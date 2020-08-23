“Никаких цветных революций не было и не будет”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир”
13:19. 23 августа 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврора
Тайм-коды
0:48-46:23 – о Троцком, троцкизме, мировой и перманентых революциях и троцкизме Хрущева
46:25-1:08:12 – о польском национализме и его истоках, об американских доктринах и идиотах во власти, католическом духовенстве и идеях экуминизма
1:08:21-1:22:52 – о сумасшествии жены Андропова, его образовании, интеллектуализме и теоретической \
Тайм-коды
0:48-46:23 – о Троцком, троцкизме, мировой и перманентых революциях и троцкизме Хрущева
46:25-1:08:12 – о польском национализме и его истоках, об американских доктринах и идиотах во власти, католическом духовенстве и идеях экуминизма
1:08:21-1:22:52 – о сумасшествии жены Андропова, его образовании, интеллектуализме и теоретической \