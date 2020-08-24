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Цензура корпораций: ВКонтакте будет бороться с проявлениями сексизма и гомофобии

15:04. 24 августа 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

«ВКонтакте» начала тестирование нейросети, которая будет распознавать комментарии с элементами ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других оскорблений на почве нетерпимости.

«Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний», – рассказали в соцсети.

Так, чтобы усилить модерацию по теме языка ненависти и обучить искусственный интеллект, «ВКонтакте» добавила новую категорию жалоб – «Враждебные высказывания». Она позволит точнее откалибровать уже существующие инструменты и собрать набор данных для новых решений на основе нейросетей. Кроме того, модераторы соцсети проводят проактивный внутренний мониторинг, в частности с помощью механизмов автоматического поиска, технологии цифровых отпечатков и нейронных сетей.

Источник: ТАСС

Комментарий редакции проекта «Научи хорошему»:

На текущий момент наш проект не может публиковать видеообзоры по теме противодействия пропаганде извращений в наших же группах в Инстаграме и Фейсбуке (примеры таких видеороликов прикреплены ниже), так как эти посты там сразу блокируют за «нарушение правил соцсети», а сообщество получает предупреждение с дальнейшим ограничением на распространение материалов, что проявляется в резком падении охвата.

Социальная сеть ВКонтакте идёт по тому же пути. Уже запрещена любая критика существующей системы массовой вакцинации – за что наша группа ВК подвергнута цензуре. Подробности здесь.

Следующим шагом планируется запрет критики ЛГБТ, феминизма, сексизма и прочих социально-опасных явлений – по существу, будут созданы идеальные условия для пропаганды всех этих извращений и отклонений под прикрытием «толерантности», а всем тем, кто будет выступать против, будут грубо затыкать рот за «враждебные высказывания».

Распространяйте правду – противодействуйте цензуре!

Дополнительные материалы по теме:

Примеры видеороликов, которые уже запрещены к распространению в Фейсбуке и Инстаграме:

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/dTN5kqVChYM/

Метки: Интернет, технологии, цензура

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