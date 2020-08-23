Лукашенко прилетел во Дворец независимости с автоматом
20:19. 23 августа 2020 179 просмотров 11 коммент. Опубликовал: Русофил
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Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.
А жорики пиз-дел что в резиденции девочек в кружевных трусиках насиловал с АКС.
Ну так он как президент так и главнокомандующий, хочет – пистолет за пояс засунет, а хочет так и автомат через плечо, делов-то, мало автоматов в армии что-ли?
А девочек да ещё и в резиденции да и насиловать? Он же не маньяк наверное, да и зачем ему кого-то насиловать? желающие всегда найдутся, а ведь есть ещё и родственники, и семья, и обычная человеческая порядочность, разве нет? Или же если цветная революция, то цветные трусики должны заслонять всё остальное? Хотя для молодёжи есть и цветные трусики и всё что и должно быть у молодёжи, но вот Лукашенко наверное уже вышел из этого возраста? или кто-то думает что президент может остаться с детскими мозгами? Но то есть отражение из мозгов дурных, и это навязывается дурням как само собой разумеющееся. Для подростка недоумка – это само собой разумеется, но ведь президент давно не подросток раз, и вряд ли был когда-нибудь недоумком. Или нет?
Могу с Вами не согласиться. Девочки должны сидеть во Дворце Независимости а не в резиденции.
Ваша поддержка жориков говорит об обратном. Во дворце девочки обязаны быть в трусиках.
Они уже не в том возрасте чтобы ходить без них. И только дурни без мозгов могут об этом навязывать недоумкам.
Думаю, наличие или отсутствие трусиков никак не связано с насилием и с сидением в каком-то месте. Трусики – отвлекающий манёвр, и насилие на площадях и на майданах никак с ними не связано. Просто есть вещи, которые сильно привлекают или отвлекают внимание, это используется и в рекламах, и в желаниях очернить кого-либо в том числе и президента, особенно если такая задача поставлена. Но за лозунгами и рекламой стоит всё-таки думать и головой, а не тем что есть в трусиках.
Видите ли Сярожа. Место – это очень важно когда жорики говорят про резиденцию.
А если тупая мазута будет угрожать, то она сожрет трусики под всеобщий рогот.
Вы не находите это смешным ?
спектакль чистой воды,не получат жиды власть в РБ.
Согласен с вами, лапонька.
Власть в РБ полностью вся у жидов.
Поэтому получить им ее невозможно.
Наливай.
так это ты с жидами ВКЛ от власти отгонял?
Я их не отгонял. Я их принимал.
Не получат.
Жиды власть не получат а беларусы не получат еду.
Не будьте таким мужланом. Войдите в нее ( положение )
В Белоруссии еды столько, что ее не нужно получать.