Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Как Европа будет захватывать Беларусь. Чего боится Лукашенко?

09:57. 24 августа 2020 332 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ufFQhsFFEBU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
... Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут...есть войска Красной армии не захватывали эти территории Польши. Немецкие войска... продаём. Доходность от продаж в Европу и Беларусь для «Газпрома» отличается знаете...
Позиция здравого смысла от "батьки" Белоруссии
...опять идти в Беларусь и там воевать, как это было раньше... дележки Украины.Не должна захватываться власть. Хватит нам этих.... Последний диктатор Европы, то есть больше не будет. Шустер С....с последним, больше не будет, диктатором Европы встречаетесь. И вы где...
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2019
...Морского трибунала не будет, так же как не будет признаваться его право... очертившихся проблем с США, Европой и Россией. Читайте также:...братству — Украина и Россия, Беларусь и Украина, Украина и ...трогайте нас, пожалуйста, не захватывайте наши храмы. Ведь если ...
Запад обманет Беларусь так же, как сделал это с Украиной
... перестал быть «последним диктатором Европы»? Еще несколько лет назад ...войну, если Украина ввяжется в какой-то конфликт. Конечно, Соединенные...щит с дубинкой и пойти захватывать дом на Банковской… Он ... том, что в стране будет вводиться налог на тунеядство, ...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
... Евросоюза. Вообще, современная Беларусь напоминает последний островок по-... коридора доставки газа в Европу, минуя Беларусь и Украину – «Северным...Рим воевал. Мы постоянно захватывали другие земли. Но для... как сказал мэр города . Нужно вспомнить и не будет ...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
... и как третируют где только можно саму Беларусь. Но...географического расположения в центре Европы и оптимального соотношения «...а мир тем временем захватывают эпидемии, причем возвращаются даже...такой бум будет. Столько будет желающих, что нельзя будет всех на...

7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9956 3869
    nikolay 24 августа 2020 в 10:12

    Цель протестов – это уничтожить советскую белорусскую экономику. Об этом заявила сама Тихановская.

    Ответить
    1
    • 1603 1331
      Андрей Поповnikolay 24 августа 2020 в 10:33

      А кто тогда украинской армии будет беприпасы и технику поставлять и ремонтировать, гсм продавать по умеренным ценам? А если война? Американцам это точно не выгодно. А чтобы русофобию народа наращивать, война и революция не нужна. Идеи ВКЛ и Речи Посполитной сми и так успешно навязывают. У меня есть теория, что Белоруссию, как когда то Чехию Гитлеру, планируют отдать Украине без боя вместе с неразрушенной промышленностью. Когда надо будет, и момент ещё не настал. Заваруха инициатива Польши, им надо схарчить Белоруссию. Поляки выбрали момент , что Трампу и вообще США сейчас не до Украины. Трамп то вообще ей не интересовался.

      Ответить
         
  • 22345 2619
    Русофил 24 августа 2020 в 11:34

    Лукашенко сбрил усы.
    Всем кранты
    https://www.youtube.com/watch?v=V0A0ZWI1Te0

    Ответить
       
  • 12112 10698
    Руса 24 августа 2020 в 14:15

    Лукашенко правильно поступает, граница с Евросоюзом должна быть
    на замке, чтобы у западных “партнеров” не возникло желание
    поступить, как в США, когда Вашингтон отправил в Венесуэлу
    боевиков и прочих бандитов под руководством своих силовиков для свержения Мадуро.

    Ответить
    2
  • 8534 7560
    Валерий 24 августа 2020 в 15:27

    Судя по тому, как либеральные СМИ стонут в экстазе,обсасывая тему появления Лукашенко с автоматом, “европейские ценности” еще долго не отстанут от Белоруссии.

    Ответить
    2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)