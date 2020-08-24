Санскрит – это русский язык!

«Мне довелось посетить деревню Качалово, около 25 км от Москвы, и быть приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина представила мне молодую чету, сказав по-русски “On moy seen i ona moya snokha” (Он – мой сын и она – моя сноха).

«Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали «dwesti tridsat chetire». В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Уджайне где-то две тысячи лет назад. На санскрите 234 будет «dwishata tridasha chatwari». Возможно ли большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие – столь близкое произношение – до наших дней.

«Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит. И не потому, что некоторые слова … похожи… Общие слова могут быть найдены в латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языке… Удивляет то, что в двух наших языках схожи структура слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики. Это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием…

«Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями!

«Русское слово seen (сын) – это son в английском и sooni в санскрите… Русское слово snokha – это санскритское snukha, которое может быть произнесено так же, как и в русском. Отношения между сыном и женой сына также описывается похожими словами двух языков…

«Вот другое русское выражение: To vash dom, etot nash dom (То – ваш дом, этот – наш дом).

На санскрите: Tat vas dham, etat nas dham… Молодые языки индоевропейской группы, такие как английский, французский, немецкий и даже хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны применять глагол is, без чего приведенное выше предложение не может существовать ни в одном из этих языков. Только русский и санскрит обходятся без глагола-связки is, оставаясь при этом совершенно верными и грамматически и идеоматически. Само слово is похоже на est в русском и asti санскрита.

И даже более того, русское estestvo и санскритское astitva означают в обоих языках «существование»… Схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном начальном виде…

«В европейских и индийских языках нет таких средств сохранения древних языковых систем, как в русском. Пришло время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевропейской семьи и открыть некоторые темные главы древней истории на благо всех народов.»

Призыв этого ученого воодушевил немногих исследователей глубже проникнуть в древнюю связь Русского севера, прародины индоевропейцев, с современными культурами Европы и Азии.

Русский язык – Санскрит (транскрипция русскими буквами)

А

ад(ъ) – ад (есть, глотать)

артель – арати (корень, “рьта” — “порядок”)

Б

баловство, ребячество – балатва (детство)

белый, светлый – балакша

блестеть – бхлас

бог (милостивец) – бхага

богиня, дева – дэви, дэвикабодрый – бхадра

боязнь – бхая, бхияс

бояться – бхи, бхьяс

брань, битва – рана

брат – бхратрь, бхратра

братство – бхратрьтва

брать – бхрь

брезжить – бхрэдж

бровь – бхрува

будить, пробуждаться – будх

булькать, нырять, тонуть – бул

буран – бхурана

бус (туман) – буса

быть – бху

бывание – бхавания, бхавья

В

вага (вес, тяжесть) – ваха (несение груза)

вал – вал

валик – вали

вапа (краска, украшение) – вапус (красота)

варить – вар (вода)

варок (загон для скота) – вара (ограда)

вас – вас

ведать, введенье (знание) – вид, вед, веда, ведана

ведун – ведин

вдова – видхава

весна – васанта

весь (селение) – виш

весь – вишва

ветер (веющий) – вата(р), ваю

вешательная петля – вешка

вещание (речь) – вачана

вещать – вач

веять – ва

вертеть – врьт, варгана

вода – удан, вар, пива

водить, руководить – вад

возить (на возу) – вах

волк – врька

волна, волнение – валана

волос – вала

вопрос (спрашивать) – прашна, праччх

ворот, поворот – вартана

всадник – садин

всегда – сада

выпадать – авапад

выставить, удалить – виштха

вязать петлёй – вешт

вякать (говорить) – вак

Г

гадать – гад (говорить по желанию)

галить, тошнить (В.Даль) – гал (изливать)

гать (путь) – гати (хождение)

гласить, звучать – хлас

гнать, бить – гхна

говор – гави

гора гир, гири gir, giri

горение, пламя гхрьни ghrini

гореть гхрь ghri

горло гала gala

грабить, хватать, загребать – грабх

грива, загривок – грива

гроза, гром – гарджа

Слова “говядина” в санскрите нет, но возможный путь сложения

этого русского слова следует усматривать в двух словах санскрита:

“гавья” – “взятый от коровы” и “адана” – “поедание (ядение)”.

грудь – хрьд

грызть, пожирать – грае

грызение, челюсти – грасана

гукать, звать – гху

гуля – гула

гусь – ханса

Д

давать, дать – да, дай

даванье – давай

давить, понуждать – дабх

дань, дар – дана

дающий – дада, дади

два, две, двое – два, дви, двая

дверь – двар

деверь – дэврь

дева – дэви

дёготь – дагдха (выплавленный жаром)

день – дина

дерево, бревно – дару

держать – дхрь

десять – дашан

диво (небо, сиянье) – дива

дивный – дивья

доля (часть) – дала

дом – дам

драть, рвать – дрь

драть, удирать – дра

дровяной, деревянный – дравья

другой – друха

дудить (сосать) – дух

дурной, плохой – дур

дуть (идти, стремиться) – ду

дуть (раздувать) – дху

дым – дхума

дыра – дара

дырка – дрька

Е

еда (яденье) – ада, адана

есть, поедать – ад

Ж

жало – джал (острие)

жена – джани

живой – джива

жизнь (живот) – дживатва

жить – джив

(из)житый, старый – джита

З

заря (восхваляемая) – джарья

звать – хва, хвэ

злить, зелье – хел

зов, званье – хвана

земля – хема

зима – хима

зимний, снежный – химья

знать – джна

знание – джнана

знатный (знаемый) – джната

знаток – джанака

зорить, разорять – хрь

И

идти – и

иго, ярмо – юга

ил – ила (почва)

истреблять, убивать – труп

итак – итас

К

кадка – кандука (вместимость)

казать (сказать) – катх

как, какой, кто – ка

канючить – кан

каруна (птица печали) – каруна (горестный)

касаться, щупать – чхуп

кашлять – кас

клин, кол – кила

когда – када

коза – мэка, букка

кол, шест – кхила

копанка, пруд – купака

корявый – кхарва

коса (волосы) – кеша

который – катара

кошель – коша

крепить – клрип

кратный – крату

крестьянин – крьшака

крик – крька (горло)

кровь – кравис

кровавый – кравья

крошить – крьш

кручёный – крунча

(о)круглый – крукта

(со)крушаться – круш

крючить, сгибать – крунч

крыть, кроить – крь (делать)

куда – ку, кутас

кулак – кулака (пять вместе)

кулик – кулика

курлыкать (журавль) – кур (куранкура)

курчавый – курча (завиток)

куток – кута

куча – куча (выпуклость)

Л

ладить, играть – лад

ласкать, обнимать – лас

лёгкий – лагху

лепить, налепить – лип

лепка – лепа

лечь, лежать – ли

лизать – лих

липкий – липтака

лишь (немного) – лиш, леша

лов, собирание – лава

лопотать, лепетать – лап

любить – лубх

лупить (повредить) – луп

луч, блеск – руч

льнуть – ли

лялить, нежить – лал

М

мастак – мастака (голова)

матерь, мать, мама – матрь, мата, ма

мга – магна (гаснущий)

мёд – мадху

менят – мэ

мереть, умирать – мрь

мерить – ми

меркнуть, мрачнеть – мрьч

мёртвый – мрьта

месяц – мас

мех, руно – меша

мешалка – мекшана

мешать, перемешивать – микш

мешать, смешивать – мишр

мешок (кожаный) – машака

млеть – млаи

мнение – манас

мнить, полагать – ман

мокнуть – мок

морда, облик (голова) – мурдхан, мурти murdhan, murti

мочить – муч

мышка – мушка

мошенничать, воровать – муш

мясо – мас

мять, мельчить – матх

Н

нагой – нагна

небо – набха

небеса – набхаса

нет – нэд

ни – ни

низка бус – нишка

низина – нихина

низкий – нича

никнуть, гибнуть – никун (завершать)

нить – нитья

нишкнуть, замолчать – никшип

новый – нава

новина (луны) – навина

нас, наш – нас

ноготь – нагха

нос – наса

ночь – накта

ну – ну

О

оба – убха

огонь – агни

овечка – авика

око – акша

ость – астхи

от – уд, ут

отдать – удда

отделить – уддал

откашляться – уткас

открыть – уткрь

открытый, вскрытый – уткрьта

отчалить, отойти – утчал

П

падать – пад

пал (горение) – палита

папа – папу (защитник)

пара (другой) – пара

пасти – паш

пекота, жар – пака

пена – пхена

первый – пурва (изначальный)

пёс – пса (голодный, жрущий)

печь – пач

печение – пачана

писать – пиш

пить, питать – пи, па

питый – пита

плаванье – плавана

плескать – плуш

плыть, плавать – плу

плывущий (плот) – плута

полный – пурна

праматерь – праматрь

приятный, милый – прия

пробудить(ся) – прабудх

прогнуть – праджну

прознать – праджна

простираться – прастрь, стрь

простор – прастара

протопить, прогреть – пратап

протянуть – пратан

прыскать прьш prish

против – прати

прохлаждаться – прахлад

прянуть – прани

путь – патха

путник – патхика

пухнуть, прирастать – пуш

Р

радоваться – храд

развеивать, вихрить – вихрь

рана – врана

раненый – вранин

расти – pox

рев – рава

реветь – рав

род, родить – родас (земля)

роса, сок – раса

рост – рохат

рубить – ру

рудый (красный, рыжий) – родхра

рушить – руш

рыдать – руд

рыскать – рь

С

с, со – са

садить, сидеть – сад

сам, самый – сама

свара (крик, шум) – свара

сверкать – свар

свет, белизна – швит (свит)

светлый, белый – швета (света)

свой – сва

свойство – сватва

свояк – свака

свёкор, свекровь – свакр (усвоить, обрести)

сердце – хрьдая

семь (1 л.ед.ч.) – асми

семя, зерно – хирана

сила духа – шила (сила)

сказитель – кахала

скучивать, смешивать – куч

сливать, извергать – сридж

славление – шравания

слухи (слава) – шрава

слушать, слышать – шру

смертный – марта

смерть – мрьтью, марана

смеяться – сми

снег – снехья (скользкий)

сноха – снуша

собор, собрание – сабха

совещание (общее мнение) – самвачана

солёный, горький – сола

сочить, изливать – сич, сик

соха – спхья (палка-коралка)

спать – свап (яз. хинди- «сонна»

спрыснуть – спрьш

спящий – супта

стан, стоянка – стхана

(до)стигнуть, взойти – стигх

столб – стамбха, стабх

стоять – стха

суть, истина – сатьям

сушить – шуш, суш

сушка – шушка, сушка

сын – суну, суна

Т

та, эта – та

тата, тятя – тата

такой – така

таскать, (у)таскивать – тас

те, тебе – тэ

тот – тад, тат

тот самый – татсама

творить – твар

теплить, утеплять – тап

теплота – тапа

тереть – трут

течь, двигаться – тик

тогда – тада

томить, изнурять – там

тонкий – танука

торить (дорогу) – тхарв

трава – трьна

трепетать – трьп

три, третий – три, трита

трижды – трис

тро – траяс

тройка – трика

трястись, дрожать – трас

тугой – тунга

тузить, бить – тудж

турить, гнать – тур

ты – тва

тьма – тама

тянуть – тан

У

удирать, удрать – дра

умирать – мрьт

учитывать, считать – чит

уток ткани – ута

Х

ходить – ход

холодить, освежать – хлад

холодок, свежесть – хладака

Ч

чавкать – чам (жевать)

чавкающий (чушка) – чушчуша

чалить (при.., от..) – чал

чара, чарующий – чару

чашка – чашака

четверо – чатвара

четыре – чатур

чинить, учинять – чи

чудак, глупец – чуда

чуток, чуть-чуть – чут (мелкота)

Ш

шалаш, укрытие – шала

шибко – шибхам

шикнуть – кши (успокоить)

шило – шира (острие)

шить, (с)шивавать – сив

шурин – швашурья

Э

эва – эва

эка, экий – эка

это, этот – этад, этат

Я

явь, явление – ява (явление луны)

ягня, ягнёнок – яджна (жертва)

яма (конец) – яма

яденье, поеданье – адана

ярый – джара (любовник)

в русском и санскрите “с” и “ш” могут взаимно заменяться



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