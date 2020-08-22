Там, где Запад, там везде обман. Во всём и всегда
Фармацевтические гиганты нанимают писателей-призраков для написания статей,
а затем подписывают их именами врачей.
Энтони Барнетт (Antony Barnett), «Sunday», 07/12/2003
Сотни статей в медицинских журналах, которые якобы пишутся учеными и врачами, на самом деле принадлежат перу подставных авторов, получающих жалованье от фармацевтических компаний — об этом свидетельствует расследование, проведенное Observer’ом.
Журналы, эти «библии» профессии, имеют огромное влияние на то, какие препараты врачи назначают и какое лечение проводится в больницах.
Но Observer обнаружил доказательства того, что многие статьи, написанные так называемыми независимыми учеными, вероятно, были написаны райтерами (писателями), работающими на агентства; при этом такие агентства получают огромные суммы денег от фармацевтических компаний за назойливую рекламу лекарственной продукции.
Расчеты показывают, что почти половина всех статей, опубликованных в журналах, принадлежат авторству таких подставных авторов. И если врачи, которые подписали статьи, могут получать щедрое вознаграждение за «аренду» своей репутации, то райтеры-призраки остаются в тени. Их, как и участие фармацевтические фирм, обнаружить удается нечасто.
Такие статьи, рекламирующие отдельные препараты, «втюхивают» врачам в качестве независимых исследований, чтобы убедить лечащих врачей в необходимости назначения описываемых препаратов.
В феврале «Медицинский журнал Новой Англии» (New England Journal of Medicine) был вынужден отказаться от статьи, опубликованной в прошлом году врачами из Имперского колледжа в Лондоне и Национального института сердца, о лечении одного из видов сердечных недугов. Выяснилось, что несколько из перечисленных авторов не имели практически ничего общего с исследованиями.
Уловка была разоблачена только тогда, когда немецкий кардиолог доктор Хуберт Зеггевисс, один из восьми перечисленных авторов, позвонил редактору журнала и сказал, что он в глаза не видел ни одного варианта опубликованной статьи.
В написании статьи, напечатанной в феврале прошлого года в журнале «Пищевая фармакология», который специализируется на расстройствах желудочно-кишечного тракта, принимал участие медицинский райтер, работавший на фармацевтическую корпорацию AstraZeneca — но этот факт автор предпочел не раскрывать.
В статье, написанной немецким врачом, был признан «вклад» доктора Маделин Фраме, но не было сказано, что она является старшим райтером по вопросам медицины в AstraZeneca. В статье по существу одобрялось использование препарата под названием Омепразол (выпускаемого компанией AstraZeneca) для лечения язвы желудка, несмотря на предположения, что препарат приводит к более серьезным побочным эффектам, чем аналогичные ему препараты.
Немногие в этой отрасли настолько смелы, чтобы разоблачать ложь. Тем не менее, Сюзанна Риз, помощник редактора в агентстве по написанию медицинских статей, где она работала до 2002 года, была настолько обеспокоена тем, что видела, что опубликовала свое письмо на сайте Британского медицинского журнала.
Риз написала, что в рамках своих обязанностей он должна была проконтролировать, чтобы в любой статье, поданной в электронном виде, не упоминалось никаких данных об источнике проведенного исследования.
«Согласно утвержденному порядку, перед тем, как статья подается в журнал в электронном виде или на диске, помощник редактора должен открыть свойства в файле Word и удалить имена и название райтерского агентства или фармацевтической компании, заменив их и именами и учреждениями лиц, приглашенных фармацевтической компанией (или агентством, действующим от ее имени), в качестве ведущего автора, но при этом, такие приглашенные лица могли и не принимать никакого участия в написании статьи», объясняет она.
Когда с Риз связались, она отказалась давать какую-либо дополнительную информацию. «Я подписала соглашение о неразглашении информации и не могу давать комментарии», сказала она.
Медицинский райтер, который работал в нескольких агентствах, не захотел назвать себя из-за боязни получить новую работу.
«Действительно, иногда фармацевтическая компания платит медицинским райтерам за написание обзорной статьи в поддержку конкретного препарата», сказал он. «Это означает, что вся опубликованная информация будет использована для того, чтобы написать статью о преимуществах конкретного лечения».
«Затем находят признанного врача, именем которого подписывают статью, и в таком виде статья подается в журнал; при этом никто не будет знать, что она написана райтерским агентством или фармацевтической компанией. Я согласен, что это неэтично, но так делают все фирмы».Одной из областей, в которых написание статей под чужим именем становится все более серьезной проблемой, является психиатрия.
Когда Доктор Дэвид Хили из Университета Уэльса, занимался исследованиями о возможных опасностях антидепрессантов, к нему с предложением о помощи обратился по электронной почте представитель компании по производству лекарств.
В электронном письме, которое было показано Observer’у, значилось: «Чтобы снизить вашу рабочую нагрузку до минимума, мы попросили нашего райтера написать черновик вашей будущей статьи, основанный на ваших уже опубликованных работах. Прикладывают его к этому письму».
Статья представляла собой 12-страничный обзор для предстоящей конференции. Хили фигурировал как единственный автор, хотя до того момента он вообще статьи не видел. Он был недоволен восторженной рецензией по данному препарату, и поэтому предложил некоторые изменения.
Компания прислала ответ, в котором было указано, что он пропустил несколько «коммерчески значимых» пунктов. В конце концов, заказная статья была представлена на конференции и в журнале по психиатрии в своем первоначальном виде — под именем другого врача.
Хили говорит, что такой обман происходит все чаще. «Я считаю, что 50 процентов статей о лекарствах, публикуемых в крупных медицинских журналах, пишутся не так, как того ожидает обычный человек…
Те свидетельства, которые я видел, дают основания полагать, что значительная часть статей в журналах, таких как «Медицинский журнал Новой Англии» (New England Journal of Medicine), «Британский медицинский журнал» и «Lancet», пишутся агентствами медицинских райтеров», говорит он. «Они являются не более чем рекламными статьями, написанными на деньги фармацевтических компаний».
В Соединенных Штатах в ходе разбирательства по делу, возбужденному против фармацевтической компании Pfizer, были предъявлены внутренние документы компании, которые показывают, что компания нанимала Нью-Йоркское агентство по написанию медицинских статей. В одном документе анализируются статьи об антидепрессанте Zoloft.
В некоторых статьях не хватало только одного: имени доктора. На полях агентство поставило пометку TBD, которую Хили расценивает как аббревиатуру «to be determined» («подлежит уточнению»).
Д-р Ричард Смит, редактор «Британского журнала медицины», признал, что заказные статьи — «очень большая проблема».
«Когда мы узнавали, мы отказывались от статьи, но это очень трудно. В некотором смысле, мы взяли это на себя, настаивая на том, что о любом вмешательстве фармацевтической компании необходимо четко заявлять. Они просто смогли найти способ обойти это и действовать под прикрытием».
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Источник.
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Заголовок не объективен.
Бля…Никому верить нельзя,кругом наеб…о. Сколько можно-то? А честно работать не пробовали?
Те руки честными никогда небыли.)
Ну вот да. У нас на предприятии обязательно дезинфекция рук при входе,ну и прочее… Беда в том,что гастерам чего-то объяснять бесполезно,они сделают так,как у них в ауле принято. Вот и делай с таким контингентом европейскую продукцию по всем качествам и параметрам…..