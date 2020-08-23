Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли
13:19. 23 августа 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Источник: ria.ru
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.
Между двумя странами существуют разногласия по вопросу конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии, на основании декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии. По оценке княжества, действия бывшей Чехословакии были необоснованными, поскольку декреты должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.
Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров территории, что превышает нынешнюю территорию княжества в десять раз. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
«Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема», — заявила изданию глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.
Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек огласил предварительную позицию страны, отметив, что дело не должно слушаться в ЕСПЧ, так как суд не рассматривает вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.
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Источник: https://nstarikov.ru/lihtenshtejn-potreboval-u-chehii-konfiskovannye-posle-vojny-zemli-118452