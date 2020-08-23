Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Величко М.В. Беседы в “Тандеме Поколений”. Психология Часть 6. Крым

20:18. 23 августа 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z0nMTZYW3V8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Величко М.В. Беседы в "Тандеме Поколений". Часть 2. Крым
Величко М.В. Беседы в "Тандеме Поколений". Часть 3. Крым
Величко М.В. Беседы в "Тандеме Поколений". Психология Часть 5. Крым
Идеалы и Цели: Судьба и “Золотой Ключик” методологии
..., ведущего с нами воспитательную беседу?[2] На «объективность Добра... в соборности и в тандеме\политандеме не могут участвовать ...либо демона. НаприМѣр, в беседе между людьми это проявляется так... кино” - Ленин). В беседе человек вместе с лексикой воспроизводит...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
...людьми бесполезно проводить разъяснительные беседы. Вот работать с ...как Киев и Москва вели эти переговоры.Главы МИД...власти в пользу нынешнего тандема Захарченко-Пушилин. Поэтому их...электрические подводные лодки нового поколения. Береговые части получили около...
Олег Крышталь: «Богатство человека должно измеряться не деньгами, а количеством нейронных связей»
...важных научных открытий. В тандеме с коллегами он нашел...вами сейчас находимся и беседуем. По испытываемым ощущениям моменты...Когда я был ребенком, вел себя несдержанно и начинал ...существу, а также – будущим поколениям. Наличие такого опыта автоматически ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)