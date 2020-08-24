Белоруссия призывает военных из запаса и приводит воинские части в высшие степени боеготовности

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, в рамках которой могут призвать некоторых военнослужащих из запаса.

В ведомстве планируют оценить способность солдат «выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке».

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности», — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал проведение комплексного тактического учения с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Это решение в Минске объяснили вмешательством извне во внутренние дела страны.

В субботу президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики. По его словам, противники пытаются «сломать» и «запугать» изнутри, а также открыто угрожают «с той стороны границы».

Глава государства напомнил, что в Гродненскую область перебросили десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты «Точка-У», РСЗО «Полонез» и ЗРК С-300.

Приведение Вооруженных сил в полную боевую готовность и перемещение войск на западное направление президент назвал «самым серьезным решением за четверть века».

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