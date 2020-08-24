Как Европа будет захватывать Беларусь. Чего боится Лукашенко?
09:57. 24 августа 2020 332 просмотра 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменять то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого.
Цель протестов – это уничтожить советскую белорусскую экономику. Об этом заявила сама Тихановская.
А кто тогда украинской армии будет беприпасы и технику поставлять и ремонтировать, гсм продавать по умеренным ценам? А если война? Американцам это точно не выгодно. А чтобы русофобию народа наращивать, война и революция не нужна. Идеи ВКЛ и Речи Посполитной сми и так успешно навязывают. У меня есть теория, что Белоруссию, как когда то Чехию Гитлеру, планируют отдать Украине без боя вместе с неразрушенной промышленностью. Когда надо будет, и момент ещё не настал. Заваруха инициатива Польши, им надо схарчить Белоруссию. Поляки выбрали момент , что Трампу и вообще США сейчас не до Украины. Трамп то вообще ей не интересовался.
Лукашенко сбрил усы.
Всем кранты
https://www.youtube.com/watch?v=V0A0ZWI1Te0
Лукашенко правильно поступает, граница с Евросоюзом должна быть
на замке, чтобы у западных “партнеров” не возникло желание
поступить, как в США, когда Вашингтон отправил в Венесуэлу
боевиков и прочих бандитов под руководством своих силовиков для свержения Мадуро.
Судя по тому, как либеральные СМИ стонут в экстазе,обсасывая тему появления Лукашенко с автоматом, “европейские ценности” еще долго не отстанут от Белоруссии.
Средства Массовой Иудизации поноют и заткнутся… НИКТО НЕ ПОДУМАЕТ напасть на союзника России…
Это смотря что понимать под словом “нападать”. Вы что, не понимаете, что информационная накачка в СМИ и майданы это новый способ ведения войны ???