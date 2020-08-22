Новости Украины и Новороссии 22 августа 2020
- 10:11 Один сценарий на всех.
- 09:04 Пиар уровень “космос”.
- 08:37 СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию “Мир”.
- 00:30 Социальный лифт по-украински: казак, рубивший огурец на ладони Зеленского, идёт в депутаты (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Как оккупированный Мариуполь стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии (ФОТО).
- Вчера 23:05 Гигантский флагшток в Киеве, которым хвастался Кличко, украсили кривым гербом Украины (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:06 Как берегут Солнцеликого.
Один сценарий на всех
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Пиар уровень “космос”
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СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию “Мир”
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Социальный лифт по-украински: казак, рубивший огурец на ладони Зеленского, идёт в депутаты (ФОТО, ВИДЕО)
Казак, который разрубил огурец на ладони у Владимира Зеленского во время его визита в Запорожье, будет баллотироваться в местный городской совет.
Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила советник председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина.
«В нашей команде „Справжніх Дій” появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому», — пишет она на странице в соцсети.
В мэры Запорожья от партии «Справжні дії» будет выдвигаться сама Ковылина.
Но помнить тут нужно о головокружительной карьере казака Гаврилюка: от публичного стриптиза на Майдане до депутата Рады, а потом — в службу такси.
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Как оккупированный Мариуполь стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии (ФОТО)
Оккупированный Киевом Мариуполь усиленно готовится ко дню «жовто-блакытного» флага и ко дню «незалежности». И у города славы металлургов, как с грустью отмечают жители Донбасса, теперь иные рекорды и гордость.
На официальном сайте города публикуются восторженные материалы о том, как на монументе «Сталевар» на въезде в Мариуполь впервые подняли «сине-жёлтый национальный символ» — символ под которым за несколько километров расстреливают земляков.
Отмечается, что для десятиметрового сталевара подготовили большой стяг размером два на три метра и для его водружения на монумент привлекали автовышку.
В это же время в селе Юрьевка, находящемся под Мариуполем, хвастаются новым украинским рекордом: здесь презентовали самую большую картину-панно с изображением «трызубца», изготовленного из азовской раковины. На ее создание ушло 18000 таких ракушек.
Кроме того, городские власти Мариуполя анонсировали на 23 августа презентацию 100-метрового — самого большого в истории города — жовто-блакытного флага.
«В былые времена Мариуполь все больше ставил рекорд по производству металла. Сейчас другая пора. На 23 августа намечено небывалое действо — будет развернут самый большой в истории города украинский флаг. 100 метров, как с куста!
Собственно, тенденция понятна. Раньше Мариуполь (Жданов) был одним из значительных сталелитейных, прокатных цехов СССР. А теперь его стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии, где повод для гордости — гигантский флагшток, циклопический веник или самая большая галушка во Вселенной», — прокомментировали ситуацию авторы донбасского телеграм-канала «НеТипичный Донецк».
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Гигантский флагшток в Киеве, которым хвастался Кличко, украсили кривым гербом Украины (ФОТО, ВИДЕО)
В столице Украины очевидцы заметили, что на вершине 90-метрового флагштока, который был установлен ко Дню «незалежности», находится кривой государственный герб.
Только вчера флагштоком весом в 32 тонны вчера похвастался мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, этот проект был сооружён на средства меценатов и ни копейки из городского бюджета на него потрачено не было. А уже сегодня гордость столицы увенчал некачественно установленный государственный символ.
Соответствующее фото в пятницу, 21 августа, опубликовал журналист Василий Апасов на своей странице в соцсети.
«Говорят, что в КГГА было требование, чтобы в День Независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом!» — написал Апасов.
В свою очередь пользователи социальной сети принялись шутить по поводу видоизмененного государственного символа.
«А дальше за этот герб будет цепляться и рваться флаг», — написал один из подписчиков Апасова.
«Какой строитель, такие и флагшток с мостом», — прокомментировал фотофакт пользователь сети.
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Как берегут Солнцеликого
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