Сводки от ополчения Новороссии 23 августа 2020
- 07:30 На пути к большой войне: «План Б и ещё 19 планов Украины по Донбассу» (ВИДЕО).
- 06:00 Кровавая карма: смерть настигает военных ВСУ и нацгвардии (ФОТО).
- 03:00 Карателя-гея затравили в новой бригаде и нашли мёртвым: сводка с фронтов ЛНР.
На пути к большой войне: «План Б и ещё 19 планов Украины по Донбассу» (ВИДЕО)
Соблюдается ли перемирие на Донбассе, объявленное в конце июля? На этот вопрос Геннадию Дубовому, военкору и ветерану ополчения ДНР, ответил военный эксперт Андрей Марочко.
После вступления дополнительных мер в силу, по словам полковника Народной милиции в запасе, действительно в республике стало тише. На некоторых участках огонь прекратился и вовсе. Однако полного перемирия там нет.
«Украинская армия как вела обстрелы по территории Республики и по её защитникам, так и продолжает это делать», — сказал Марочко.
Один из таких обстрелов привёл к гибели бойца ЛНР. Как рассказал ветеран Вооружённых сил, украинский снайпер застрелил 27-летнего Владислава Матузова. Это произошло 15 августа. А через четыре дня парня похоронили в Стаханове. Товарищи погибшего попросили прощения у него и у близких Владислава, что не уберегли.
«Перемирие не работает», — горько заметил Марочко.
Даже напротив. Противник возводит фортификационные сооружения на линии боевого соприкосновения. Марочко не исключил того, что возможна активизация разведывательно-диверсионных групп.
«Исходя из практики предыдущих лет самый распространённый вид деятельности — это снайперы и ДРГ противника как раз во времена вот таких затиший и перемирий», — пояснил полковник.
Самыми сложными участками остаются Фрунзе и Желобок — на славяносербском и Калиново и Золотое-4, Золотое-5 — на попаснянском направлении.
«Светлодарскую дугу тоже никто не отменял. Там никогда не было тихо», — добавил Марочко.
Любое обострение на Украине или какие-то политические нюансы могут сказаться на ситуации в Донбассе. По мнению Марочко, для отвлечения внимания от украинского кризиса они могут использовать локальные конфликты. Мол, «не время обсуждать такие сложные вопросы, когда у нас идёт война».
«На Украине сейчас катастрофическое положение в экономике. Зеленский полностью не справляется с поставленными на него задачами. Также все уже прекрасно поняли, что это марионетка Вашингтона и ничего хорошего от него не стоит ждать», — подчеркнул представитель ЛНР.
«Это всегда так поступала Украина. Так и будет поступать», — уверен он.
Что Вашингтон скажет, то Зеленский и сделает. Отсюда — и «план Б, и ещё 19 планов, которые они разработали». Марочко не исключил того, что боевые действия могут возобновиться с новой силой.
«Вполне возможен большой локальный конфликт, но сразу хочу отметить, что это уже будет война не 2014 года.
Поскольку Народная милиция Республики уже очень сильно, скажем так, шагнула вперёд. Они действительно смогут остановить наступающие войска противника на рубежах.
Плюс к тому же не стоит забывать, что у нас уже очень много граждан Российской Федерации — и братская Россия не даст нас в обиду.
Поскольку здесь уже на территории Донбасса проживают граждане её страны», — подытожил он.
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Кровавая карма: смерть настигает военных ВСУ и нацгвардии (ФОТО)
В июле 2020 года личный состав ВСУ и НГУ понес ощутимые потери среди личного состава. Так, за месяц ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» лишилась как минимум 12 человека в виде «груза 200», и ещё около 50 человек в виде «груза 300».
Из числа «груза 200» военнослужащих ВСУ и НГУ точно были установлены следующие лица:
05.07.2020 — Савун Артем Леонидович, 2000 г. р., солдат, стрелок-зенитчик зенитной ракетно-артиллерийской батареи 57-й ОМПБр. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Николаев, Николаевской области остались мать и трое братьев.
06.07.2020 — Крашаниця Олег Борисович, 1967 г. р., подполковник, офицер инженерного обеспечения ООСН «Азов» НГУ. С 2015 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате сердечного приступа. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Павлоград, Днепропетровской области остались жена и дети.
08.07.2020 — Шило Олег Олегович, 1991 г. р., солдат, стрелок-помощник гранатометчика 30-й ОМБр. С 2019 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Киев, Киевской области остались мать, сестра и отчим.
10.07.2020 — Матвеев Тарас Тарасович, 1989 г. р., лейтенант, Герой Украины (посмертно), командир взвода 24-й ОМБр. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Жидачов, Львовской области остались родители.
13.07.2020 — Чумаченко Евгений Александрович, 1988 г. р., солдат, военнослужащий 79-й ОДШБр. С 2018 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Измаил, Одесской области остались жена и двое детей.
13.07.2020 — Красногрудь Дмитрий Анатольевич, 1978 г. р., лейтенант, командир разведвзвода 137-го ОБМП 35-й ОБрМП. С 2015 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в «серой» зоне вблизи пгт. Зайцево, на горловском направлении, в результате подрыва на мине (получил многочисленные осколочные ранения, от которых погиб на месте). На родине «героя и защитника незалежной» в г. Харьков, Харьковской области остались родители, жена и двое сыновей.
13.07.2020 — Ильин Николай, 1984 г. р., сержант, военный медик 137-го ОБМП 35-й ОБрМП. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» г. Белая Церковь, Киевской области остались родители.
13.07.2020 — Журавль Ярослав Сергеевич, 1980 г. р., сержант, командир боевой машины — командир 3-го разведывательного отделения разведвзвода 137-го ОБМП 35-й ОБрМП. С 2015 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в с. Андреевка (Верхнеднепровский район) Днепропетровской области остались родители, жена и две дочери.
20.07.2020 — Кравченко Василий Сергеевич, 1994 г. р., старший матрос, старший стрелок десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го ОБМП. С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил вблизи пос. Шумы в виде пули (как пишут «захысныки», пуля была «снайперской»). На родине «героя и защитника незалежной» в г. Изяслав, Хмельницкой области остались родители, сестра и жена.
21.07.2020 — Козий Артем Евгеньевич, 2001 г. р., матрос, военнослужащий 1-го ОБМП 36-й ОБрМП. С 10.06.2020 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Южноукраинск, Николаевской области остались родители и сестра.
23.07.2020 — Воронский Михаил Михайлович, 1966 г. р., солдат, водитель-электрик артиллерийского подразделения 44-й ОАБр. В период 1984–1986 участвовал в войне в Афганистане. Активный участник т. н. «Революции Достоинства», 8-я «Афганская» сотня. Волонтер. В феврале 2020 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде выстрела в голову в результате неосторожного обращения с оружием. На родине «героя и защитника незалежной» в с. Добривляны (Залещицкий район), Тернопольской области остались жена и дети.
27.07.2020 — Черевко Олег, 1991 г. р., старший солдат, военнослужащий зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона ОЗСпП «АЗОВ» НГУ. С 2015 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Так, 21.07.2020 года, находясь в Запорожье в служебной командировке, вечером возле супермаркета по ул. Космической вступился за девушек, к которым приставал незнакомый мужчина. В результате завязавшейся драки — «боевой опыт» по отстрелу гражданского населения Донбасса не помог «херою»… Вследствие тяжелой травмы (перелом основания черепа) Олег Черевко несколько дней находился в коме, после чего скончался (в итоге кровавая карма таки настигла «захысныка»). На родине «героя и защитника незалежной» в г. Запорожье, Запорожской области остались родители.
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Константин Романов, специально для «Русской Весны»
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Карателя-гея затравили в новой бригаде и нашли мёртвым: сводка с фронтов ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.
Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне «ООС», продолжают нести небоевые потери. От источников в соединениях ОТГ «Север» нам стало известно об очередном случае гибели украинского боевика по вине сослуживцев. События произошли в одном из подразделений 14-й бригады ВСУ под командованием военного преступника Войченко. 20 августа, из-за моральных притязаний сослуживцев, покончил жизнь самоубийством старший сержант Фицик.
Поводом для сведения счетов с жизнью послужили моральные унижения военнослужащего из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Не выдержав постоянных унижений, в том числе с применением физической силы, старший сержант Фицик совершил акт суицида.
Ранее военнослужащий семь месяцев выполнял боевые задачи в составе 93-й бригады ВСУ, где о его ориентации знали, но не предавали значения. После ротации Фицик изъявил желание остаться в зоне карательной операции в составе вновь прибывшей 14-й бригады ВСУ.
Сотрудниками ВСП, на основании статьи 120 УК Украины, в отношении трех сослуживцев умершего боевика возбуждено уголовно дело по факту его доведения до самоубийства.
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Данное происшествие не стало последним трагическим событием на почве сексуального характера в бригаде Войченко. Как нам стало известно, вчера в подразделении 1-го механизированного батальона произошли кровавые разборки между офицерами батальона. Капитан Попович из пистолета ПМ застрелил заместителя начальника полевого узла связи старшего лейтенанта Рудика. Поводом для расправы стал любовный роман между супругой капитана и ее начальником, старшим лейтенантом Рудиком. Со слов сослуживцев, Попович узнал об измене супруги накануне убытия в зону карательной операции, а после прибытия на Луганщину постоянно находился в алкогольном опьянении и грозился убить старшего лейтенанта.
В настоящее время командование бригады, учитывая обстоятельства, повлекшие убийство офицера, пытается преподнести трагические события как самоубийство. Факт сокрытия преднамеренного убийства подтверждается и докладом командира 14-й бригады Войченко в вышестоящий штаб о самоубийстве старшего лейтенанта Рудика.
Однако следователи ВСП не спешат верить в самоубийство военнослужащего, основным фактом, вызывающим сомнения, является то, что офицер во время якобы самоубийства применил приспособление для бесшумной стрельбы.
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Командир 30-й бригады военный преступник Гараз, следуя принципам своего алчного характера, организовал в своем подразделении рабовладельческую колонию.
По имеющейся у нас информации, по указанию Гараза командиры батальонов еженедельно в порядке очередности выделяют десять военнослужащих в распоряжение главы крестьянско-фермерского хозяйства «Березка» в н. п. Троицкое. В обязанности военнослужащих, отправленных на «оказание помощи» сельскому производству, входит сбор бахчевых культур арбузов и дынь для их дальнейшей реализации на рынках Луганской области.
За оказание физической помощи руководитель фермерского хозяйства Авраменко еженедельно перечисляет на счет жены военного преступника Гараза по пятнадцать тысяч гривен. Несмотря на тяжелые условия труда, недовольных среди «защитников» Украины нет, Гараз своим работникам сохраняет все боевые выплаты, боевики получают незаслуженные денежные средства при отсутствии угрозы жизни и здоровья.
По имеющимся данным, сотрудниками СБУ проводятся оперативные мероприятия по сбору доказательной базы по всем фактам превышения служебных полномочий военным преступником Гаразом за все время пребывания в зоне карательной операции.
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