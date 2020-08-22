Там, где Запад, там везде обман. Во всём и всегда

Расчеты показывают, что почти половина всех статей, опубликованных в журналах, принадлежат авторству таких подставных авторов. И если врачи, которые подписали статьи, могут получать щедрое вознаграждение за «аренду» своей репутации, то райтеры-призраки остаются в тени. Их, как и участие фармацевтические фирм, обнаружить удается нечасто.

Журналы, эти «библии» профессии, имеют огромное влияние на то, какие препараты врачи назначают и какое лечение проводится в больницах. Но Observer обнаружил доказательства того, что многие статьи, написанные так называемыми независимыми учеными, вероятно, были написаны райтерами (писателями), работающими на агентства; при этом такие агентства получают огромные суммы денег от фармацевтических компаний за назойливую рекламу лекарственной продукции.

Сотни статей в медицинских журналах, которые якобы пишутся учеными и врачами, на самом деле принадлежат перу подставных авторов, получающих жалованье от фармацевтических компаний — об этом свидетельствует расследование, проведенное Observer’ом.



В феврале «Медицинский журнал Новой Англии» (New England Journal of Medicine) был вынужден отказаться от статьи, опубликованной в прошлом году врачами из Имперского колледжа в Лондоне и Национального института сердца, о лечении одного из видов сердечных недугов. Выяснилось, что несколько из перечисленных авторов не имели практически ничего общего с исследованиями.



Уловка была разоблачена только тогда, когда немецкий кардиолог доктор Хуберт Зеггевисс, один из восьми перечисленных авторов, позвонил редактору журнала и сказал, что он в глаза не видел ни одного варианта опубликованной статьи.

В написании статьи, напечатанной в феврале прошлого года в журнале «Пищевая фармакология», который специализируется на расстройствах желудочно-кишечного тракта, принимал участие медицинский райтер, работавший на фармацевтическую корпорацию AstraZeneca — но этот факт автор предпочел не раскрывать.

В статье, написанной немецким врачом, был признан «вклад» доктора Маделин Фраме, но не было сказано, что она является старшим райтером по вопросам медицины в AstraZeneca. В статье по существу одобрялось использование препарата под названием Омепразол (выпускаемого компанией AstraZeneca) для лечения язвы желудка, несмотря на предположения, что препарат приводит к более серьезным побочным эффектам, чем аналогичные ему препараты.

Немногие в этой отрасли настолько смелы, чтобы разоблачать ложь. Тем не менее, Сюзанна Риз, помощник редактора в агентстве по написанию медицинских статей, где она работала до 2002 года, была настолько обеспокоена тем, что видела, что опубликовала свое письмо на сайте Британского медицинского журнала.

«Агентства по написанию медицинских статей идут на многое, чтобы скрыть факт, что статьи, которые они пишут и подают в журналы и на конференции, пишутся сотрудниками фармацевтических компаний, а не авторами, именами которых статьи подписаны», написала она. «Статьи, написанные под чужими именами, довольно часто успешно публикуются — не всегда, но последовательно». Риз написала, что в рамках своих обязанностей он должна была проконтролировать, чтобы в любой статье, поданной в электронном виде, не упоминалось никаких данных об источнике проведенного исследования.

«Согласно утвержденному порядку, перед тем, как статья подается в журнал в электронном виде или на диске, помощник редактора должен открыть свойства в файле Word и удалить имена и название райтерского агентства или фармацевтической компании, заменив их и именами и учреждениями лиц, приглашенных фармацевтической компанией (или агентством, действующим от ее имени), в качестве ведущего автора, но при этом, такие приглашенные лица могли и не принимать никакого участия в написании статьи», объясняет она.

Когда с Риз связались, она отказалась давать какую-либо дополнительную информацию. «Я подписала соглашение о неразглашении информации и не могу давать комментарии», сказала она.

Медицинский райтер, который работал в нескольких агентствах, не захотел назвать себя из-за боязни получить новую работу.

«Действительно, иногда фармацевтическая компания платит медицинским райтерам за написание обзорной статьи в поддержку конкретного препарата», сказал он. «Это означает, что вся опубликованная информация будет использована для того, чтобы написать статью о преимуществах конкретного лечения».

«Затем находят признанного врача, именем которого подписывают статью, и в таком виде статья подается в журнал; при этом никто не будет знать, что она написана райтерским агентством или фармацевтической компанией. Я согласен, что это неэтично, но так делают все фирмы».

Одной из областей, в которых написание статей под чужим именем становится все более серьезной проблемой, является психиатрия.

Когда Доктор Дэвид Хили из Университета Уэльса, занимался исследованиями о возможных опасностях антидепрессантов, к нему с предложением о помощи обратился по электронной почте представитель компании по производству лекарств.

В электронном письме, которое было показано Observer’у, значилось: «Чтобы снизить вашу рабочую нагрузку до минимума, мы попросили нашего райтера написать черновик вашей будущей статьи, основанный на ваших уже опубликованных работах. Прикладывают его к этому письму».

Статья представляла собой 12-страничный обзор для предстоящей конференции. Хили фигурировал как единственный автор, хотя до того момента он вообще статьи не видел. Он был недоволен восторженной рецензией по данному препарату, и поэтому предложил некоторые изменения.

Компания прислала ответ, в котором было указано, что он пропустил несколько «коммерчески значимых» пунктов. В конце концов, заказная статья была представлена на конференции и в журнале по психиатрии в своем первоначальном виде — под именем другого врача.

Хили говорит, что такой обман происходит все чаще. «Я считаю, что 50 процентов статей о лекарствах, публикуемых в крупных медицинских журналах, пишутся не так, как того ожидает обычный человек…



Те свидетельства, которые я видел, дают основания полагать, что значительная часть статей в журналах, таких как «Медицинский журнал Новой Англии» (New England Journal of Medicine), «Британский медицинский журнал» и «Lancet», пишутся агентствами медицинских райтеров», говорит он. «Они являются не более чем рекламными статьями, написанными на деньги фармацевтических компаний».

В Соединенных Штатах в ходе разбирательства по делу, возбужденному против фармацевтической компании Pfizer, были предъявлены внутренние документы компании, которые показывают, что компания нанимала Нью-Йоркское агентство по написанию медицинских статей. В одном документе анализируются статьи об антидепрессанте Zoloft.



В некоторых статьях не хватало только одного: имени доктора. На полях агентство поставило пометку TBD, которую Хили расценивает как аббревиатуру «to be determined» («подлежит уточнению»).

Д-р Ричард Смит, редактор «Британского журнала медицины», признал, что заказные статьи — «очень большая проблема».

«Нас дурачат фармацевтические компании. Статьи приходят за подписью врачей, и часто оказывается, что некоторые из них имеют малое представление о том, что они написали, или же вообще не знают об этом», — сказал он.

«Когда мы узнавали, мы отказывались от статьи, но это очень трудно. В некотором смысле, мы взяли это на себя, настаивая на том, что о любом вмешательстве фармацевтической компании необходимо четко заявлять. Они просто смогли найти способ обойти это и действовать под прикрытием».

Функционал



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