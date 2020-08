А.А. Клёсов. ДНК-генеалогия раскрывает Фатьяновские находки

Санскрит – это русский язык!

В начале 60-х годов 20 века Россию посетил индийский санскритолог Дурга Прасад Шастри . После двух недель он сказал переводчику (Н.Гусева): Stop translating! I understand what you are saying. You are speaking here some corrupted form of the Sanskrit! (Не надо переводить! Я понимаю, что вы говорите. Вы говорите на измененной форме санскрита!). Вернувшись в Индию он опубликовал статью о близости русского и санскрита.