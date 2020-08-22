Новости Украины и Новороссии 22 августа 2020

Оккупированный Киевом Мариуполь усиленно готовится ко дню «жовто-блакытного» флага и ко дню «незалежности». И у города славы металлургов, как с грустью отмечают жители Донбасса, теперь иные рекорды и гордость.

На официальном сайте города публикуются восторженные материалы о том, как на монументе «Сталевар» на въезде в Мариуполь впервые подняли «сине-жёлтый национальный символ» — символ под которым за несколько километров расстреливают земляков.

Отмечается, что для десятиметрового сталевара подготовили большой стяг размером два на три метра и для его водружения на монумент привлекали автовышку.

В это же время в селе Юрьевка, находящемся под Мариуполем, хвастаются новым украинским рекордом: здесь презентовали самую большую картину-панно с изображением «трызубца», изготовленного из азовской раковины. На ее создание ушло 18000 таких ракушек.

Кроме того, городские власти Мариуполя анонсировали на 23 августа презентацию 100-метрового — самого большого в истории города — жовто-блакытного флага.

«В былые времена Мариуполь все больше ставил рекорд по производству металла. Сейчас другая пора. На 23 августа намечено небывалое действо — будет развернут самый большой в истории города украинский флаг. 100 метров, как с куста!

Собственно, тенденция понятна. Раньше Мариуполь (Жданов) был одним из значительных сталелитейных, прокатных цехов СССР. А теперь его стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии, где повод для гордости — гигантский флагшток, циклопический веник или самая большая галушка во Вселенной», — прокомментировали ситуацию авторы донбасского телеграм-канала «НеТипичный Донецк».

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