«Наши действия могут быть представлены как геноцид», — министр обороны РБ рассказал о реальных угрозах

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин опасается, что действия силовиков «по стабилизации обстановки» в стране могут быть использованы «внешними силами и политическими оппонентами в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путем».

Напомним, два дня на стабилизацию силовому блоку РБ были даны президентом Лукашенко.

Хренин свои предположения высказал на совещании в присутствии президента.

«Исходя из динамики развития обстановки нельзя исключить, что в дальнейшем деструктивные силы могут попытаться осуществить захват власти путём провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия. Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших наших соседей», — заявил Хренин.

Глава военного ведомства, вероятно, имеет в виду Литву, ведь белорусов десятилетиями убеждали в том, что они литвины и европейцы. Делали это те же силы, которые внушали украинцам их принадлежность к «семье европейских народов».

По мнению министра обороны, свой вклад в дестабилизацию обстановки могут внести «деструктивные силы, курируемых спецслужбами стран Запада», которые как легальными, так и нелегальными способами могут попытаться проникнуть в Белоруссию «путём просачивания через западную границу».

«В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путём, в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы», — опасается министр.

Он добавил, что для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединённых Штатов, недавно переброшенные из Германии на авиационную базу Ласк в Польше.

Отдельно он подчеркнул, что подлётное время к госгранице РБ составляет около 22 минут.

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