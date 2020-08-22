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Внимание, опасность! — Олег Царёв озвучил сенсационные сведения о немецкой клинике, в которую привезли Навального

21:02. 22 августа 2020 181 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
Внимание, опасность! — Олег Царёв озвучил сенсационные сведения о немецкой клинике, в которую привезли Навального | Русская весна

Известный украинский политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал «Русской Весне» об опасных параллелях между фальсификацией анализов Ющенко и нынешней истории с Навальным.

«Клиника “Шарите”!

Материалы расследования отравления Ющенко депутатской комиссией Верховной рады под руководством моего товарища Владимира Сивковича прямо свидетельствовали о том, что врачи клиники “Шарите” под руководством сотрудников ЦРУ фальсифицировали диагноз Ющенко.

Все в материалах было расписано по шагам. К материалам расследования прилагалась видеосъемка, материалы “прослушки”, “наружки” и документы. Начало расследования велось ещё при Кучме, силами СБУ, которая в то время ещё не забыла, что совсем недавно СБУ называли КГБ. Ющенко совершенно точно не был отравлен диоксидином.

Для того, чтобы это доказать, всего лишь нужно было взять у него анализ крови. Диоксидин окончательно не выводится из организма никогда. Если даже сейчас взять у Ющенко анализ крови, то это могло бы поставить точку в том расследовании. Отсутствие диоксидина в крови сейчас сказало бы о том, что его не было в крови никогда.

Ющенко так и не сдал кровь на повторный анализ в Украине. Он сдал его только в клинике “Шарите” в самом начале. Ющенко поддержал Януковича, а не Тимошенко на президентских выборах. В благодарность впоследствии Янукович снял с повестки дня вопрос о продолжении расследования отравления Ющенко.

Как-то, смотрю в то время по телевизору пресс-конференцию Луценко. Луценко заявляет, что следствие готово назвать двух депутатов, которые привезли из России ту отраву — диоксидин, которой якобы был отравлен Ющенко.

Я смотрю и думаю — кого же они собираются назвать. На следующий день в Верховной раде я спрашиваю у Сивковича, кто же эти два депутата. В ответ он смеётся, смотрит на меня и говорит: “Ты и Сергей Ларин”. Я ему в ответ: “Я же эти полгода из Украины не выезжал!” Он продолжает смеяться и говорит: “Не переживай. Я только что поговорил с Луценко. Он не назовёт ничьи фамилии. Я пригрозил ему, что если они назовут чьи-то фамилии, я сразу же созову журналистов и опубликую материалы, из которых будет понятно, что отравление — фейк”.

Позже он, несмотря на настоятельные просьбы из посольства США, таки опубликовал выводы комиссии.

Через короткое время его сын погиб в автокатастрофе. Я знаю, что Володя Сивкович до сих пор уверен, что эти два события — то, что он не прислушался к настоятельной просьбе посольства, и смерть его сына связаны между собой.

К чему я вспоминаю эти события? К тому, что из сообщений в СМИ — Навального собираются лечить в “Шарите”. Исходя из прошлого опыта, у меня большое сомнение в объективности немецких врачей. Нет никакой уверенности в том, что врачи из “Шарите” выдадут объективный диагноз.

Я категорически не разделяю политические взгляды Навального, но при этом я положительно отношусь к его деятельности. Я считаю, что его расследования шли явно на пользу российскому обществу.

В условиях несменяемости власти и отсутствия сильной системной оппозиции в Государственной Думе исключение составляют лишь отдельные депутаты со своей позицией по некоторым вопросам, такие, как Рашкин, Шаргунов, Поклонская и другие.

Но, как говорят, исключение лишь подтверждает правило, по которому действующая оппозиция зачастую играет с властью в поддавки. И деятельность Навального не давала отдельным представителям российской власти окончательно расслабиться. Он снимал великолепные фильмы-расследования о коррупции в высших эшелонах власти.

Я бы ни в коем случае не хотел, чтобы такие, как Алексей Навальный, определяли курс страны, но я бы хотел, чтобы они присутствовали в Думе, краевых собраниях, местных советах разных уровней, и чтобы депутатский мандат борцов с коррупцией способствовал и позволял не только ролики снимать на YouTube, но и осуществлять посадки героев этих фильмов .

Мне по-человечески жаль Алексея. У меня нет сомнения, что то, что с ним произошло, будет использоваться во вред России. Я не знаю, отравили его или нет, и если отравили, то не знаю, кто. Но я бы хотел, чтобы того, кто это сделал, нашли и наказали. 

Я хочу, чтобы это сделали не только потому, что травить людей — это преступление и перед законом и перед Богом, но и потому, что у меня нет сомнений, что это начало очередной игры против России, в результате которой Россия понесёт очередные большие имиджевые потери.

У меня нет сомнения, что клиника “Шарите” выдаст такой диагноз, какой будет сочтён политически необходимым. У меня только одна надежда на то, что Алексей сейчас им нужнее живой, чем мёртвый. В противном случае, я был бы не уверен, что он переживет „лечение”».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598109383

Метки: Новости

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