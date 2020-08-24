Получили по шарам, Гость Канцлера, Ефремов на такси // Галопом по Европам #281

В этом выпуске:- Новых подробностей по состоянию Навального нет, сообщает его пресс-секретарь;- Вертолеты белорусских ВВС пресекли полет литовских воздушных шаров с антигосударственной символикой;- Конфедерация труда России призвала рабочих не ехать в Беларусь на замену бастующим;- Российские корпорации рискуют нарваться на дефолт, следует из отчета ЦБ;- В Челябинске вынесли приговор активисту партии Лимонова, одному из трех задержанных по обвинению в экстремизме;- Рабочие АО “Мариинский прииск” – единственное в стране предприятие, добывающее изумруды – отказались спуститься в шахту;- Известия анонсируют законопроект об обязательной маркировке домашних животных;- Трамп объявил об очередном прорыве в борьбе с коронавирусом;- Ефремов выступил в суде с новой версией. Как обычно, он ничего не помнит._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eenWe28Spe4