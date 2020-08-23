Марш против Лукашенко в Минске. 23.08.2020
16:25. 23 августа 2020 115 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Марш против Лукашенко в Минске 23.08.2020
Подробнее напишу вечером как до компа доберусь.
Подробнее напишу вечером как до компа доберусь.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6117888.html
20-25 тысяч человек (“Гисметео” запугал сильным дождём). “Эхо Москвы” напишет – 100. 1-2 часа ходили от площади к площади по кругу (на видео видно – туда-сюда). Затем некоторая часть (5-8 тыс. чел.) отправились к стелле “Минск – город герой”. “Верым, можам, пераможам!“. Реакция милиции: “Спасибо, что не нарушаете порядок! Не ходите, пожалуйста, по газонам”. Разошлись. Я думаю, даже немцы были бы в шоке от такого “насилия”. Очень позитивно. Пока все.
Вскоре “Ковид-19″ начнётся по новой, а то про него как-то все “забыли”.
А сколько подошло к резиденции ? только что СМИ показали видео – шёл от приземлившегося вертолёта в бронике и с АКС-74У, без магазина, в руках.
Видимо у организаторов ещё денежки есть. Ну и ладно, пусть люди подработают.