрьш
спящий – супта
стан, стоянка – стхана
(до)стигнуть, взойти – стигх
столб – стамбха, стабх
стоять – стха
суть, истина – сатьям
сушить – шуш, суш
сушка – шушка, сушка
сын – суну, суна
Т
та, эта – та
тата, тятя – тата
такой – така
таскать, (у)таскивать – тас
те, тебе – тэ
тот – тад, тат
тот самый – татсама
творить – твар
теплить, утеплять – тап
теплота – тапа
тереть – трут
течь, двигаться – тик
тогда – тада
томить, изнурять – там
тонкий – танука
торить (дорогу) – тхарв
трава – трьна
трепетать – трьп
три, третий – три, трита
трижды – трис
тро – траяс
тройка – трика
трястись, дрожать – трас
тугой – тунга
тузить, бить – тудж
турить, гнать – тур
ты – тва
тьма – тама
тянуть – тан
У
удирать, удрать – дра
умирать – мрьт
учитывать, считать – чит
уток ткани – ута
Х
ходить – ход
холодить, освежать – хлад
холодок, свежесть – хладака
Ч
чавкать – чам (жевать)
чавкающий (чушка) – чушчуша
чалить (при.., от..) – чал
чара, чарующий – чару
чашка – чашака
четверо – чатвара
четыре – чатур
чинить, учинять – чи
чудак, глупец – чуда
чуток, чуть-чуть – чут (мелкота)
Ш
шалаш, укрытие – шала
шибко – шибхам
шикнуть – кши (успокоить)
шило – шира (острие)
шить, (с)шивавать – сив
шурин – швашурья
Э
эва – эва
эка, экий – эка
это, этот – этад, этат
Я
явь, явление – ява (явление луны)
ягня, ягнёнок – яджна (жертва)
яма (конец) – яма
яденье, поеданье – адана
ярый – джара (любовник)
в русском и санскрите “с” и “ш” могут взаимно заменяться
***
Источник.
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Древние “русы” не знали, что они русы. Вернее знали, но не точно. Точно они знали, что всяких разных славянских племён было много, а что они “русы” – им сказали жыды, которые без спросу припёрлись на их территории, сами назвались “русами”, облапошили их, собрали в кучу, и заставили быть у них рабами и слушать жыдовские сказки про “русов”, котрые калякали на санскрите. И до сих пор так. Поэтому, наверняка можно сказать, что среди древних “русов” было много болванов, потомки которых до сих эти сказки слушают и в них верят:))..
Находим ролик с говорящим на санскрите и понимаем как ПРИМИТИВНО нас дурят и нихрена санскрит не понятен.
Даже английский и ближе и понятнее ))
Вот так просто.
Но КРЕТИНЫ даже это не сделают.
Какой там “ролик с говорящим на санскрит”. Санскрит мертвый язык и его носителей не осталось, только тексты. Поэтому, как он звучал на самом деле не знает никто.