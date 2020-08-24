Российские медики прокомментировали «отравление» Навального

Медицинское обследование в Омске не выявило в крови российского оппозиционера Алексея Навального яд, об обнаружении которого заявила берлинская клиника Charite.

Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил заведующий отделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

По его словам, при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотиков, синтетических веществ, психодилетиков и лекарств, в т. ч. ингибиторов холинэстеразы.

«Результат отрицательный. Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы», — сказал Сабаев.

Он также выразил готовность передать немецким медикам образцы биоматериала Навального для их всестороннего изучения.

Ранее клиника Сharite сообщила, что Навальный подвергся воздействию яда из группы ингибиторов холинэстеразы. Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite.

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