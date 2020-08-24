Мобилизационный ресурс белорусской оппозиции достиг предела, — мнение (ФОТО)

«Вчера Лукашенко дал понять, что не собирается уступать уличному давлению. Воля и решимость у него есть. Лидеры протестующих пока предъявляют слишком нереалистичные требования, хотя уже звучат предложения по Конституции, правда, обращенные в прошлое, а не в будущее», — пишет белорусский политолог Алексей Дзермант.

Напомним, так называемый Координационный совет оппозиции требует вернуться к конституции 1994 года. Существенных отличий от сегодняшней редакции несколько: например, по этой конституции у русского языка нет статуса государственного.

«По идее, на своей инаугурации Лукашенко должен провозгласить начало подготовки конституционной реформы и пригласить наиболее конструктивную часть оппозиции вносить свои предложения.

Платформой для обсуждения изменений может стать парламент или специально созданный для этого совет. Дальнейшие уличные акции вряд ли возымеют действие, мобилизационный ресурс у оппозиции достиг предела, это максимум, что она может собрать и бесконечно это делать не получится. А вот реально поучаствовать в изменении политической системы можно.

Но для этого публичным лидерам оппозиции нужно отмежеваться от внешнего управления протестами, которое, как было очевидно вчера, готово толкнуть людей на действия с крайне трагичными последствиями» — заключил он.

Это фото, сделанное около половины шестого вечера с квадрокоптера на пике концентрации протестующих, позволяет примерно оценить численность собравшихся — около 15 тысяч. Ни о каких 250 тысячах, как пишут сами протестующие, речи нет.

Причём, в целом вчера в Минске протестующих могло быть и больше 15 тысяч, поскольку они были рассредоточены по улицам, а некоторые приходили и уходили, не задерживаясь на одном месте. Но в любом случае погрешность не составляет более 2–3 тысяч человек.

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