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Получили по шарам, Гость Канцлера, Ефремов на такси // Галопом по Европам #281

23:22. 24 августа 2020 130 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Новых подробностей по состоянию Навального нет, сообщает его пресс-секретарь;
- Вертолеты белорусских ВВС пресекли полет литовских воздушных шаров с антигосударственной символикой;
- Конфедерация труда России призвала рабочих не ехать в Беларусь на замену бастующим;
- Российские корпорации рискуют нарваться на дефолт, следует из отчета ЦБ;
- В Челябинске вынесли приговор активисту партии Лимонова, одному из трех задержанных по обвинению в экстремизме;
- Рабочие АО “Мариинский прииск” – единственное в стране предприятие, добывающее изумруды – отказались спуститься в шахту;
- Известия анонсируют законопроект об обязательной маркировке домашних животных;
- Трамп объявил об очередном прорыве в борьбе с коронавирусом;
- Ефремов выступил в суде с новой версией. Как обычно, он ничего не помнит.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eenWe28Spe4

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