Сводки от ополчения Новороссии 23 августа 2020

Соблюдается ли перемирие на Донбассе, объявленное в конце июля? На этот вопрос Геннадию Дубовому, военкору и ветерану ополчения ДНР, ответил военный эксперт Андрей Марочко.

После вступления дополнительных мер в силу, по словам полковника Народной милиции в запасе, действительно в республике стало тише. На некоторых участках огонь прекратился и вовсе. Однако полного перемирия там нет.

«Украинская армия как вела обстрелы по территории Республики и по её защитникам, так и продолжает это делать», — сказал Марочко.

Один из таких обстрелов привёл к гибели бойца ЛНР. Как рассказал ветеран Вооружённых сил, украинский снайпер застрелил 27-летнего Владислава Матузова. Это произошло 15 августа. А через четыре дня парня похоронили в Стаханове. Товарищи погибшего попросили прощения у него и у близких Владислава, что не уберегли.

«Перемирие не работает», — горько заметил Марочко.

Даже напротив. Противник возводит фортификационные сооружения на линии боевого соприкосновения. Марочко не исключил того, что возможна активизация разведывательно-диверсионных групп.

«Исходя из практики предыдущих лет самый распространённый вид деятельности — это снайперы и ДРГ противника как раз во времена вот таких затиший и перемирий», — пояснил полковник.

Самыми сложными участками остаются Фрунзе и Желобок — на славяносербском и Калиново и Золотое-4, Золотое-5 — на попаснянском направлении.

«Светлодарскую дугу тоже никто не отменял. Там никогда не было тихо», — добавил Марочко.

Любое обострение на Украине или какие-то политические нюансы могут сказаться на ситуации в Донбассе. По мнению Марочко, для отвлечения внимания от украинского кризиса они могут использовать локальные конфликты. Мол, «не время обсуждать такие сложные вопросы, когда у нас идёт война».

«На Украине сейчас катастрофическое положение в экономике. Зеленский полностью не справляется с поставленными на него задачами. Также все уже прекрасно поняли, что это марионетка Вашингтона и ничего хорошего от него не стоит ждать», — подчеркнул представитель ЛНР.

«Это всегда так поступала Украина. Так и будет поступать», — уверен он.

Что Вашингтон скажет, то Зеленский и сделает. Отсюда — и «план Б, и ещё 19 планов, которые они разработали». Марочко не исключил того, что боевые действия могут возобновиться с новой силой.

«Вполне возможен большой локальный конфликт, но сразу хочу отметить, что это уже будет война не 2014 года.

Поскольку Народная милиция Республики уже очень сильно, скажем так, шагнула вперёд. Они действительно смогут остановить наступающие войска противника на рубежах.

Плюс к тому же не стоит забывать, что у нас уже очень много граждан Российской Федерации — и братская Россия не даст нас в обиду.

Поскольку здесь уже на территории Донбасса проживают граждане её страны», — подытожил он.

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