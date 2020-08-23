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“Никаких цветных революций не было и не будет”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир”

13:19. 23 августа 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврора
Тайм-коды
0:48-46:23 – о Троцком, троцкизме, мировой и перманентых революциях и троцкизме Хрущева
46:25-1:08:12 – о польском национализме и его истоках, об американских доктринах и идиотах во власти, католическом духовенстве и идеях экуминизма
1:08:21-1:22:52 – о сумасшествии жены Андропова, его образовании, интеллектуализме и теоретической \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eVYqaM0_X2g

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