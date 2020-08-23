Лицемерие по-европейски

По данным МВД Беларуси, за время протестных акций, которые прошли в Минске и других городах, пострадали больше 120 их сотрудников, возбуждено более 20 уголовных дел за наезды на работников ГАИ.

Начнем с тезиса о «насилии против мирных протестующих». Это сегодня – главный «козырь» Запада против Лукашенко. Но все мы помним телевизионные кадры, которые телеканалы транслировали из Минска во время демонстраций протестов. На них было отчетливо видно, что милиция и белорусский ОМОН вовсе не нападали на тех, кто протестовал мирно, но жестко реагировали, когда группы крепких молодых людей с палками, камнями и кусками железной арматуры атаковали стражей порядка и бросали бутылки с зажигательной смесью. Понятно, что в такой суматохе порой могло достаться и тем, кто на ОМОН не нападал. А как разобраться в жарком хаосе уличных схваток, которые провоцировались умышленно?

Главы государств и правительств ЕС осудили «насилие против мирных протестующих в Белоруссии» и потребовали независимого и транспарентного расследования . Как сообщает ТАСС, о санкциях заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии. Санкции будут направлены против конкретных лиц, а не против простых граждан этой республики, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Никогда не поверю, что это была мирная акция», – заявил агентству Sputnik боец белорусского ОМОНа Дмитрий, комментируя поведение демонcтрантов в Минске 9 августа. – В них никто не стрелял, не бил. Мы приехали закрывать людей. Бойцы внутренних войск стояли, падали… В нас летели коктейли Молотова, брусчатка летела.



Ломали брусчатку надвое и бросали. Бутылки летели, мусорки скручивали и в нас запускали… Если загуглить в интернете, кем нас только не называют, даже фашистами, а вы видели тех бойцов, солдат, которые получили травмы, которые сейчас лежат в госпиталях со сломанными руками? А сотрудники ГАИ, которых сбивали машинами, у которых сломаны ноги? Это нормально? Это мирная акция, по-вашему?».

Получается, что оппозиция умышленно сама провоцировала нападения в Минске, специально для того, чтобы потом обвинить Лукашенко в «насилии» и «жестокости».

Задолго до нынешних протестов при помощи западных инструкторов готовились отряды боевиков, которых потом задействовали в ходе демонстраций. Обычная практика всех «цветных революций»: самим устроить провокацию, а затем обвинить в этом власть.

И тут следует сразу отметить, что в случаях нападений на правоохранителей точно так же, как в Белоруссии, полиция поступала и поступает во всех странах мира, без исключения. В том числе и в самых, что ни на есть «демократических» государствах Евросоюза. Все мы помним, как жестко и без церемоний разгоняли в Париже и других городах Франции демонстрации «желтых жилетов».



Полиция использовала слезоточивый газ, резиновые дубинки, вела стрельбу резиновыми пулями, применяла водометы и светошумовые гранаты. Множество человек из числа демонстрантов получили ранения, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, жертвами в ходе волнений стали 11 человек. (А в Минске был убит один человек, да и то до сих пор не ясно, кем).

Ну и что? Кто-нибудь в ЕС потребовал немедленного введения против Франции санкций? Призывал наказать тех, кто приказывал применить силу против «мирно протестовавших» за свои права французских граждан в желтых жилетах? Да ничего подобного! Никому в Европе такое и в голову не придет.



А почему? Да по той простой причине, что это там – обычное дело. Во всех странах Европы органы охраны порядка имеют полное право применять силу против тех, кто не подчиняется распоряжениям законной власти.

Сотни убитых в США

А если мы перенесемся в «цитадель демократии» – в США, то увидим вообще вопиющую картину. Там от рук полиции ежегодно гибнут сотни американских граждан. Так, по данным американских СМИ, за последние 13 лет от рук полицейских в США погибли более 5000 человек. Чаще всего гибнут представители темнокожего населения и выходцы из латиноамериканских стран.

Согласно исследованиям американской антирасистской организации Malcolm X Grossroots Movement (MXGM), в США от действий правоохранительных органов каждые 28 часов погибает один темнокожий гражданин. Ну, и что? Кто-нибудь обвинил США в полицейском произволе, потребовал немедленного введения против Вашингтона санкций?

Правда, в последнее время за океаном спохватились. После жестокого убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда там вспыхнули расовые волнения, и только тогда в США громко заговорили о жестокости и произволе полиции. Сами полицейские стали каяться и даже становиться на колени перед протестантами.

Правда, это вовсе не привело к снижению числа гибнущих на улицах американских городов. А когда туда для обуздания бунтующих стали вводить солдат и национальную гвардию, никто за рубежом, в том числе в так радеющем о правах человека ЕС, и не подумал о том, чтобы обвинить американские власти в жестокости, в использовании военнослужащих против своего народа, в «неправомерном насилии».



Ругали за это Трампа, однако это делали в самих США демократы в связи с внутренними разборками накануне выборов. Что, как говорится, уже совсем другая история.

Двойные стандарты

Другими словами, применять силу против нарушающей законы толпы в Европе и в США органам правопорядка можно, а вот в Белоруссии, как считают западные защитники прав человека, категорически нельзя. И в Киеве Януковичу этого делать было нельзя и всем известно, чем это не только для него, но для всей Украине закончилось.

В США и в Европе применение против агрессивно настроенной толпы, нападающей на полицию, слезоточивого газа и резиновых пуль – обычное дело, а вот в Белоруссии, по их логике, это – недопустимая жестокость и произвол властей.

Причем Запад считает себя вправе на основании таких выводов требовать немедленного отстранения от власти президента, за которого на выборах только что проголосовало более 80% избирателей.

При этом Запад объявил, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, а на самом деле победил вовсе не Александр Лукашенко, а его соперник – Светлана Тихановская. Но на каком основании он так считает? А просто потому, что об этом заявили те, кто на выборах Лукашенко проиграл.



А разве в США, когда победил Трамп, проигравшая сторона не твердила, что он выиграл выборы незаконно? Почему тогда этим беззаконием не возмутился ЕС? Почему не стал протестовать против вопиющего попрания прав граждан США? Почему не потребовал введения против Вашингтона санкций?

Ну, а в Белоруссии, кто-нибудь голоса пересчитывал? Нет! Оппозиция этого и не требует, а заявляет, что нужны новые выборы, разумеется, под контролем Запада. А почему не требует пересчета? Да потому, что пересчет все равно покажет, что победил Лукашенко. Потому что любому понятно, что сфальсифицировать такой огромный разрыв между победителем и проигравшим (80-10) совершенно невозможно. Это не под силу даже такому «диктатору», каковым окрестили Лукашенко на Западе.

Так почему Тихановская?

Сегодня там уже готовы даже признать президентом Белоруссии домохозяйку Тихановскую и требуют от Лукашенко немедленно передать оппозиции власть. Но на каком основании? Кто-нибудь до выборов слышал о таком политике, как Тихановская? Она была главой оппозиционной партии?



Нет. Видным теоретиком оппозиции? Вовсе нет. Может, пострадала от власти, как оппозиционер? И такого в ее биографии не случилось. Чем же она вообще тогда отличилась по жизни? Какими достижениями? Тем, что была женой кандидата, которого за махинации посадили в тюрьму? Но разве это достаточное основание для того, чтобы стать во главе современного государства?

А ведь, если поставить Тихановскую и Лукашенко рядом, как ставят на ТВ рядом во время дебатов претендентов на пост президента в США, то сразу любому будет видно, что батька наголову превосходит ее и энергией, и харизмой, и даже красноречием. Не говоря уж об огромном опыте руководителя.

Опыте, который он приобрел за годы своего правления, превратив Белоруссию – страну, которая не может похвастаться своими богатыми природными ресурсами, в стабильное и благополучное государство с твердыми социальными гарантиями для населения. В страну, где нет олигархов, где сохранилось многое из того позитивного, что было в прежнем СССР.

Ах, за Тихановскую проголосовали только потому, что лишь бы не голосовать за Лукашенко, твердит оппозиция? Да, но это вы только предполагаете, а ведь никаких очевидных и конкретных доказательств этого нет.



И тогда возникает вполне обоснованное подозрение, что вся эта нынешняя «буча» в Белоруссии – вовсе не спонтанное «возмущение» белорусов коварным и всем уже надоевшим Лукашенко, будто бы нагло подделавшим результаты выборов, а потом «зверски» расправившимся с «мирными манифестантами», а нечто совсем другое. Что же?

Кто стоит за протестами

«Нет сомнений, кто истинный устроитель многодневного протеста, – заявил, комментируя ситуацию в Белоруссии учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. – И работает по тем же лекалам, что и в десятке других стран до Белоруссии. Но ни одна иностранная спецслужба, даже такая искушённая в переворотах, как ЦРУ, не смогла бы организовать столь подготовленное мероприятие без поддержки внутри страны.



По количеству людей на улицах, по изготовленным промышленным способом флагам и лозунгам, по уровню координации мы понимаем, что такая поддержка есть».

Другой вопрос, как Александр Лукашенко допустил наличие такой поддержки? Это вопрос и политический, и управленческий, подчеркнул Малофеев. «Это не только накопившиеся претензии к власти, но и банальная недооценка угрозы. При всей мощности режима Белоруссия получила именно то, чего нужно было опасаться больше всего, – считает Малофеев. – Протест в Белоруссии не сдирижирован полностью. Да, под ним есть реальное людское недовольство.



Но у него есть конкретные организаторы и координаторы. И они, полагаю, уже известны».

Да, известны. И об этом уже говорили неоднократно.

Известно, что протесты в Минске координировались и направлялись из Польши через польский Телеграм-канал NEXTA. Что Тихановская укрылась в Вильнюсе, откуда и делает свои заявления, а точнее озвучивает то, что напишут для нее западные кураторы.

Свое последнее обращение в адрес ЕС она вообще сделала на английском. Причем лингвистами было замечено, что зачитанный ею с суфлера текст был написан носителем языка из США. И это красноречиво свидетельствует о том, кто же является подлинным куратором белорусской оппозиции и нынешнего протеста.

В этой связи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в среду, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. «Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место», – подчеркнул Песков.

Белорусы должны сами урегулировать возникший в стране кризис, и хочется надеяться, что они все-таки смогут это сделать.

Владимир Малышев



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