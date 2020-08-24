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Нытьё российских патриотов − нож в спину белорусским братьям

15:03. 24 августа 2020 Нет просмотров Один комментарий Опубликовал:

Когда у соседа горит подожжённый недругами дом, нужно помогать тушить пожар и ловить поджигателей. А не стоять рядом и ныть: Афоня, ты мне рубль должен, когда отдашь?..

Однако именно так поступают некоторые российские патриоты, в эти дни «критически» комментируя «ошибки» А.Г. Лукашенко. То ли по детской наивности, то ли за какие-то «коврижки».

СТОН В СПИНУ

Популярные патриоты словно не замечают, что именно и в какой момент они говорят, как их слова разносятся и воспринимаются по миру. Не будем называть имена, они слишком узнаваемы.

Пусть устыдятся и больше так не делают. Или нужно дождаться аплодисментов Светланы Алексиевич − нобелевского лауреата по литературе, члена «Координационного совета белорусской оппозиции по передаче власти», лютой антисоветчицы и русофобки?



Писатель и телеведущий сочувствует товарищам, сотрудникам российской частной военной компании, слишком жёстко задержанным белорусской госбезопасностью. Видеоблогер-марксист жалеет соотечественника-журналиста, который попал в Минске под раздачу во время пресечения милицией провокаций на массовом мероприятии.

Депутат Госдумы РФ, защитник прав трудящихся, радуется: «белорусские рабочие больше не хотят быть крепостными»… Ведущие патриотические экономисты и политологи, включая лучшего военного эксперта, злорадно перечисляют все возможные промахи и упущения А.Г. Лукашенко, его «реверансы Западу». Считают «упущенную выгоду» от сотрудничества России с Белоруссией. Очень своевременно и к месту!

КУХНЯ С ЗАПАШКОМ

Друзья, товарищи и коллеги, вы что, сбрендили? Вообразили себя пикейными жилетами на советской кухне? Не чувствуете тухловатого запашка своих несвоевременных суждений? Забыли или не видите: идёт горячая фаза холодной войны. В Белоруссии предпринимается попытка прозападного «уличного» государственного переворота.

Направляемая извне агрессия, нацеленная на ограбление белорусского народа и превращение страны в форпост НАТО. Прикрытие − бесстыдное манипулирование сознанием людей лозунгами «устали от Батьки», «нечестные выборы» и «притеснений меньшинств».

Представьте, что идёт Великая Отечественная война, а кто-то от лица Советского Информбюро начинает вещать о зверствах СМЕРШа, рассказывать о «пострадавших от особистов героях». Или решили уподобиться академику А.Д. Сахарову, который с трибуны Съезда народных депутатов СССР ошарашил тем, что в Афганистане наши войска «специально вели огонь по своим»?

СКОЛЬ ДОБРЫМ БЫЛ СТАЛИН…

Белорусский народ, сам А.Г. Лукашенко и государственные структуры сумели выстоять, преодолели замешательство. По городам нарастает цунами митингов поддержки: Гомель, Могилёв, Минск, Бобруйск, Логойск, Шклов… В такое время даже простое несвоевременное раздумье мешает поразить врага, пока он не нанёс удар. Слово «справедливого» осуждения своих − как нож им в спину. Кому это на руку в часы смертельного противоборства?



Наши белорусские браться нуждаются в безоговорочной поддержке со стороны российского народа, как минимум до завершения успешного купирования попытки государственного переворота. Сейчас критика их действий уместна лишь в стиле «сколь добрым когда-то был Сталин, и этим лишь был виноват».

Весь прочий «российско-патриотический» негатив в адрес Президента белорусских братьев сейчас неумён и ошибочен, неуместен и вреден. Потому что льёт воду на мельницу глобального империализма и российских олигархов. Недаром такую «критику» оперативно и широко тиражирует прозападная пресса


Павел Былевский


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5178565.html

Метки: белоруссия, депутат, Дума, Запад, лукашенко, народ, патриот, президент, Россия

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 22345 2619
    Русофил 24 августа 2020 в 15:21

    Не ной Паша.
    Вышли денег Лукашенко раз он в них нуждается.
    А лучше свали туда копать ему картоху..
    Впрочем скоро свалишь…..
    Будете скакать скоро ПРОТИВ ПУТИНА и Вам ввалят.
    Может и Пашу покалечат.
    Будем надеяться

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    1

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