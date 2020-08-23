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Лукашенко прилетел во Дворец независимости с автоматом

20:19. 23 августа 2020 179 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1qf8zTexCI4&feature=emb_logo

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4965 3341
    малыш 23 августа 2020 в 20:29

    А жорики пиз-дел что в резиденции девочек в кружевных трусиках насиловал с АКС.

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  • 4307 2935
    Сергей 23 августа 2020 в 20:34

    Ну так он как президент так и главнокомандующий, хочет – пистолет за пояс засунет, а хочет так и автомат через плечо, делов-то, мало автоматов в армии что-ли?
    А девочек да ещё и в резиденции да и насиловать? Он же не маньяк наверное, да и зачем ему кого-то насиловать? желающие всегда найдутся, а ведь есть ещё и родственники, и семья, и обычная человеческая порядочность, разве нет? Или же если цветная революция, то цветные трусики должны заслонять всё остальное? Хотя для молодёжи есть и цветные трусики и всё что и должно быть у молодёжи, но вот Лукашенко наверное уже вышел из этого возраста? или кто-то думает что президент может остаться с детскими мозгами? Но то есть отражение из мозгов дурных, и это навязывается дурням как само собой разумеющееся. Для подростка недоумка – это само собой разумеется, но ведь президент давно не подросток раз, и вряд ли был когда-нибудь недоумком. Или нет?

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    1
    • 4965 3341
      малышСергей 23 августа 2020 в 20:49

      Могу с Вами не согласиться. Девочки должны сидеть во Дворце Независимости а не в резиденции.
      Ваша поддержка жориков говорит об обратном. Во дворце девочки обязаны быть в трусиках.
      Они уже не в том возрасте чтобы ходить без них. И только дурни без мозгов могут об этом навязывать недоумкам.

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      1
      • 4307 2935
        Сергеймалыш 23 августа 2020 в 21:24

        Думаю, наличие или отсутствие трусиков никак не связано с насилием и с сидением в каком-то месте. Трусики – отвлекающий манёвр, и насилие на площадях и на майданах никак с ними не связано. Просто есть вещи, которые сильно привлекают или отвлекают внимание, это используется и в рекламах, и в желаниях очернить кого-либо в том числе и президента, особенно если такая задача поставлена. Но за лозунгами и рекламой стоит всё-таки думать и головой, а не тем что есть в трусиках.

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        • 4965 3341
          малышСергей 23 августа 2020 в 21:35

          Видите ли Сярожа. Место – это очень важно когда жорики говорят про резиденцию.
          А если тупая мазута будет угрожать, то она сожрет трусики под всеобщий рогот.
          Вы не находите это смешным ?

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  • 11888 9758
    марина 23 августа 2020 в 20:48

    спектакль чистой воды,не получат жиды власть в РБ.

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    1

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