Коротко по Белоруссии. 22.08.2020

Примечательное видео, выложенное еще в июне.Авторы пресловутого "Реанимационного проекта реформ" (от которого оппозиция сейчас всячески открещивается) обсуждают будущее Белоруссии после Лукашенко.Можете сами посмотреть и оценить "перспективы Белоруссии после Лукашенко".И еще. На белорусском ТВ начали разоблачать бело-красно-белый флаг.Плюс митинг за Лукашенко в Гродно (где ранее собирались самые крупные митинги против Лукашенко после Минска)Перед завтрашними митингами, Лукашенко вылетел на Западную границу Белоруссии, где переодевшись в военную форму, сделал целый ряд заявлений про угрозы со стороны НАТО, попытки Запада оторвать кусок Белоруссии, подготовку свержения власти с территории Польши и Литвы, про проплаченных организаторов беспорядков и т.д. и т.п. Антимайданная риторика + осажденная крепость (минус Россия, которая теперь главный защитник своего форпоста в Белоруссии, через который атакуют Россию). Предвыборная негативная риторика полностью ушла, так как помощь РФ для Лукашенко сейчас имеет критически значимый характер на уровне дипломатической поддержки и признания, гарантий военной защиты границ Белоруссии, предоставления кадров для укрепления заколебавшегося гос.аппарата + медийная поддержка на уровне федеральных каналов и отправленных в Минск медийщиков, у которых по словам Лукашенко, белорусским медийщикам предстоит учиться.PS. Также Лукашенко на митинге в Гродно заявил, что с понедельника все предприятия, которые будут бастовать, будут просто закрывать, пока протесты не утихнут. Кроме того, Лукашенко погнал главу Гродненской области (вот и ответ на те уступки, которые местные власти озвучили 18 августа – как говорится, хрен вам, а не уступки – все заявления местной администрации официально дезавуированы) и назначил туда министра здравоохранения и заявил, что армия сейчас находится в состоянии полной боеготовности и она защитит Гродно.PS2. По заявлению Лукашенко, 60% кадров с избитыми людьми во время беспорядков 9-12 августа это постановка. Что впрочем не снимает вопроса с оставшимися. Если тех, кто нападал на ОМОН и провоцировал беспорядки совсем не жалко, то вот случайные люди попавшие под замес, это вопрос другой.Как представляется, одних извинений от государства, тут мало. Думается, необходимо, чтобы государство создало некий фонд, который бы взялся за решение вопросов связанных с случайными пострадавшими 9-12 августа. Государство могло бы оплатить все расходы на лечение и реабилитацию, обеспечить отпуск за гос.счет в государственных пансионатах + выплатить компенсацию за моральный ущерб. Это показало бы деятельную способность исправлять допущенные ошибки и перегибы, которые уже были признаны и за которые официально извинились.Касательно наказания тех, кто хватанул через край, то на данном этапе это практически нереально – для Лукашенко это вопрос политического выживания и отдать кого-то оппозиции (начиная с Караева), означает подорвать лояльность силовиков, в условиях политической нестабильности и борьбы за власть. Пока он их не сдает, они не сдадут его. Так что вряд ли, авторы эксцессов понесут в ближайшее время какое-то наказание, хотя эксцессы очевидно были, при этом они дали в руки оппозиции дополнительные козыри и сыграли против Лукашенко.PS3. Также Лукашенко в интервью RT разъяснил, почему так мало выступал в первые дни после выборов и не выводил своих людей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6115468.html