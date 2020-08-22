Сводки от ополчения Новороссии 22 августа 2020
- 02:30 «Сенсация! ВСУ будут закупать советские миномёты по цене НАТОвских», — Дежурный по ООС.
- 01:00 «Командование скрывает правду»: на Донбассе военных ВСУ находят мёртвыми и изувеченными.
«Сенсация! ВСУ будут закупать советские миномёты по цене НАТОвских», — Дежурный по ООС
Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в очередной раз порадовал наблюдателей своими гениальными идеями. На сей раз «штабисты» определили необходимость закупки Украиной миномётов ЭМ-120 производства Болгарии, которые являются полным аналогом советских миномётов 2Б11.
«Генштаб ВС Украины в условиях необходимости в закупке миномётов калибра 120 мм определил закупку миномётов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатором НАТО имеет номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000 -8884 и является аналогом миномёта 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины», — сказано в сообщении Генштаба.
«Вот это сенсация! ВСУ отказались от миномета «Молот»!!! Такое решение принято на основании анализа имеющегося негативного опыта закупки и использования минометов Молот, уточнили в Минобороны. Отмечается, что после завершения работ по устранению выявленных недостатков ВСУ смогут вернуться к закупке 120 мм минометов украинского производства. А пока — будем закупать советские болгарские минометы по цене НАТОвских», — иронично пишет автор украинского «патрiотычного» Telegram-канала «Черговий ООС» («Дежурный по ООС»).
Процедура закупки является открытой, что по словам представителей украинского оборонного ведомства позволило минимизировать стоимость продукции.
«На сегодня в Минобороны продолжается работа с официальными представительствами иностранных производителей продукции оборонного назначения по подтверждению качества и предоставлению гарантий по срокам поставки продукции», — уточнили в ведомстве.
Примечательно, что сначала в украинском Минобороны планировали заменить советские образцы вооружения миномётами собственного производства, однако убившие значительное число «всушников» миномёты «Молот» в итоге всё же пришлось признать негодными и отказаться от их использования.
«В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации миномётов калибра 120 мм М120-15 „Молот“, с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120.
Указанные испытания направлены на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т. п., и завершатся до конца текущего года», — сообщили в Минобороны Украины.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Командование скрывает правду»: на Донбассе военных ВСУ находят мёртвыми и изувеченными
Украинские каратели продолжают нести небоевые потери на Донбассе, при этом попытки командования ВСУ скрыть их или списать на собственную небрежность и неосторожность военнослужащих вызывают всё большее возмущение даже у самих украинцев.
Автор украинского «патрiотычного» Telegram-канала «Черговий ООС» («Дежурный по ООС») сообщает сразу о двух вопиющих случаях, произошедших накануне в зоне проведения т.н. «ООС».
В лесополосе возле Причепиловки (территория Луганской Народной Республики, временно оккупированная Киевом) было обнаружено очередное тело старшего сержанта Фицика В. И. «Побратимы» карателя предполагают, что он мог совершить самоубийство, хотя рассматривают и версию о том, что ему могли помочь расстаться с жизнью.
Во втором случае, произошедшем в Троицком (также территория Луганской Народной Республики, временно оккупированная ВСУ) женщина-военнослужащая осталась жива, но получила тяжёлые травмы.
«Командование скрывает случаи неуставных взаимоотношений в зоне ООС, списывая травмы и ранения на собственную небрежность и неосторожность военнослужащих. По информации командования, по «собственной неосторожности» солдат Попович И.Г. споткнулась, упала и получила травмы», — утверждает осведомлённый украинский инсайдер.
Военнослужащая умудрилась «упасть» так, что получила закрытую травму живота, внутренние повреждения желудка и брюшной полости, а также внутренние кровотечения.
«Покажите мне, как надо упасть даже в нетрезвом состоянии, чтобы получить такие повреждения, не повредив при этом конечностей, лица — всего того, что повреждается в первую очередь при падении?!» — возмущённо спрашивает «Дежурный по ООС».
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