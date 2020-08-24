Получили по шарам, Гость Канцлера, Ефремов на такси // Галопом по Европам #281
23:22. 24 августа 2020 130 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Новых подробностей по состоянию Навального нет, сообщает его пресс-секретарь;
- Вертолеты белорусских ВВС пресекли полет литовских воздушных шаров с антигосударственной символикой;
- Конфедерация труда России призвала рабочих не ехать в Беларусь на замену бастующим;
- Российские корпорации рискуют нарваться на дефолт, следует из отчета ЦБ;
- В Челябинске вынесли приговор активисту партии Лимонова, одному из трех задержанных по обвинению в экстремизме;
- Рабочие АО “Мариинский прииск” – единственное в стране предприятие, добывающее изумруды – отказались спуститься в шахту;
- Известия анонсируют законопроект об обязательной маркировке домашних животных;
- Трамп объявил об очередном прорыве в борьбе с коронавирусом;
- Ефремов выступил в суде с новой версией. Как обычно, он ничего не помнит.
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Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Новых подробностей по состоянию Навального нет, сообщает его пресс-секретарь;
- Вертолеты белорусских ВВС пресекли полет литовских воздушных шаров с антигосударственной символикой;
- Конфедерация труда России призвала рабочих не ехать в Беларусь на замену бастующим;
- Российские корпорации рискуют нарваться на дефолт, следует из отчета ЦБ;
- В Челябинске вынесли приговор активисту партии Лимонова, одному из трех задержанных по обвинению в экстремизме;
- Рабочие АО “Мариинский прииск” – единственное в стране предприятие, добывающее изумруды – отказались спуститься в шахту;
- Известия анонсируют законопроект об обязательной маркировке домашних животных;
- Трамп объявил об очередном прорыве в борьбе с коронавирусом;
- Ефремов выступил в суде с новой версией. Как обычно, он ничего не помнит.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Это фейк от блумберга.
В Кремле не готовятся к уходу Лукашенко.