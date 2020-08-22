Сводки от ополчения Новороссии 22 августа 2020

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в очередной раз порадовал наблюдателей своими гениальными идеями. На сей раз «штабисты» определили необходимость закупки Украиной миномётов ЭМ-120 производства Болгарии, которые являются полным аналогом советских миномётов 2Б11.

«Генштаб ВС Украины в условиях необходимости в закупке миномётов калибра 120 мм определил закупку миномётов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатором НАТО имеет номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000 -8884 и является аналогом миномёта 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины», — сказано в сообщении Генштаба.

«Вот это сенсация! ВСУ отказались от миномета «Молот»!!! Такое решение принято на основании анализа имеющегося негативного опыта закупки и использования минометов Молот, уточнили в Минобороны. Отмечается, что после завершения работ по устранению выявленных недостатков ВСУ смогут вернуться к закупке 120 мм минометов украинского производства. А пока — будем закупать советские болгарские минометы по цене НАТОвских», — иронично пишет автор украинского «патрiотычного» Telegram-канала «Черговий ООС» («Дежурный по ООС»).

Процедура закупки является открытой, что по словам представителей украинского оборонного ведомства позволило минимизировать стоимость продукции.

«На сегодня в Минобороны продолжается работа с официальными представительствами иностранных производителей продукции оборонного назначения по подтверждению качества и предоставлению гарантий по срокам поставки продукции», — уточнили в ведомстве.

Примечательно, что сначала в украинском Минобороны планировали заменить советские образцы вооружения миномётами собственного производства, однако убившие значительное число «всушников» миномёты «Молот» в итоге всё же пришлось признать негодными и отказаться от их использования.

«В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации миномётов калибра 120 мм М120-15 „Молот“, с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120.

Указанные испытания направлены на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т. п., и завершатся до конца текущего года», — сообщили в Минобороны Украины.

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