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Марш против Лукашенко в Минске. 23.08.2020

16:25. 23 августа 2020 115 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Марш против Лукашенко в Минске 23.08.2020



Подробнее напишу вечером как до компа доберусь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6117888.html

Метки: белоруссия, Видео, Минск

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1805 1601
    Александр 23 августа 2020 в 19:33

    20-25 тысяч человек (“Гисметео” запугал сильным дождём). “Эхо Москвы” напишет – 100. 1-2 часа ходили от площади к площади по кругу (на видео видно – туда-сюда). Затем некоторая часть (5-8 тыс. чел.) отправились к стелле “Минск – город герой”. “Верым, можам, пераможам!“. Реакция милиции: “Спасибо, что не нарушаете порядок! Не ходите, пожалуйста, по газонам”. Разошлись. Я думаю, даже немцы были бы в шоке от такого “насилия”. Очень позитивно. Пока все.
    Вскоре “Ковид-19″ начнётся по новой, а то про него как-то все “забыли”.

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    1
  • 8321 3923
    Николай 23 августа 2020 в 19:45

    Видимо у организаторов ещё денежки есть. Ну и ладно, пусть люди подработают.

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