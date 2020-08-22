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Новости Украины и Новороссии 22 августа 2020

10:21. 22 августа 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Один сценарий на всех


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Пиар уровень “космос”


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СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию “Мир”

Служба внешней разведки Украины опубликовала первый в истории рекламный ролик своей организации, на котором показано, как украинский шпион “передает” секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию “Мир”, передает РИА Новости.
Ролик длится почти 3,5 минуты и называется “Украинский 007″.
По сюжету украинский шпион выполняет за границей задание по передаче файлов. За ним охотятся бородатые мужчины, но разведчику удается отправить информацию и скрыться после погони и драки.
Для передачи секретных данных используется нарисованный с помощью компьютерной графики “спутник”, в котором угадываются очертания станции “Мир” без части солнечных панелей с пристыкованным к ней кораблем “Союз”. Орбитальный комплекс эксплуатировался с 1986-го по 2000 год, после чего был затоплен в океане.
Ролик вызвал недоумение среди пользователей “Сети”.
“Посмотрев этот “шедевр”, остается один вопрос – вы действительно себе это так представляете???? НЕ позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. “Агент” на видео “спалился” десятки раз”, – написал в комментарии под постом с видео на странице СВР в Facebook Мирослав Макс.
“Получаешь передачу на месте, со всех сторон открытом к обзору, и <…> отправляешься на допросы и в обменный фонд. <…> Отдельно порадовала милость в виде чашки кофе, на которой пальцы остаются в нагрузку следствию. Интересно, бюджет на это был с карманов налогоплательщиков, или “Сагу о разведке” сделали меценаты?” – задался вопросом Артемий Котовский.
“Похоже, что тупо распилили бабло на изготовлении ролика. Дешевый треш”, – выразил мнение Иван Варко.

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Социальный лифт по-украински: казак, рубивший огурец на ладони Зеленского, идёт в депутаты (ФОТО, ВИДЕО)

Социальный лифт по-украински: казак, рубивший огурец на ладони Зеленского, идёт в депутаты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Казак, который разрубил огурец на ладони у Владимира Зеленского во время его визита в Запорожье, будет баллотироваться в местный городской совет.

Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила советник председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина.

«В нашей команде „Справжніх Дій” появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому», — пишет она на странице в соцсети.

В мэры Запорожья от партии «Справжні дії» будет выдвигаться сама Ковылина.

Но помнить тут нужно о головокружительной карьере казака Гаврилюка: от публичного стриптиза на Майдане до депутата Рады, а потом — в службу такси.

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Социальный лифт по-украински: казак, рубивший огурец на ладони Зеленского, идёт в депутаты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как оккупированный Мариуполь стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии (ФОТО)

Как оккупированный Мариуполь стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии (ФОТО) | Русская весна

Оккупированный Киевом Мариуполь усиленно готовится ко дню «жовто-блакытного» флага и ко дню «незалежности». И у города славы металлургов, как с грустью отмечают жители Донбасса, теперь иные рекорды и гордость.

На официальном сайте города публикуются восторженные материалы о том, как на монументе «Сталевар» на въезде в Мариуполь впервые подняли «сине-жёлтый национальный символ» — символ под которым за несколько километров расстреливают земляков.

Отмечается, что для десятиметрового сталевара подготовили большой стяг размером два на три метра и для его водружения на монумент привлекали автовышку.

В это же время в селе Юрьевка, находящемся под Мариуполем, хвастаются новым украинским рекордом: здесь презентовали самую большую картину-панно с изображением «трызубца», изготовленного из азовской раковины. На ее создание ушло 18000 таких ракушек.

Кроме того, городские власти Мариуполя анонсировали на 23 августа презентацию 100-метрового — самого большого в истории города — жовто-блакытного флага.

«В былые времена Мариуполь все больше ставил рекорд по производству металла. Сейчас другая пора. На 23 августа намечено небывалое действо — будет развернут самый большой в истории города украинский флаг. 100 метров, как с куста!

Собственно, тенденция понятна. Раньше Мариуполь (Жданов) был одним из значительных сталелитейных, прокатных цехов СССР. А теперь его стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии, где повод для гордости — гигантский флагшток, циклопический веник или самая большая галушка во Вселенной», — прокомментировали ситуацию авторы донбасского телеграм-канала «НеТипичный Донецк».

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Как оккупированный Мариуполь стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии (ФОТО) | Русская весна
Как оккупированный Мариуполь стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии (ФОТО) | Русская весна
Как оккупированный Мариуполь стараются вмонтировать в украинские хуторские реалии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Гигантский флагшток в Киеве, которым хвастался Кличко, украсили кривым гербом Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Гигантский флагшток в Киеве, которым хвастался Кличко, украсили кривым гербом Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В столице Украины очевидцы заметили, что на вершине 90-метрового флагштока, который был установлен ко Дню «незалежности», находится кривой государственный герб.

Только вчера флагштоком весом в 32 тонны вчера похвастался мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, этот проект был сооружён на средства меценатов и ни копейки из городского бюджета на него потрачено не было. А уже сегодня гордость столицы увенчал некачественно установленный государственный символ.

Соответствующее фото в пятницу, 21 августа, опубликовал журналист Василий Апасов на своей странице в соцсети.

«Говорят, что в КГГА было требование, чтобы в День Независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом!» — написал Апасов.

В свою очередь пользователи социальной сети принялись шутить по поводу видоизмененного государственного символа.

«А дальше за этот герб будет цепляться и рваться флаг», — написал один из подписчиков Апасова.

«Какой строитель, такие и флагшток с мостом», — прокомментировал фотофакт пользователь сети.

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Гигантский флагшток в Киеве, которым хвастался Кличко, украсили кривым гербом Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как берегут Солнцеликого


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Метки: важное, компиляция

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