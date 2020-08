Память старого света

Эта статья, пожалуй, самая сложная из всех, что я писал. Я с переменным успехом работал над ней более полугода и в конце-концов забросил совсем. Наверное, она бы так и не увидела свет, не случись некоторое событие, о котором я не буду здесь упоминать. Скажу только, что речь пойдет о достаточно известной карте, а точнее, планисфере Фра Мауро. (карта - David Rumsey).

Начиная эту статью, я задумывал монументальный труд, в конце которого будут представлены всякие шокирующие открытия и невероятные находки. Все дело в том, что я купил книгу - перевод планисферы на английский язык.

Пока заказанная книга шла, я начал писать статью об истории карты, о ее создателе и вообще о том, что творилось в мире в то время. Но, получив долгожданную посылку, понял, что дело не так просто.

А дело вот в чем:

Увесистая книга - лишь пронумерованный список переводов надписей с планисферы. В формате "нормер - строка"

Работать с книгой практически невозможно. В идеале нужно иметь под рукой карту с нанесенными на нее номерами, соответствующими номерам переводов в книге, а такой карты нет.

С книгой поставляется CD диск. На нем ужасно глючное приложение, которое выводит на весь экран карту, по нажатию на интересующем регионе всплывает окно с переводом, но.. скопировать текст нельзя.

Программа запускается еле-еле лишь на Windows в режиме поддержки Windows 95 и постоянно виснет.

Хотя утверждается, что файлы с диска можно скопировать на компьютер и спокойно работать, никакие попытки добиться этого к положительному результату не привели.

Я пытался читать, как справочник, книгу в попытке найти что-то интересное в тексте, но это крайне не просто. Например, явно читаемые слова "тартария" на карте - в книге "tatary" или "Russia". Авторы перевода максимально сгладили все "острые углы" и привели перевод в соответствие с академической версией истории.

Все это крайне усложнило мою работу.

Вот пример:

Остальные из 830 страниц такие же. Как прикажете с этим работать? Что обозначают номера? Где они на карте? Даже на CD этих номеров в явном виде нет. Какой смысл в книге? Заработать 200 долларов? Наверное....

История повторяется и похожа на мою другую покупку - "Отчет Эрика Пальмквиста о дипломатической миссии в Россию 1673 года".

Но и за это спасибо! Ведь язык оригинала далек от современного и переводу поддается с трудом.

В итоге, статья разделена на две части. Первая - переводы тех уголков карты, которые лично мне были прежде всего интересны. Вторая часть, на самом деле, была написана первой и планировалась как вводная, академическая, в которой я постарался рассказать об авторе, о создании карты, о том времени. Это не цитаты из энциклопедий, но прежде всего, моя попытка узнать и понять, что представлял собой мир времен автора.

Если вам будет интересно, пишите в комментариях, и я продолжу работу над переводом.

Часть первая. Переводы

Карта огромная, попробуем рассмотреть поближе некоторые интересующие участки.

РОССИЯ

Перевод текста слева вверху:

"Эта великая провинция, называемая Россией или Сарматией, граничит на востоке с Белым морем, на западе с Германским морем, на юге с Сараем и Чуманией, а на севере с Пермью. У неё великие реки, в частности, Эдиль (Волга), которая не уступает по величине Нилу. В этой провинции есть огромные болота, которые мешают русским легко нанести вред своим врагам."

Обратите внимание, что автор, несмотря на восхищение размерами России, называет ее "провинцией" и еще "Сарматией". Позабавил оборот не "врагам тяжело напасть на Русь", а "русским нелегко нанести вред врагам".

БЕЛАЯ, КРАСНАЯ, ЧЕРНАЯ РУСЬ

"Различие между Россией и Белой, Черной и Красной не имеет другой причины, кроме этой: часть России в стороне у Белого моря называют Белой, за Черной рекой - Черной, а ту, что за Красной рекой - Красную. Татары называют Белое море Hactenis, Черную реку Карасу и Красную реку Козусу."

ТАРТАРИЯ

Есть ли на карте Тартария? Да, и не одна. Целых две надписи "Тартария" находятся прямо посреди карты Фра Мауро справа от Каспийского моря.

ТАРТАРИЯ #1

"Каспийские горы, показанные выше, начинаются у Понтийского моря (Sea of Pontus) и простираются на восток до Гикийского моря (Sea of Hycanus), которое также называют Каспийским, потому что около этих берегов есть Железные Ворота (Gates of Iron), которые названы так, потому что они неприступны, Именно через них нужно пройти, если хочешь пройти через эти горы, которые очень высоки, простираются в глубину на расстояние двадцатидневного путешествия и продолжаются далее еще на много дней. В этих горах проживают 30 народов разного языка и вероисповедания. Они живут в горах, где жители - или, по крайней мере, большинство из них - работают на добыче железа и делают оружие и все, что необходимо для военного искусства. Пусть не покажется странным, что я показал горы как Каспий, так и Кавказ, потому что те, кто там живет, утверждают, что это единственная цепь гор, которая меняет название из-за разнообразия языков людей, которые там живут. Но чтобы удовлетворить космографов, я в свое время еще напишу отдельно об этом. Об этих горах можно было бы сказать многое, если бы тут было достаточно места."

ТАРТАРИЯ #2

"Относительно разделения мира, то есть Азии от Африки и Европы от Азии, космографы и историографы высказывают различные мнения. Об этом можно было бы много спорить, но поскольку скучно останавливаться на этом противоречии, я сделаю краткую записку с их мнением и оставлю разумным решать, какому из них следует придерживаться наилучшим образом. Некоторые следуют за Древними - например, Мессалой (Messala), оратором, который писал о семье Октавиана Августа (Octavian Augustus,) и Помпонием Мелой (Pomponius Mela ) и тех, кто последовал за ними. Они утверждают, что именно Нил отделяет Азию от Африки и Танаи от Европы. Некоторые утверждают, что Птолемей говорит, что цепь Аравийских гор, которая лежит на стороне Нубии и простирается через Абассию (Abassia) и за ее пределы южной Эфиопии, должен считаться разделителем между Азией и Африкой. Другие, то есть современные авторы, отмечают, что эти подразделения Африки (либо по Нилу, либо по тем горам) делают Африку слишком маленькой. Говорят, что именно Красное море или Аравийский залив отделяет Африку от Азии. Более того, видя, что река Эдиль, впадающая в Каспийское море, течет с севера дальше, чем река Танай (Tanaus, Дон), они говорят, что именно эта Эдиль (Волга) лучше отделяет Европу от Азии. Это последнее мнение кажется более ясным и более очевидным; и не требует воображаемой линии, которая, как кажется, требуется тем, кто принимает другие версии. Тем не менее, я советую тем, кто смотрит на эту работу, не слишком беспокоиться об обсуждении этого раздела, учитывая, что это не очень важно. Пусть они выберут то, что кажется им наиболее разумным и вероятным как для глаз, так и для интеллекта."

Вы, наверняка, уже обратили внимание, что автор никаким образом не описывает само слово ТАРТАРИЯ ни в первом, ни во втором случае. Это кажется странным, учитывая то, что другие "подписи" имеют прямое отношение к "заголовкам".

Но, вот перевод еще одной надписи на карте:

"Обратите внимание, что в Азии есть много королевств и провинций, которые я не поместил из-за недостатка места. Таким образом, я решил опустить многие вещи и убрать те, которые казались наиболее известными. И я даже не упомянул о многих реках, горах и пустынях в различных частях - особенно к югу в Аравии, к северу в Пермии, Татарии и России, а также к востоку и во многих других местах в разных частях этой Азии. Точно так же я решил ничего не говорить о новинках, обычаях и положении различных народов, о великолепных и могущественных сеньорах, о большом разнообразии животных или о бесконечном количестве других вещей".

Можно предположить, что знания о Тартарии были настолько общеизвестными, что автор решил опустить подробности. Утверждать же, что на карте Фра Мауро Тартарии нет вовсе - не верить своим глазам.

Стиль написания и размер слова "Тартария" такой же как у Азии, Месопотамии, Сирии, Арабии и Европы.

В том виде, как написано второе слово "Тартария", черным цветом, не встречается на карте практически нигде, кроме как в обозначениях Белой, Черной Руси. В Африке похоже оформлена надпись Эфиопия, и в Индии - Индия Прима. Можно предположить, что эта вторая надпись не является названием города, но некой области - государства. А первая, белая, более крупная надпись "Тартария" - название региона, как Азия, Месопотамия и др.

У Мауро масса упоминаний Тартарии и тартар. Например, есть даже река Тартария. Не имею возможности привести их все в данной статье. А нужно?

ОРГАНА (Organça)

Перевод текста:

"Богатое и самое благородное царство Старая Органа (Organça) включало в себя 12 величественных городов, расположенных в изумительном месте, красивом и богатом пастбищами. Его западными границам были Кандич (Углич) и Сарай; на юге оно граничило с морем Бачу (Каспий); на севере - с Нограт, что в России; и на востоке, в дальнем конце Персии. Но Тамерлан разрушил и города, и само царство, а напротив Стравы он построил новую Органу, в стиле старого Таурисского Туркменистана".

Дополнение переводчика:

"Два фактора оказывают определяющее влияние на условия географического учета этого региона и Органы в частности. Во-первых, Фра Мауро ничего не знала об Аральском море, представления о котором на христианском Западе оставались очень шаткими до конца восемнадцатого века (море фигурировало в арабской картографии с самого начала). Во-вторых, изменилось течение реки Оксус (Амударья) на протяжении веков (по этому вопросу см. Энциклопедия ислама, т. 1, с. 454-57), что делает опознание топонимов в этом регионе довольно затруднительным. Фра Мауро также указывает два города: один называется Organça, а другой - Organça nuova, которые он ошибочно находит на берегах реки Иксартес (Сырдарья). По сути, «старый» город Ургенч, который арабы называли Гургандж, стоял возле современного Куня Ургенча в северном Туркменистане. Он был стерт с лица земли монголами в 1221 году; а река Оксус (Амударья) далее дословно: "была перенаправлена ​​для ее затопления".

С этого момента кажется, что река больше не впадала в Аральское море, а в Каспийское море; хотя фраза Мауро и выглядит довольно запутанной, она отражает текущее положение дел (и, возможно, является уникальным свидетельством этого). «Новый» Ургенч был основан в 1231 году на месте недалеко от старого города; однако в 1388 году он тоже был разрушен - Тамерланом. Только мечети и минареты остались стоять, а все население было депортировано в Самарканд. С 1391 года началась постепенная реконструкция. Ургенч снова стал процветающим городом; но затем, в конце шестнадцатого столетия, дальнейшее изменение русла рек лишило место достаточного водоснабжения, что привело к его полному спаду. См. Энциклопедия Ислама, т. 10, с. 892-93."

* Здесь и далее под "комментарием переводчика" я подразумеваю коментарии сделанные переводчиками текстов на английский язык. Мой же перевод - это уже перевод с английского на русский.

СКИФИЯ (СИТИЯ)

Перевод надписи слева:

Этот проход в скалах, показанные здесь слева, был сделан жителями Катая и тартарами, чтобы сократить путь караванов, которые шли в Катай. Длиной около двадцати миль он был выдолблен простыми зубилами (stonecutter's chisel). Туннель этот совершенно темный, находящиеся внутри должны кричать и бить в барабаны, чтобы их могли услышать другие караваны, идущие в противоположном направлении и чтобы отогнать львов, которые иногда попадают в пещеру.

Перевод "Sithia in Asia":

Некоторые пишут, что Сития простирается на в обе стороны от гор Имао. Но, конечно, если бы они видели своими глазами, они бы изложили это по-другому и расширили бы его границы, потому что можно сказать, что в Ситии проживает большинство народов, живущих между северо-востоком и востоком, между севером и востоком. Восток и Север.

Эти народы неисчислимы как и их королевства и империи великой державы. Однако я не думаю, что Древние имели возможность судить их имена надлежащим образом, поскольку их переводчики допустили много ошибок, сообщая о них. Вот почему я не очень убежден, что можно найти настоящие имена: невозможно установить соглашение между таким разнообразием языков, которые меняют и путают имена в соответствии со своими собственными идиомами. Эти имена теперь обязательно изменяются и в испорченном виде из-за разнообразия языков, прошедшего долгого времени и ошибок, допущенных переписчиками Центральной Азии.

О том, что Тартария - это Скифия - в серии из 7 статей подробно доказал другой автор tart-aria.info.

САРАЙСКАЯ ОРДА

Перевод "LORDO DE SARAY":

Вот 18 гробниц, которые Тамерлан построил аналогично этой; и там были похоронены только вожди Русское ханство Бату со столицей Сарай; ЧФР. Миланези в РАМУСИО, т. 3, с. 646.

"SARAY GRANO"

Коментарий переводчика:

Великий Сарай был названием двух городов, построенных монголами, которые один за другим были столицей Золотой Орды; оба они упоминаются Марко Поло под именем Ассара, Сарай Грандо Фра Мауро или Сарай Берке, был в районе современного Волгограда (см. ФИЛЛИПС, стр. 124). Его Сарай или Saray piçolo был основан Бату-ханом (он также был известен как Сарай-ди-Бату) и, вероятно, соответствует Сарай-Баты, недалеко от современного Селитренного Городка на берегу Ахтубинского отделения Волги (в провинции Астрахань, Россия). Обратите внимание, что в записке о реке Иксарте 2350 г. Фра Мауро говорит о двух сараях, различая сарай-пиколо и этот - различие, которое не сделал Марко Поло. По этому вопросу см. Y, 1, с. 5-6. Это место упоминается в многочисленных картографических документах, см. HALLBERG, стр. 452-55.

P. RAXAN

Раксанская губерния Россия Город и район современной Рязани.

P.MAXAVER

Территория современной Белоруссии.

SARMATIA OVER ROSSIA IN EUROPA

"Сарматия или азиатская Россия - Древний регион, населенный сауроматами, о которых Геродот говорил: «Однажды переправившись через Танаис (Дон), вы оставили позади Скифию и первыми пришли к савроматам, которые занимают участок страны, идущий на север. пятнадцатидневное путешествие от северной оконечности болот Меотиды [Азовское море], где нет ни деревьев, ни диких, ни культивируемых. (Ирод., IV.21)."

АМАЗОНИЯ (Amaçonia)

Автор не пишет об Амазонии ничего, но переводчики карты дают пояснение:

Комментарий переводчика:

"Амазонки - мифические женщины-воительницы, которые сражались против Тесея и Беллеферона и под руководством своей королевы Пентесилеи участвовали в Троянской войне. Они упоминаются в бесчисленных источниках, включая Solinus, который пишет «… gens Amazonum porrecta ad Caspium mare, quad delapsum per Asiaticæ plagterga Scythicum irrumpit oceanum» (SOLINUS, глава XVIII). Различные места между Каспийским морем и Черным морем были заданы как родина амазонок. Фра Мауро также отдает свою провинцию амазонкам 1726 года в этом районе: на турецком побережье Черного моря".

Насколько мне известно, амазонки не были "мифическими". Но авторы перевода делают именно такой акцент на записи.

АЛАНИЯ (Alana)

Комментарий переводчика:

"Алани, Россия - древний кочевой народ иранского происхождения, поселившийся в южной Сарматии - между Азовским морем и Кавказом - в третьем веке до нашей эры; они исчезнут как нация в шестом веке. По словам Исидора, они взяли свое название от реки Ланус: «Lanus fluvius fertur ultra Danubium, cvo Алани dicti sunt» (ISIDORUS, 9.2.94). Ситэ Алани также указан на карте Херефорда (WESTREM, n. 450)."

Опять же, интересно: "исчезли" в шестом веке, а город Мауро указывает на карте. Причем рядом с Москвой, на берегу Оки в таком же масштабе, как и город Москва. Упоминание о неком иранском народе напомнило мне о статье Кадыкчанского "Гола и майдан. Русь зороастрийская", где он приводит примеры взаимосвязи традиций зороастризма и христианства. Приверженцев зороастризма в Иране немало и в наши дни.

ЛИТВА

Извините, тут ошибка в моей подписи - Maxaver - Беларусь, а не Рязань, Рязань выше

Не менее интригует надпись LATUANA западнее Рязанской области. Переводчик пишет, что в древние времена литовцы заселили гораздо более обширный регион, чем тот, который занят нынешним государством Литвы и это объясняет наличие имени в этой части карты.

САМАРИАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Остается неизвестна исследователям "Samariani провинция" на берегу Балтийского моря (на изображении выше, вверху справа от центра). Выдвигается предположение, что надпись относится к старому региону Samogitia, который был заселен Samojedi (также известными как Samaiti); на территории современной Литвы.

Интересно, что если вбить в гугл-переводчике "Province of Samariani Lithuania" получим вот что

Не знаю, что это - Самара в Литве или Самоеды на берегах Балтики? В памяти всплывает еще одно похожее слово "Самаритяне". Но, наверное, "на слух" - не лучший метод определения топонимов?

ПЕРМЬ

Пермь поистине гиганская. Она занимает практически весь север от края до края и с лихвой перекрывает по площади Европу.

На территории Перми имеются многочисленные записи, но только некоторые из них могут быть идентифицированы; например, Provincia Mordua, в котором проживали народы мордвы и Provincia Quier, что предполагает ссылку на город Киров. Знание Фра Мауро об этом регионе явно останавливается на юге побережья Баренцева моря.

Большая запись справа:

"Эти пермцы - последние люди на севере обитаемого мира. Они высокие, светлокожие, сильные и смелые; но не трудолюбивые. Они живут в дикой дичи и носят шкуры животных; они люди скотских привычек, и на крайнем севере они живут в пещерах и подлесках из-за холодной России. Исторический регион Пермиа простирался примерно от Урала до устья Двины.

Записи слева:

"Эти пермяки живут на севере дальше, чем кто-либо другой; они строят свои дома под землей из-за сильного холода зимой."

"Эти пермцы - люди, близкие к дикарям. Они едят мясо горностая и соболя и носят шкуры. Из-за сильного холода зимой они переходят выше, к России."

Большие надписи по центру не имеют отношения к Перми, но к самой карте.

Вот их краткое содержание:

В длинной записке Фра Мауро сначала объясняет, как его указание на различные провинции здесь не следует Птолемею, учитывая, что их названия со временем менялись. Во-вторых, он выражает свое неверие в различные гипотезы относительно расчета окружности Земли, которые, по его словам, «не могут быть установлены». Неясно, к каким таким измерениям он относится: традиция, основанная на расчетах Эратосфена и переданная такими авторами, как Сакробоско, Эйли и Кампанус из Новары, фактически дала цифру в 20 400 миль для окружности Земли (ГРАНТ, стр. 435 и 621). Выражая сомнение в отношении древних измерений, Фра Мауро здесь, кажется, придает больший вес знаниям, полученным не из математических расчетов, а из непосредственного опыта (в частности, который был получен посредством фактической навигации по морям). И даже тогда его окончательный вывод состоит в том, что такие вещи могут быть полностью поняты только самим Создателем.

Во второй записи говорится, карта была создана специально для Венецианской Республики; следует подчеркнуть полное отсутствие доктринальных или богословских ссылок на протяжении всей работы, что для того времени крайне необычно, особенно учитывая, что автор был католическим священником. Фра Мауро предвосхищает неизбежную критику за то, что он не дал полное и полное представление о мире; он утверждает, что планисфера не может быть чем-то иным, чем частичным изображением, простым «образцом», учитывая, что понимание всего географического пространства является чем-то, что «определенно невозможно для человеческого интеллекта». Затем записка продолжается объяснением Фра Мауро, почему он не следовал картографическому методу Птолемея. Здесь он защищает свою позицию, цитируя самого Птолемея.

Вторая часть. Академическая

Представления о мире

Как известно, начиная с пятнадцатого века, европейцами началось активное освоение новых земель и поиск новых торговых маршрутов. Изобретение печатного станка Гутенбергом особо способствовало развитию гуманистического мировоззрения и расширению кругозора, породив новую эпоху научного и интеллектуального любопытства.

С появлением хронометров, решилась главная проблема - определения долготы (обязательно почитайте статью про хронометры!), и карты стали приобретать современный, узнаваемый вид.

Как итог, старинные манускрипты в современном мире быстро перестали предоставлять практическую ценность.

И бесконечно долго можно рассказывать, какие ошибки допускали картографы, с какими ограничениями они сталкивались, что влияло и чем было сформировано тогдашнее представление о мире. Насколько все было другим, до конца вряд ли понимают даже самые сведущие специалисты.

Древние карты, украшенные единорогами, причудливыми морскими тварями, женщинами с хвостами, будоражащей фантазию таинственной Гипербореей, "мифической" Тартарией. Стоит ли расценивать их лишь как пример заблуждений, примитивного, древнего подхода к картографии и истории?

Бесценные свидетели того, каким представлялся мир много лет назад они прежнему еще хранят много тайн. Главным препятствием для нас, конечно же, является отсутствие переводов, пробел который я и постараюсь хотя-бы частично устранить, но все по порядку.

Общепринятые теории о структуре мира Птоломея и Аристотеля трещали под напором новых открытий. Для церкви попрание идей геоцентризма - Земли, созданной богом, лежащей в центре всего - и отказа от системы небесных сфер было крайне нежелательной и требовало пересмотра многих религиозных догматов. К примеру, десятая небесная сфера в системе Птоломея - Эмпирей - рай, дом Бога и блаженных душ, а земля - центр Вселенной.

Бруно, Коперник, Галилей и многие другие до и после них пострадали не из-за утверждений, что "Земля вертится", а прежде всего - за ересь (от греч. αἵρεσiς — "особое вероучение" или "иное мнение"), переносящие Землю из центра мира, отрицавшие существование небесных сфер поддерживаемых церковью, ставящие под сомнение существования бога.

Языки

На протяжении многих веков, как учит нас история, с далеких "античных" времен то там, то тут вспыхивали очаги просвещения, учреждались и новые университеты, и институты, множились запасы обширных библиотек. При этом огромные расстояния и разрозненные города, а чаще лишь одинокие деревни, села, связанные плохими дорогами, мир - где водный способ перемещения служил основным, где не редко жители одной деревни не понимали язык соседей.

Ведь даже сейчас в век глобализации в той же Италии насчитывается 32 основных диалекта и несколько сотен малых. Одни источники говорят о 300 различных диалектах, другие же называют цифру практически невероятную - 6000.

Карта диалектов Италии

Что говорить о других частях планеты, менее "культурных" и "цивилизованных"?

Серениссима

Procession in St. Mark's Square

Francesco Foscari

Пятнадцатый век - время расцвета Венецианской республики. La Serenissima - так она тогда называлась.

Серениссима была крайне богата, сильна и влиятельна. Хотя она и уступала османам на суше, османы еще остерегались воды, венецианские торговцы уже побывали в Константинополе, Каире и Алеппо, путешествовали в Персию, Норвегию, Оркнейские острова и Россию.

Гарнизоны республики держали контроль над Адриатикой и Эгейским морем.

Монахи многочисленных монастырей Серениссимы с раннего средневековья собирали, копировали и расписывали различные рукописи для монастырей и частных лиц, которые хотели их купить.

Леонардо Лоредано, портрет кисти Джованни Беллини

Франческо Фоскари в 1457 году обращался своему старому другу с предложением отправиться вдвоем посетить местные монастыри и полюбоваться красотой и величием их архитектуры, насладиться непревзойденными и уникальными образцами культуры и богатства.

Монастыри Серениссимы были гостеприимны к путешественникам. Например, известно, что венецианский дворянин Леонардо Джустиниан, поэт и классик утверждал, что монахи полностью заслужили звание ведущих христианских философов.

Венеция привлекала путешественников и торговцев из Сирии, Северной Африки и Эфиопии, которые, конечно, приносили с собой новости о своих далеких землях, а венецианские купцы также возвращались домой, обремененные не только богатствами, но и полученной ценной информацией.

Фра Мауро - монах и ученый монастыря Сан-Микеле тщательно записывал весь полученный материал.

Сан-Микеле

Остров Святого Михаила Архангела в Венеции (Италия) Photo by Mario Vercellotti (vermario)

Во второй половине восемнадцатого столетия библиотека Сан-Микеле в Камальдолезе стала второй по важности в Венецианской лагуне, после Святого Марка.

Джаннантонио Москини - священник, известный ученый, искуствовед, филосов - отзывался о Сан-Микеле как о благословенном острове, местом великой безмятежности, избранным святилищем ученой Минервы.

В монастыре Святого Михаила жил и трудился священник и картограф Фра Мауро.

В 1450-е годы результатом кропотливой работы Мауро стал необыкновенный шедевр - плоская сфера, которая была открыта общественности в библиотеке Сан-Микеле.

В 1797 году армия Наполеона уничтожила восемьдесят три рукописи и пятьдесят три инкунабулы библиотеки. Многие труды были безвозвратно утеряны, а работа Фра Мауро сохранилась лишь чудом. Она, как и некоторые другие ценнейшие экспонаты библиотеки, оказалась во время спрятана и возвращена в библиотеку 14 июля 1811 года.

С этого дня карта стала одной из самых ценных вещей в коллекции библиотеки Святого Михаила.

И хотя планисфера Фра Мауро неоднократно упоминается в многих исторических источниках, как отмечает Пьеро Фальчетта, работа великого географа на самом деле так хорошо известна. Она вызывает у людей восхищение прежде всего как культурный памятник, а не источник уникальной информации.

Первое серьезное исследование работы Фра Мауро было произведено Пласидо Зурла в 1806 году. Но лишь в 1956 году Туллия Гаспаррини Лепорас, тогдашний глава Biblioteca Marciana, отредактировала факсимильное издание, расшифровав все надписи дополнив их введением и различными необходимыми объяснениями и дополнениями.

Была надежда, что выход этого обширного труда даст толчок для последующих исследований, но до сегодняшнего дня этого не произошло.

Источники Фра Мауро

Историками предполагается, что в работе над атласом Мауро обращался к работам мореплавателя Андреа Бьянко автора карты 1438 года.

Также считается, что Фра Мауро при создании атласа основался на трудах о географии Птоломея (100 год н.э)

Карта Птолемея

Эта версия космографии Птолемея была выполненна картографом Николаем Германусом. Прошло уже порядка двадцати лет от создания атласа Фра Мауро, а карты Птоломея все еще пользовались спросом.

Сейчас сложно даже предположить, что эти карты создавались с некой образовательной целью или выпускались как инструкции для путешественников и мореплавателей (подробнее о карте Птоломея читайте в статье О «Славянском царстве» Мавро Орбини).

Конечно, Мауро опирался в своей работе на классические географические труды, но он не следовал им дословно, а дополнял новыми (я имею в виду под словом "новые" доступные для Фра Мауро) современными данными.

Возможно, он пользовался при составлении карты трудами Марко Поло. Источник этот весьма сомнителен, ведь никаких трудов Марко Поло попросту нет, их, как известно, составил якобы по рассказам Марко человек, сидевший с ним в одной тюрьме, да и то по прошествии многих лет.

Карта Идриси (1154).

Еще одним источником считается карта Роджера. Над этой картой из книги Роджера в течение 18 лет работал Абу Абдуллаах Мухаммад ибн Мухаммад аль-Идриси - арабский географ при дворе короля Сицилии Рожера II в 1154 году.

Король Роджер II приказал отлить из серебра диск с детальной картой мира и составить бумажные карты, вслед за чем и была составлена книга. Считается, что Рожер не только расспрашивал путешественников, но и посылал людей в различные страны для сбора сведений.

Также предполагается, что Фра Мауро был знаком с трудами Николо Конти.

Генуэзская карта 1457 года, при составлении которой использовалась информация, собранная Конти

Возможно, у историков есть основания утверждать, что именно так все и было. На этот счет у меня нет никаких подтверждающих сведений. Отсутствие доступа к подобным фактам разрешают также предположить, что приведенные труды, как основа к карте, составленной Фра Мауро, - лишь версия. Все могло быть именно так, а могло быть и совершенно иначе.

Знал ли Фра Мауро об этих картах или нет, а главное - в то далекое время имел ли возможность получить их в свое распоряжение?

Если основой для таких предположений служит лишь факт, что на тот момент какие-то другие ныне известные и чудом сохранившиеся до наших времен карты уже существовали и теоретически могли быть доступны Мауро для ознакомления, кажутся спорными.

Перевод на русский язык карты Фра Мауро

Перевода на русский язык Фра Мауро нет.

Но доступен перевод карты Фра Мауро на английский язык. Проект был осуществлен историками и учеными центра исследований и картографии (CIRCE) Istituto Universitario di Architettura и института Biblioteca Nazionale Marciana, где хранится сама карта.

Наивно было бы полагать, что я смогу осилить перевод даже с хорошо мне известного английского более 3000 надписей, описанных на более чем восьмистах страницах этой книги, но хотя бы некоторые надписи, относящиеся с территории современной России, попробую перевести. Ведь на карте "...достаточно подробно описана Русь, разделённая на Чёрную (Rossia Negra), Белую (Rossia Biancha) и Червонную (Rossia Rossa). У Мауро слово Русь встречается в греческой форме Rossia. Подробно представлена территория Золотой Орды и Тартарии..."

Авторы книги пишут:

"Важность вклада Фра Мауро в картографию России была подробно освещена Львом Соломоновичем Багровым, историком-картографом. Ученого удивил тот широкий спектр знаний, которыми обладал Фра Мауро. Багров писал "…Знания беспрецедентны и останутся таковыми в течение значительного периода времени…".

Об источниках информации Фра Мауро касаемо территории современной России, оказывается, ничего неизвестно. У историков нет даже малейшего предположения, чем мог руководствоваться картограф.

"Поистине огромный объем новой информации, предоставленный об этом регионе, Фра Мауро не имеет никаких ссылок на используемые в работе источники. Это означает, что только Мауро имел доступ к этим источникам или полагал что о них не стоит распространятся".

Далее в книге выдвигаются различные версии и гипотезы, каким образом картограф мог бы получить данные, и в конце главы о России резюмируется, что не только не удается определить источник информации, но и разбор большинства топонимов не дал положительных результатов ибо к рекам, кроме некоторых участков Волги и Дона, и многим нанесенным на карту населенным пунктам "нельзя предложить удовлетворительную идентификацию".

Выводы

Статья получилась большой, сумбурной, рваной. Я не представляю, как можно уместить в одной и даже серии статей поднятую тему и уже, конечно, не смею делать выводы.

Работая над этой статьей, лично для себя я понял следующее: мир в 15 веке был настолько другим, что и сложно представить. Конечно, границы были условными. Не стояли пограничники с овчарками и таможенники с металлодетекторами. Возникали новые поселения, города, царства, ханства и пропадали, и возрождались. Все бурлило и кипело, менялось, исчезало и появлялось вновь под новыми именами или в других местах.

Работа Мауро, как говорится, "надолго опередила свое время". Это гигантский труд, сложный и кропотливый. Те, кто утверждает, что карта Мауро - подделка, недостойны того, чтобы с ними даже спорить, по моему мнению.

Не утихают споры на темы, была ли Россия и была ли Тартария, и что стоит за этими названиями. Что можно сказать об этом, судя по работе Мауро? Разве только то, что была какая-то Россия, а точнее России, и была какая-то Тартария, а точнее - Тартарии. Что за люди там жили? Были ли они похожи на нас? Имели ли они европейскую или азиатскую внешность? Какой они были веры, чем жили, на каком языке говорили? Ничего из этого Мауро нам не поясняет.

Для меня же все суть одно и то же. Русы, сарматы, скифы, тартары, как и пермяки, народы Гога и Магога, могулы, иранцы итд. Единые корни и, возможно даже, схожие языки. Есть на сайте много статей об этом, например, исследование Русская Тартария.

Можно спорить что и как, но, утверждать, что на карте Мауро нет Тартарии вовсе - разве это верно?

В любом случае, совершенно ясно, в памяти того, Старого света было больше ответов на вопросы, которые мы сегодня не в состоянии найти, несмотря на все доступные знания.

